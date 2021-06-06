https://uz.sputniknews.ru/20210606/pochemu-v-karshi-passajirov-ne-vypuskali-iz-dushnogo-salona-samoleta--otvet-mintransa-19112558.html

Почему в Карши пассажиров долго не выпускали из душного салона самолета — ответ Минтранса

Почему в Карши пассажиров долго не выпускали из душного салона самолета — ответ Минтранса

Согласно правилам международной гражданской авиации, когда людей принимают на борт и закрывают двери самолета, все решения по безопасности пассажиров принимает... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-06T16:20+0500

2021-06-06T16:20+0500

2021-06-06T19:25+0500

общество

воздушное пространство

авиакомпания

карши

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/06/19111440_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_87ff2dfdd7c0c473d7e9752700b4d179.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В социальной сети распространилось видео, как в каршинском аэропорту пассажиры жалуются на то, что их не выпускают из самолета по причине технических неполадок с двигателями. В салоне не работали кондиционеры, в результате образовавшейся духоты у некоторых граждан ухудшилось самочувствие. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в Минтрансе. По информации министерства, воздушное судно принадлежало российской авиакомпании Royal Flight. Самолет должен был вылететь из Карши в Москву 5 июня в 13.32 по местному времени, однако из-за жары у него не запустились главный и вспомогательные двигатели, объяснили в госструктуре."Неоднократные попытки перезагрузить компьютер самолета и добавить несколько двигателей также не увенчались успехом из-за их чрезмерного нагрева. Когда не было возможности запустить главный и вспомогательный двигатели, естественно, не работала система кондиционирования самолета ", - информируется в сообщении. Согласно правилам международной гражданской авиации, когда людей принимают на борт и закрывают двери самолета, все решения по безопасности пассажиров принимает командир воздушного судна, подчеркнули в Минтрансе.После некоторого времени граждан все-таки высадили и разместили в зале ожидания аэропорта, где им были созданы необходимые условия.В результате возникшего инцидента, рейс перенесли на следующий день и 329 пассажиров благополучно вылетели в Домодедово 6 июня в 4.54.

https://uz.sputniknews.ru/20180527/Pylnaya-burya-zaderzhala-na-45-chasa-reys-UzAirways-iz-Tashkenta-v-Moskvu-8323116.html

https://uz.sputniknews.ru/20170908/Uzbekistan-airways-almati-tashkent-6251763.html

карши

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

воздушное пространство, авиакомпания, карши, москва