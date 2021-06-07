Великий и ужасный: кадры покорения Эвереста — высочайшей вершины Земли
Высота Джомолунгмы — 8850 м. Первыми на нее взобрались новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп* Тенцинг Норгей. На фото здесь и далее — уже наши современники.
Высота Джомолунгмы — 8850 м. Первыми на нее взобрались новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп* Тенцинг Норгей. На фото здесь и далее — уже наши современники.
Вершина находится в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного округа Китая.
Вершина находится в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного округа Китая.
Эверестом гора была названа в честь начальника английской топографической экспедиции Джорджа Эвереста в 1850 году.
Эверестом гора была названа в честь начальника английской топографической экспедиции Джорджа Эвереста в 1850 году.
Джомолунгма в переводе с тибетского — "Божественная". Непальское имя — Сагарматха — означает "Мать Богов".
Джомолунгма в переводе с тибетского — "Божественная". Непальское имя — Сагарматха — означает "Мать Богов".
Подъем занимает около двух месяцев, считая время акклиматизации и установки лагерей.
Подъем занимает около двух месяцев, считая время акклиматизации и установки лагерей.
Потеря веса у альпинистов после восхождения достигает в среднем 10-15 килограммов.
Потеря веса у альпинистов после восхождения достигает в среднем 10-15 килограммов.
Дорога к вершине продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.
Дорога к вершине продолжает оставаться серьезным испытанием для каждого, вне зависимости от степени его подготовки.
Несмотря на все пугающие факты, желающих совершить восхождение — очень много.
Несмотря на все пугающие факты, желающих совершить восхождение — очень много.
Попытки взобраться на "крышу мира" или хотя бы приблизиться к ней каждый год предпринимают порядка 20 тысяч человек. Одним из тех, кто смог осуществить свою мечту, стал гражданин Узбекистана Сергей Денисенко. Несколько дней назад он первым среди соотечественников поднялся на гору со стороны Непала.
Попытки взобраться на "крышу мира" или хотя бы приблизиться к ней каждый год предпринимают порядка 20 тысяч человек. Одним из тех, кто смог осуществить свою мечту, стал гражданин Узбекистана Сергей Денисенко. Несколько дней назад он первым среди соотечественников поднялся на гору со стороны Непала.
Событие было приурочено к 30-летию независимости РУз.
Событие было приурочено к 30-летию независимости РУз.
Ранее, в 2019-м, Денисенко впервые в истории альпинизма Узбекистана покорил пик Мера в Непале.
Ранее, в 2019-м, Денисенко впервые в истории альпинизма Узбекистана покорил пик Мера в Непале.