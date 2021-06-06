https://uz.sputniknews.ru/20210606/vmeste-russkiy-i-uzbekskiy-yazyki--eto-sinergiya-i-sila-tashkent-otmetil-222-letie-pushkina-19113200.html

Вместе русский и узбекский языки — это синергия и сила: Ташкент отметил 222-летие Пушкина

Вместе русский и узбекский языки — это синергия и сила: Ташкент отметил 222-летие Пушкина

В столице Узбекистана 6 июня прошли торжества в честь дня рождения мирового классика литературы Александра Пушкина. Собравшиеся возложили цветы, прочли стихи... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-06T17:55+0500

2021-06-06T17:55+0500

2021-06-06T19:21+0500

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александр пушкин

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Поэтическая акция в честь дня рождения А.С. Пушкина и Дня русского языка традиционно прошла у памятника поэту.В мероприятии приняли участие посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, руководители представительства Россотрудничества, Союза писателей Узбекистана, сотрудники министерств народного, высшего и средне-специального образования, Русского культурного центра, а также ученики школ и лицеев, творческие коллективы столицы.В своей торжественной речи глава российской дипмиссии Олег Мальгинов подчеркнул, что вклад Пушкина в мировую культуру сложно переоценить даже сегодня. Именно он заложил основы для межнационального общения, предсказав, что русский язык станет объединяющим фактором для многих стран.К творчеству классика русской литературы в республике всегда относились с трепетом. Пушкина знают и любят, его читают и в оригинале, и в переводах на узбекский язык. Так, по инициативе президента Узбекистана было принято решение о выпуске стотомного собрания сочинений русских классиков, переведенных на узбекский язык. На торжественном мероприятии председатель Союза писателей Сироджиддин Саййид подарил Олегу Мальгинову четыре тома с произведениями Пушкина из этой коллекции.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

александр пушкин