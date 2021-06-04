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Вице-президентом 24-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO стал Азиз Абдухакимов
Вице-президентом 24-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO стал Азиз Абдухакимов
Об этом стало известно в ходе завершения голосования региональной комиссии UNWTO по Европе. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T10:43+0500
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марокко
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Азиз Абдухакимов избран вице-президентом 24-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Об этом стало известно в ходе завершения голосования региональной комиссии UNWTO по Европе. "Представители от Узбекистана и Венгрии были единогласно избраны вице-президентами 24-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO", — информируется в релизе.Делегатом республики является зампремьер-министра, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, отметили в госоргане.Известно, что мероприятие пройдет в Марокко в октябре 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20171103/uzbekistan-unwto-programma-razvititiya-turizma-6733605.html
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unwto, назначение, марокко, узбекистан

Вице-президентом 24-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO стал Азиз Абдухакимов

10:43 04.06.2021 (обновлено: 10:47 04.06.2021)
411
© Sputnik / Рамиз БахтияровГлава государственного комитета по туризму Азиз Абдухакимов
Глава государственного комитета по туризму Азиз Абдухакимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Об этом стало известно в ходе завершения голосования региональной комиссии UNWTO по Европе.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Азиз Абдухакимов избран вице-президентом 24-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Об этом стало известно в ходе завершения голосования региональной комиссии UNWTO по Европе.
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"Представители от Узбекистана и Венгрии были единогласно избраны вице-президентами 24-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO", — информируется в релизе.
Делегатом республики является зампремьер-министра, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, отметили в госоргане.
Известно, что мероприятие пройдет в Марокко в октябре 2021 года.
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