https://uz.sputniknews.ru/20210604/vitse-prezidentom-24-y-sessii-generalnoy-assamblei-unwto-stal-aziz-abduxakimov-19085556.html

Вице-президентом 24-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO стал Азиз Абдухакимов

Вице-президентом 24-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO стал Азиз Абдухакимов

Об этом стало известно в ходе завершения голосования региональной комиссии UNWTO по Европе. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

unwto

назначение

марокко

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Азиз Абдухакимов избран вице-президентом 24-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Об этом стало известно в ходе завершения голосования региональной комиссии UNWTO по Европе. "Представители от Узбекистана и Венгрии были единогласно избраны вице-президентами 24-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO", — информируется в релизе.Делегатом республики является зампремьер-министра, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, отметили в госоргане.Известно, что мероприятие пройдет в Марокко в октябре 2021 года.

https://uz.sputniknews.ru/20171103/uzbekistan-unwto-programma-razvititiya-turizma-6733605.html

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