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Великий и ужасный: кадры покорения Эвереста — высочайшей вершины Земли
Великий и ужасный: кадры покорения Эвереста — высочайшей вершины Земли
Гора Эверест, она же Джомолунгма, впервые была покорена 68 лет назад — 29 мая 1953-го. С тех пор на нее поднялось уже свыше девяти тысяч человек, в том числе... 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T14:58+0500
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альпинизм, горы, мультимедиа , фото

Великий и ужасный: кадры покорения Эвереста — высочайшей вершины Земли

14:58 07.06.2021 (обновлено: 15:23 07.06.2021)
682
Гора Эверест, она же Джомолунгма, впервые была покорена 68 лет назад — 29 мая 1953-го. С тех пор на нее поднялось уже свыше девяти тысяч человек, в том числе узбекистанцы. Сотни экстремалов отдали за мечту о "крыше мира" самое ценное — свои жизни.
© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Высота Джомолунгмы — 8850 м. Первыми на нее взобрались новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп* Тенцинг Норгей. На фото здесь и далее — уже наши современники.

Высота Джомолунгмы — 8850 м. Первыми на нее взобрались новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп* Тенцинг Норгей. На фото здесь и далее — уже наши современники. - Sputnik Узбекистан
1/11
© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Высота Джомолунгмы — 8850 м. Первыми на нее взобрались новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп* Тенцинг Норгей. На фото здесь и далее — уже наши современники.

© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Вершина находится в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного округа Китая.

Вершина находится в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного округа Китая. - Sputnik Узбекистан
2/11
© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Вершина находится в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного округа Китая.

© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Эверестом гора была названа в честь начальника английской топографической экспедиции Джорджа Эвереста в 1850 году.

Эверестом гора была названа в честь начальника английской топографической экспедиции Джорджа Эвереста в 1850 году. - Sputnik Узбекистан
3/11
© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Эверестом гора была названа в честь начальника английской топографической экспедиции Джорджа Эвереста в 1850 году.

© AFP 2018 / Pemba Dorje Sherpa

Джомолунгма в переводе с тибетского — "Божественная". Непальское имя — Сагарматха — означает "Мать Богов".

Джомолунгма в переводе с тибетского — &quot;Божественная&quot;. Непальское имя — Сагарматха — означает &quot;Мать Богов&quot;. - Sputnik Узбекистан
4/11
© AFP 2018 / Pemba Dorje Sherpa

Джомолунгма в переводе с тибетского — "Божественная". Непальское имя — Сагарматха — означает "Мать Богов".

© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Подъем занимает около двух месяцев, считая время акклиматизации и установки лагерей.

Подъем занимает около двух месяцев, считая время акклиматизации и установки лагерей. - Sputnik Узбекистан
5/11
© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Подъем занимает около двух месяцев, считая время акклиматизации и установки лагерей.

© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Потеря веса у альпинистов после восхождения достигает в среднем 10-15 килограммов.

Потеря веса у альпинистов после восхождения достигает в среднем 10-15 килограммов. - Sputnik Узбекистан
6/11
© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Потеря веса у альпинистов после восхождения достигает в среднем 10-15 килограммов.

© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Дорога к вершине продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.

Дорога к вершине продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки. - Sputnik Узбекистан
7/11
© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Дорога к вершине продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.

© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Несмотря на все пугающие факты, желающих совершить восхождение — очень много.

Несмотря на все пугающие факты, желающих совершить восхождение — очень много. - Sputnik Узбекистан
8/11
© AFP 2018 / Lakpa Sherpa

Несмотря на все пугающие факты, желающих совершить восхождение — очень много.

© Из личного архива Светланы Денисенко

Попытки взобраться на "крышу мира" или хотя бы приблизиться к ней каждый год предпринимают порядка 20 тысяч человек. Одним из тех, кто смог осуществить свою мечту, стал гражданин Узбекистана Сергей Денисенко. Несколько дней назад он первым среди соотечественников поднялся на гору со стороны Непала.

Попытки взобраться на &quot;крышу мира&quot; или хотя бы приблизиться к ней каждый год предпринимают порядка 20 тысяч человек. Одним из тех, кто смог осуществить свою мечту, стал гражданин Узбекистана Сергей Денисенко. Несколько дней назад он первым среди соотечественников поднялся на гору со стороны Непала. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Из личного архива Светланы Денисенко

Попытки взобраться на "крышу мира" или хотя бы приблизиться к ней каждый год предпринимают порядка 20 тысяч человек. Одним из тех, кто смог осуществить свою мечту, стал гражданин Узбекистана Сергей Денисенко. Несколько дней назад он первым среди соотечественников поднялся на гору со стороны Непала.

© Из личного архива Светланы Денисенко

Событие было приурочено к 30-летию независимости РУз.

Событие было приурочено к 30-летию независимости РУз. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Из личного архива Светланы Денисенко

Событие было приурочено к 30-летию независимости РУз.

© Из личного архива Светланы Денисенко

Ранее, в 2019-м, Денисенко впервые в истории альпинизма Узбекистана покорил пик Мера в Непале.

Ранее, в 2019-м, Денисенко впервые в истории альпинизма Узбекистана покорил пик Мера в Непале. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Из личного архива Светланы Денисенко

Ранее, в 2019-м, Денисенко впервые в истории альпинизма Узбекистана покорил пик Мера в Непале.

* Шерпы — последователи школы Ньингма (или "Красных Шапок") тибетского буддизма
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