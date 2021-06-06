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Вместе русский и узбекский языки — это синергия и сила: Ташкент отметил 222-летие Пушкина
Вместе русский и узбекский языки — это синергия и сила: Ташкент отметил 222-летие Пушкина
В столице Узбекистана 6 июня прошли торжества в честь дня рождения мирового классика литературы Александра Пушкина. Собравшиеся возложили цветы, прочли стихи... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T17:55+0500
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Поэтическая акция в честь дня рождения А.С. Пушкина и Дня русского языка традиционно прошла у памятника поэту.В мероприятии приняли участие посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, руководители представительства Россотрудничества, Союза писателей Узбекистана, сотрудники министерств народного, высшего и средне-специального образования, Русского культурного центра, а также ученики школ и лицеев, творческие коллективы столицы.В своей торжественной речи глава российской дипмиссии Олег Мальгинов подчеркнул, что вклад Пушкина в мировую культуру сложно переоценить даже сегодня. Именно он заложил основы для межнационального общения, предсказав, что русский язык станет объединяющим фактором для многих стран.К творчеству классика русской литературы в республике всегда относились с трепетом. Пушкина знают и любят, его читают и в оригинале, и в переводах на узбекский язык. Так, по инициативе президента Узбекистана было принято решение о выпуске стотомного собрания сочинений русских классиков, переведенных на узбекский язык. На торжественном мероприятии председатель Союза писателей Сироджиддин Саййид подарил Олегу Мальгинову четыре тома с произведениями Пушкина из этой коллекции.
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60
александр пушкин

Вместе русский и узбекский языки — это синергия и сила: Ташкент отметил 222-летие Пушкина

17:55 06.06.2021 (обновлено: 19:21 06.06.2021)
1812
Рамиз Бахтияров
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В столице Узбекистана 6 июня прошли торжества в честь дня рождения мирового классика литературы Александра Пушкина. Собравшиеся возложили цветы, прочли стихи на русском и узбекском языках, а также исполнили сценки из знаменитых произведений.
Поэтическая акция в честь дня рождения А.С. Пушкина и Дня русского языка традиционно прошла у памятника поэту.
© Рамиз БахтияровТоржества в честь дня рождения Александра Пушкина в Ташкенте
Торжества в честь дня рождения Александра Пушкина в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
Торжества в честь дня рождения Александра Пушкина в Ташкенте
© Рамиз Бахтияров
В мероприятии приняли участие посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, руководители представительства Россотрудничества, Союза писателей Узбекистана, сотрудники министерств народного, высшего и средне-специального образования, Русского культурного центра, а также ученики школ и лицеев, творческие коллективы столицы.
© Рамиз БахтияровВыступление посла РФ Олега Мальгинова на торжествах в честь 222-летия со дня рождения Пушкина
Выступление посла РФ Олега Мальгинова на торжествах в честь 222-летия со дня рождения Пушкина - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
Выступление посла РФ Олега Мальгинова на торжествах в честь 222-летия со дня рождения Пушкина
© Рамиз Бахтияров
В своей торжественной речи глава российской дипмиссии Олег Мальгинов подчеркнул, что вклад Пушкина в мировую культуру сложно переоценить даже сегодня. Именно он заложил основы для межнационального общения, предсказав, что русский язык станет объединяющим фактором для многих стран.
© Рамиз БахтияровТоржества в честь дня рождения Александра Пушкина в Ташкенте
Торжества в честь дня рождения Александра Пушкина в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
Торжества в честь дня рождения Александра Пушкина в Ташкенте
© Рамиз Бахтияров

"Кто-то ошибочно считает, что русский язык противоречит развитию национальных языков, но это не так. Напротив, вместе русский и узбекский языки – это синтез, синергия, развитие и сила. Знание русского языка дает больше возможностей для молодежи в общении и получении знаний. Именно Пушкин заложил эту культурную основу, объединяющую столько народов и стран".

Олег Мальгинов
Посол РФ в Узбекистане
© Рамиз БахтияровТоржества в честь дня рождения Александра Пушкина в Ташкенте
Торжества в честь дня рождения Александра Пушкина в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
Торжества в честь дня рождения Александра Пушкина в Ташкенте
© Рамиз Бахтияров
К творчеству классика русской литературы в республике всегда относились с трепетом. Пушкина знают и любят, его читают и в оригинале, и в переводах на узбекский язык. Так, по инициативе президента Узбекистана было принято решение о выпуске стотомного собрания сочинений русских классиков, переведенных на узбекский язык. На торжественном мероприятии председатель Союза писателей Сироджиддин Саййид подарил Олегу Мальгинову четыре тома с произведениями Пушкина из этой коллекции.
© Рамиз БахтияровТоржества в честь дня рождения Александра Пушкина в Ташкенте
Торжества в честь дня рождения Александра Пушкина в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
Торжества в честь дня рождения Александра Пушкина в Ташкенте
© Рамиз Бахтияров
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