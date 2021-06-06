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Жизнь бразильцев под угрозой: в Сан-Паулу токсичная пена накрыла реку Тиете
Жизнь бразильцев под угрозой: в Сан-Паулу токсичная пена накрыла реку Тиете
Резкое снижение уровня речного потока привело к образованию опасных веществ в воде из-за плохо регулируемых отходов города. 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T15:14+0500
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В бразильском городе Сан-Паулу резко снизился уровень реки Тиете, что стало причиной концентрации опасных веществ в воде. Известно, что средний дневной водный поток колеблется на уровне от 150 до 180 кубических метров (от 39 625 до 47 550 галлонов). Однако на днях речной сток опустился до критических 59 кубических метров (15 586 жидких галлонов).В результате стихийного явления, токсичные отходы превратились в грязную пену. Она угрожает здоровью местных жителей и ухудшает экологическую обстановку. По мнению экспертов, в экологической катастрофе виноваты плохо регулируемые отходы Сан-Паулу.Смотрите в нашем видео, как белая пена накрыла практически всю поверхность реки Тиете.
https://uz.sputniknews.ru/20201108/Kazakhstan-snimet-nauchno-populyarnyy-film-ob-Aralskoy-katastrofe-15348412.html
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Жизнь бразильцев под угрозой: в Сан-Паулу токсичная пена накрыла реку Тиете

15:14 06.06.2021 (обновлено: 15:20 06.06.2021)
2193
Резкое снижение уровня речного потока привело к образованию опасных веществ в воде из-за плохо регулируемых отходов города.
В бразильском городе Сан-Паулу резко снизился уровень реки Тиете, что стало причиной концентрации опасных веществ в воде.
Известно, что средний дневной водный поток колеблется на уровне от 150 до 180 кубических метров (от 39 625 до 47 550 галлонов). Однако на днях речной сток опустился до критических 59 кубических метров (15 586 жидких галлонов).
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В результате стихийного явления, токсичные отходы превратились в грязную пену. Она угрожает здоровью местных жителей и ухудшает экологическую обстановку.
По мнению экспертов, в экологической катастрофе виноваты плохо регулируемые отходы Сан-Паулу.
Смотрите в нашем видео, как белая пена накрыла практически всю поверхность реки Тиете.
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