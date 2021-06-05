https://uz.sputniknews.ru/20210605/19108564.html
Эффектные кадры уничтожения аэродрома "противника" бомбардировщиком Су-34
Эффектные кадры уничтожения аэродрома "противника" бомбардировщиком Су-34
В учениях были задействованы около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР. 05.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-05T19:40+0500
2021-06-05T19:40+0500
2021-06-05T19:40+0500
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В Курганской области завершились военные учения, в ходе которых экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили аэродром условного противника.Во время маневров самолеты-разведчики Су-24МР обнаружили район размещения полевого аэродрома. Координаты были переданы в пункт управления.Для уничтожения аэродромной инфраструктуры и самолетов "врага" истребители-бомбардировщики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса "воздух - поверхность".В учениях задействовали около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР. Также в них приняли участие более 200 военнослужащих.
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видео, мультимедиа
Эффектные кадры уничтожения аэродрома "противника" бомбардировщиком Су-34
В учениях были задействованы около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР.
В Курганской области завершились военные учения, в ходе которых экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили аэродром условного противника.
Во время маневров самолеты-разведчики Су-24МР обнаружили район размещения полевого аэродрома. Координаты были переданы в пункт управления.
Для уничтожения аэродромной инфраструктуры и самолетов "врага" истребители-бомбардировщики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса "воздух - поверхность".
В учениях задействовали около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР. Также в них приняли участие более 200 военнослужащих.