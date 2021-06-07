https://uz.sputniknews.ru/20210607/istoricheskie-razborki-jiteli-buxary-podralis-s-arxeologom--video-19115141.html
"Исторические" разборки: жители Бухары подрались с археологом — видео
"Исторические" разборки: жители Бухары подрались с археологом — видео
К делу подключились правоохранители. Сейчас проводится доследственная проверка. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T08:52+0500
2021-06-07T08:52+0500
2021-06-07T08:52+0500
общество
археологические раскопки
драка
бухара
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Бухаре произошел довольно необычный конфликт: местные жители избили археолога, который давал оценку земельному участку.Инцидент произошел утром 3 июня на улице Говкушон в махалле "Хамид Олимжон", сообщили в УВД Бухарской области.Что случилось: местный предприниматель нанял археолога, чтобы тот определил, представляет ли историческую ценность земельный участок, на котором планируется построить отель.Это привело в бешенство жителей округи, которые выступают против возведения гостиницы.Граждане сначала высказывали свое недовольство на словах, а затем перешли к физическим методам. На кадрах видно, как археолог отбивается от нападок женщин.К делу подключили правоохранителей. Сейчас ведется доследственная проверка.
бухара
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
археологические раскопки, драка, бухара
"Исторические" разборки: жители Бухары подрались с археологом — видео
К делу подключились правоохранители. Сейчас проводится доследственная проверка.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Бухаре произошел довольно необычный конфликт: местные жители избили археолога, который давал оценку земельному участку.
Инцидент произошел утром 3 июня на улице Говкушон в махалле "Хамид Олимжон", сообщили
в УВД Бухарской области.
Что случилось: местный предприниматель нанял археолога, чтобы тот определил, представляет ли историческую ценность земельный участок, на котором планируется построить отель.
Это привело в бешенство жителей округи, которые выступают против возведения гостиницы.
Граждане сначала высказывали свое недовольство на словах, а затем перешли к физическим методам. На кадрах видно, как археолог отбивается от нападок женщин.
К делу подключили правоохранителей. Сейчас ведется доследственная проверка.