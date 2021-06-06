https://uz.sputniknews.ru/20210606/v-mdo-uzbekistana-smenilis-dva-zamministra-19114123.html

В МДО Узбекистана сменились два замминистра

В МДО Узбекистана сменились два замминистра

Заместителями министра дошкольного образования стали Баходиржон Онорбаев и Узакбой Бегимкулов. 06.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-06T18:38+0500

2021-06-06T18:38+0500

2021-06-06T18:38+0500

общество

министерство дошкольного образования

заместитель министра

назначение

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Министерстве дошкольного образования сменились два замминистра, сообщает пресс-служба МДО. Первый заместитель министра Кахрамон Олимов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Вакантное место занял Баходиржон Онорбаев. С июля 2020 года он работал руководителем секретариата Кабинета министров по делам образования, здравоохранения, культуры, молодежи, духовности, общественных организаций, поддержки сообщества и семьи.Также освобожден от занимаемого поста из-за смены места работы заместитель министра Максуджон Юлдашев. На должность назначен Узакбой Бегимкулов. С 2017 года он был замминистра высшего и среднего специального образования по науке и инновациям.

https://uz.sputniknews.ru/20190806/MDO-obyavil-otkrytyy-konkurs-na-rukovodyaschie-posty-12180697.html

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министерство дошкольного образования, заместитель министра, назначение