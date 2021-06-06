Спорт
Дипломаты Узбекистана стали третьими на Кубке ректора МГИМО по мини-футболу
20:28 06.06.2021 (обновлено: 13:26 07.06.2021)
9290
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФXX кубок ректора МГИМО по мини-футболу
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ
В Москве состоялся юбилейный XX Кубок ректора МГИМО по мини-футболу на траве среди дипломатических работников. Узбекистан выступил достойно, оказавшись на пьедестале почета.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Дипломаты Узбекистана завоевали "бронзу" на традиционном турнире в Москве среди работников посольств — Кубке ректора МГИМО по мини-футболу на траве. Спортивный праздник приурочен к Дню России, который отмечается 12 июня.
Сборная Узбекистана показала достойный результат, завоевав третье место в соревнованиях из более чем 20 команд. В одном из поединков, против команды Болгарии, узбекистанцы оказались на голову сильнее соперников, обыграв их со счетом 4:0.
По итогам соревнований главный кубок достался команде Snegiri, второй результат у посольства Южной Осетии, а замыкают тройку призеров дипломаты из Узбекистана.
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФXX кубок ректора МГИМО по мини-футболу
1/2
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ
XX кубок ректора МГИМО по мини-футболу
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФКоманда посольства Узбекистана с бронзовыми наградами по итогу розыгрыша Кубка ректора МГИМО
2/2
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ
Команда посольства Узбекистана с бронзовыми наградами по итогу розыгрыша Кубка ректора МГИМО
1/2
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ
XX кубок ректора МГИМО по мини-футболу
2/2
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ
Команда посольства Узбекистана с бронзовыми наградами по итогу розыгрыша Кубка ректора МГИМО