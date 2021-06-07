Великий и ужасный: кадры покорения Эвереста — высочайшей вершины Земли

© Из личного архива Светланы Денисенко

Попытки взобраться на "крышу мира" или хотя бы приблизиться к ней каждый год предпринимают порядка 20 тысяч человек. Одним из тех, кто смог осуществить свою мечту, стал гражданин Узбекистана Сергей Денисенко. Несколько дней назад он первым среди соотечественников поднялся на гору со стороны Непала.