https://uz.sputniknews.ru/20210607/istoricheskie-razborki-jiteli-buxary-podralis-s-arxeologom--video-19115141.html

"Исторические" разборки: жители Бухары подрались с археологом — видео

"Исторические" разборки: жители Бухары подрались с археологом — видео

К делу подключились правоохранители. Сейчас проводится доследственная проверка. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T08:52+0500

2021-06-07T08:52+0500

2021-06-07T08:52+0500

общество

археологические раскопки

драка

бухара

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Бухаре произошел довольно необычный конфликт: местные жители избили археолога, который давал оценку земельному участку.Инцидент произошел утром 3 июня на улице Говкушон в махалле "Хамид Олимжон", сообщили в УВД Бухарской области.Что случилось: местный предприниматель нанял археолога, чтобы тот определил, представляет ли историческую ценность земельный участок, на котором планируется построить отель.Это привело в бешенство жителей округи, которые выступают против возведения гостиницы.Граждане сначала высказывали свое недовольство на словах, а затем перешли к физическим методам. На кадрах видно, как археолог отбивается от нападок женщин.К делу подключили правоохранителей. Сейчас ведется доследственная проверка.

бухара

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археологические раскопки, драка, бухара