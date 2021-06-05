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Операторы электросетей Узбекистана и РФ подписали "дорожную карту" сотрудничества
Операторы электросетей Узбекистана и РФ подписали "дорожную карту" сотрудничества
С участием "Россетей" планируется, в том числе проработать пилотные проекты в Узбекистане, которые повысят надежность электроснабжения потребителей. 05.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-05T14:27+0500
2021-06-05T14:27+0500
экономика
министерство энергетики узбекистана
сотрудничество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и ПАО "Россети" подписали "дорожную карту" сотрудничества операторов двух стран, сообщили в пресс-службе Минэнерго Узбекистана.Стороны подписали документ в ходе Петербургского международного экономического форума.Договоренность предполагает проведение ряда мероприятий в 2021-2022 годах, нацеленных на развитие электросетевых комплексов обеих стран, привлечение инвестиций, реализацию проектов с применением цифровых технологий. Предусматривается также обмен опытом. В частности, с участием "Россетей" планируется проработать пилотные проекты в Узбекистане, которые повысят надежность электроснабжения потребителей и позволят обеспечить транзит мощности одной из тепловых электростанций республики.Напомним, в октябре 2020 года "Россети" и "Национальные электрические сети Узбекистана" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает возможность реализации совместных проектов в Узбекистане.Документ подписан "на полях" 21-го заседания российско-узбекской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Бухаре.
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министерство энергетики узбекистана, сотрудничество, узбекистан

Операторы электросетей Узбекистана и РФ подписали "дорожную карту" сотрудничества

14:27 05.06.2021
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© Пресс-служба Минэнерго УзбекистанаОператоры электросетей Узбекистана и РФ подписали "дорожную карту" сотрудничества
Операторы электросетей Узбекистана и РФ подписали дорожную карту сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2021
© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
С участием "Россетей" планируется, в том числе проработать пилотные проекты в Узбекистане, которые повысят надежность электроснабжения потребителей.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и ПАО "Россети" подписали "дорожную карту" сотрудничества операторов двух стран, сообщили в пресс-службе Минэнерго Узбекистана.
Стороны подписали документ в ходе Петербургского международного экономического форума.
Договоренность предполагает проведение ряда мероприятий в 2021-2022 годах, нацеленных на развитие электросетевых комплексов обеих стран, привлечение инвестиций, реализацию проектов с применением цифровых технологий.
Предусматривается также обмен опытом. В частности, с участием "Россетей" планируется проработать пилотные проекты в Узбекистане, которые повысят надежность электроснабжения потребителей и позволят обеспечить транзит мощности одной из тепловых электростанций республики.
Напомним, в октябре 2020 года "Россети" и "Национальные электрические сети Узбекистана" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает возможность реализации совместных проектов в Узбекистане.
Документ подписан "на полях" 21-го заседания российско-узбекской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Бухаре.
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