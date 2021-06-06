https://uz.sputniknews.ru/20210606/diplomaty-uzbekistana-stali-tretimi-na-kubke-rektora-mgimo-po-mini-futbolu-19114621.html

Дипломаты Узбекистана стали третьими на Кубке ректора МГИМО по мини-футболу

Дипломаты Узбекистана стали третьими на Кубке ректора МГИМО по мини-футболу

В Москве состоялся юбилейный XX Кубок ректора МГИМО по мини-футболу на траве среди дипломатических работников. Узбекистан выступил достойно, оказавшись на... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-06T20:28+0500

2021-06-06T20:28+0500

2021-06-07T13:26+0500

спорт

день россии

футбол

посольство республики узбекистан в рф

мгимо

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Дипломаты Узбекистана завоевали "бронзу" на традиционном турнире в Москве среди работников посольств — Кубке ректора МГИМО по мини-футболу на траве. Спортивный праздник приурочен к Дню России, который отмечается 12 июня. Сборная Узбекистана показала достойный результат, завоевав третье место в соревнованиях из более чем 20 команд. В одном из поединков, против команды Болгарии, узбекистанцы оказались на голову сильнее соперников, обыграв их со счетом 4:0.По итогам соревнований главный кубок достался команде Snegiri, второй результат у посольства Южной Осетии, а замыкают тройку призеров дипломаты из Узбекистана.

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день россии, футбол, посольство республики узбекистан в рф, мгимо