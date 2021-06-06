https://uz.sputniknews.ru/20210606/oleg-malginov-russkiy-yazyk-stal-provodnikom-dlya-uzbekskoy-kultury--19112955.html
Олег Мальгинов: русский язык стал проводником для узбекской культуры
Олег Мальгинов: русский язык стал проводником для узбекской культуры
По словам дипломата, русский язык в республике не противоречит развитию узбекского языка, а наоборот открывает новые возможности для молодежи. Именно в своем... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T17:36+0500
2021-06-06T17:36+0500
2021-06-07T15:44+0500
культура
олег мальгинов
посольство россии в узбекистане
русский язык
александр пушкин
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов принял участие в традиционной поэтической акции у памятника А. С. Пушкину в Ташкенте. Мероприятие приурочено ко дню рождения великого поэта и Дню русского языка, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В приветственном речи Мальгинов отметил, что во многом благодаря А.С. Пушкину русский язык стал инструментом межнационального общения во всем мире. К тому же дипломат подчеркнул, что русский язык в республике не противоречит развитию узбекского языка, а наоборот открывает новые возможности для молодежи. По его словам, именно в своем единении два языка помогают создавать новый синтез, синергию, развитие и силу. Современные писатели, поэты, деятели культуры Узбекистана также стали доступны огромному числу читателей из различных стран будучи переведенными на русский язык, добавил Мальгинов. Сохраняя русский язык, читая и изучая Пушкина, узбекистанцы смогут общаться с Россией, которая считает республику одним из ближайших соседей, дружеских народов и государств, заключил глава посольства РФ.
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олег мальгинов, посольство россии в узбекистане, русский язык, александр пушкин
Олег Мальгинов: русский язык стал проводником для узбекской культуры
17:36 06.06.2021 (обновлено: 15:44 07.06.2021)
По словам дипломата, русский язык в республике не противоречит развитию узбекского языка, а наоборот открывает новые возможности для молодежи. Именно в своем единении два языка помогают создавать новый синтез, синергию, развитие и силу.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов принял участие в традиционной поэтической акции у памятника А. С. Пушкину в Ташкенте. Мероприятие приурочено ко дню рождения великого поэта и Дню русского языка, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В приветственном речи Мальгинов отметил, что во многом благодаря А.С. Пушкину русский язык стал инструментом межнационального общения во всем мире.
<Пушкин> предсказал, что русский язык станет языком межнационального общения, языком, который будет помогать развиваться и национальным культурам.
Олег Мальгинов
Посол РФ в Узбекистане
К тому же дипломат подчеркнул, что русский язык в республике не противоречит развитию узбекского языка, а наоборот открывает новые возможности для молодежи. По его словам, именно в своем единении два языка помогают создавать новый синтез, синергию, развитие и силу.
Русский язык стал проводником для узбекской культуры. Во всем мире через русский язык узнали и классических поэтов земли Узбекистана: Навои, Бабура, Шейбани.
Олег Мальгинов
Посол РФ в Узбекистане
Современные писатели, поэты, деятели культуры Узбекистана также стали доступны огромному числу читателей из различных стран будучи переведенными на русский язык, добавил Мальгинов.
Сохраняя русский язык, читая и изучая Пушкина, узбекистанцы смогут общаться с Россией, которая считает республику одним из ближайших соседей, дружеских народов и государств, заключил глава посольства РФ.