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Дипломаты Узбекистана стали третьими на Кубке ректора МГИМО по мини-футболу
Дипломаты Узбекистана стали третьими на Кубке ректора МГИМО по мини-футболу
В Москве состоялся юбилейный XX Кубок ректора МГИМО по мини-футболу на траве среди дипломатических работников. Узбекистан выступил достойно, оказавшись на... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T20:28+0500
2021-06-07T13:26+0500
спорт
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футбол
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Дипломаты Узбекистана завоевали "бронзу" на традиционном турнире в Москве среди работников посольств — Кубке ректора МГИМО по мини-футболу на траве. Спортивный праздник приурочен к Дню России, который отмечается 12 июня. Сборная Узбекистана показала достойный результат, завоевав третье место в соревнованиях из более чем 20 команд. В одном из поединков, против команды Болгарии, узбекистанцы оказались на голову сильнее соперников, обыграв их со счетом 4:0.По итогам соревнований главный кубок достался команде Snegiri, второй результат у посольства Южной Осетии, а замыкают тройку призеров дипломаты из Узбекистана.
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день россии, футбол, посольство республики узбекистан в рф, мгимо

Дипломаты Узбекистана стали третьими на Кубке ректора МГИМО по мини-футболу

20:28 06.06.2021 (обновлено: 13:26 07.06.2021)
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© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФXX кубок ректора МГИМО по мини-футболу
XX кубок ректора МГИМО по мини-футболу - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ
В Москве состоялся юбилейный XX Кубок ректора МГИМО по мини-футболу на траве среди дипломатических работников. Узбекистан выступил достойно, оказавшись на пьедестале почета.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Дипломаты Узбекистана завоевали "бронзу" на традиционном турнире в Москве среди работников посольств — Кубке ректора МГИМО по мини-футболу на траве. Спортивный праздник приурочен к Дню России, который отмечается 12 июня.
Сборная Узбекистана показала достойный результат, завоевав третье место в соревнованиях из более чем 20 команд. В одном из поединков, против команды Болгарии, узбекистанцы оказались на голову сильнее соперников, обыграв их со счетом 4:0.
По итогам соревнований главный кубок достался команде Snegiri, второй результат у посольства Южной Осетии, а замыкают тройку призеров дипломаты из Узбекистана.
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФXX кубок ректора МГИМО по мини-футболу
XX кубок ректора МГИМО по мини-футболу - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ
XX кубок ректора МГИМО по мини-футболу
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФКоманда посольства Узбекистана с бронзовыми наградами по итогу розыгрыша Кубка ректора МГИМО
Команда посольства Узбекистана с бронзовыми наградами по итогу розыгрыша Кубка ректора МГИМО - Sputnik Узбекистан
2/2
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ
Команда посольства Узбекистана с бронзовыми наградами по итогу розыгрыша Кубка ректора МГИМО
1/2
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ
XX кубок ректора МГИМО по мини-футболу
2/2
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ
Команда посольства Узбекистана с бронзовыми наградами по итогу розыгрыша Кубка ректора МГИМО
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