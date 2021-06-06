https://uz.sputniknews.ru/20210606/pochemu-v-karshi-passajirov-ne-vypuskali-iz-dushnogo-salona-samoleta--otvet-mintransa-19112558.html
Почему в Карши пассажиров долго не выпускали из душного салона самолета — ответ Минтранса
Почему в Карши пассажиров долго не выпускали из душного салона самолета — ответ Минтранса
Согласно правилам международной гражданской авиации, когда людей принимают на борт и закрывают двери самолета, все решения по безопасности пассажиров принимает... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T16:20+0500
2021-06-06T16:20+0500
2021-06-06T19:25+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В социальной сети распространилось видео, как в каршинском аэропорту пассажиры жалуются на то, что их не выпускают из самолета по причине технических неполадок с двигателями. В салоне не работали кондиционеры, в результате образовавшейся духоты у некоторых граждан ухудшилось самочувствие. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в Минтрансе. По информации министерства, воздушное судно принадлежало российской авиакомпании Royal Flight. Самолет должен был вылететь из Карши в Москву 5 июня в 13.32 по местному времени, однако из-за жары у него не запустились главный и вспомогательные двигатели, объяснили в госструктуре."Неоднократные попытки перезагрузить компьютер самолета и добавить несколько двигателей также не увенчались успехом из-за их чрезмерного нагрева. Когда не было возможности запустить главный и вспомогательный двигатели, естественно, не работала система кондиционирования самолета ", - информируется в сообщении. Согласно правилам международной гражданской авиации, когда людей принимают на борт и закрывают двери самолета, все решения по безопасности пассажиров принимает командир воздушного судна, подчеркнули в Минтрансе.После некоторого времени граждан все-таки высадили и разместили в зале ожидания аэропорта, где им были созданы необходимые условия.В результате возникшего инцидента, рейс перенесли на следующий день и 329 пассажиров благополучно вылетели в Домодедово 6 июня в 4.54.
https://uz.sputniknews.ru/20180527/Pylnaya-burya-zaderzhala-na-45-chasa-reys-UzAirways-iz-Tashkenta-v-Moskvu-8323116.html
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воздушное пространство, авиакомпания, карши, москва
Почему в Карши пассажиров долго не выпускали из душного салона самолета — ответ Минтранса
16:20 06.06.2021 (обновлено: 19:25 06.06.2021)
Согласно правилам международной гражданской авиации, когда людей принимают на борт и закрывают двери самолета, все решения по безопасности пассажиров принимает командир воздушного судна
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
В социальной сети распространилось видео, как в каршинском аэропорту пассажиры жалуются на то, что их не выпускают из самолета по причине технических неполадок с двигателями. В салоне не работали кондиционеры, в результате образовавшейся духоты у некоторых граждан ухудшилось самочувствие. Сложившуюся ситуацию прокомментировали
в Минтрансе.
По информации министерства, воздушное судно принадлежало российской авиакомпании Royal Flight. Самолет должен был вылететь из Карши в Москву 5 июня в 13.32 по местному времени, однако из-за жары у него не запустились главный и вспомогательные двигатели, объяснили в госструктуре.
"Неоднократные попытки перезагрузить компьютер самолета и добавить несколько двигателей также не увенчались успехом из-за их чрезмерного нагрева. Когда не было возможности запустить главный и вспомогательный двигатели, естественно, не работала система кондиционирования самолета ", - информируется в сообщении.
Согласно правилам международной гражданской авиации, когда людей принимают на борт и закрывают двери самолета, все решения по безопасности пассажиров принимает командир воздушного судна, подчеркнули в Минтрансе.
После некоторого времени граждан все-таки высадили и разместили в зале ожидания аэропорта, где им были созданы необходимые условия.
В результате возникшего инцидента, рейс перенесли на следующий день и 329 пассажиров благополучно вылетели в Домодедово 6 июня в 4.54.