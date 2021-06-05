https://uz.sputniknews.ru/20210605/operatory-elektrosetey-uzbekistana-i-rf-podpisali-dorojnuyu-kartu-sotrudnichestva-19106558.html

Операторы электросетей Узбекистана и РФ подписали "дорожную карту" сотрудничества

Операторы электросетей Узбекистана и РФ подписали "дорожную карту" сотрудничества

С участием "Россетей" планируется, в том числе проработать пилотные проекты в Узбекистане, которые повысят надежность электроснабжения потребителей. 05.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-05T14:27+0500

2021-06-05T14:27+0500

2021-06-05T14:27+0500

экономика

министерство энергетики узбекистана

сотрудничество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и ПАО "Россети" подписали "дорожную карту" сотрудничества операторов двух стран, сообщили в пресс-службе Минэнерго Узбекистана.Стороны подписали документ в ходе Петербургского международного экономического форума.Договоренность предполагает проведение ряда мероприятий в 2021-2022 годах, нацеленных на развитие электросетевых комплексов обеих стран, привлечение инвестиций, реализацию проектов с применением цифровых технологий. Предусматривается также обмен опытом. В частности, с участием "Россетей" планируется проработать пилотные проекты в Узбекистане, которые повысят надежность электроснабжения потребителей и позволят обеспечить транзит мощности одной из тепловых электростанций республики.Напомним, в октябре 2020 года "Россети" и "Национальные электрические сети Узбекистана" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает возможность реализации совместных проектов в Узбекистане.Документ подписан "на полях" 21-го заседания российско-узбекской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Бухаре.

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министерство энергетики узбекистана, сотрудничество, узбекистан