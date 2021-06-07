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Кабмин Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академотпуска студентам вузов
Кабмин Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академотпуска студентам вузов
Список случаев, при которых разрешается получить академический отпуск, расширяется. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T20:15+0500
2021-06-07T20:15+0500
академический отпуск
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академического отпуска студентам высших образовательных учреждений. Документ опубликован на портале Lex.uz.В соответствии с ним, академотпуск может быть дан:На рассмотрение заявления студента дается неделя. Оформляется соответствующий приказ ректора или директора учебного заведения.По желанию студента его обучение на период академотпуска может быть переведено на заочную или дистанционную форму или экстернат.Предоставление академотпуска не считается исключением из вуза. Стипендии в это время не выплачиваются.
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академический отпуск, узбекистан

Кабмин Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академотпуска студентам вузов

20:15 07.06.2021
969
© CC0 / Unsplash / Sincerely MediaСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© CC0 / Unsplash / Sincerely Media
Список случаев, при которых разрешается получить академический отпуск, расширяется.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академического отпуска студентам высших образовательных учреждений. Документ опубликован на портале Lex.uz.
В соответствии с ним, академотпуск может быть дан:
при прохождении военной службы;
для восстановления здоровья;
по беременности и родам;
по уходу за ребенком;
по уходу за больным членом семьи (отцом, матерью или их заменяющими лицами, супругой/супругом, ребенком).
На рассмотрение заявления студента дается неделя. Оформляется соответствующий приказ ректора или директора учебного заведения.
По желанию студента его обучение на период академотпуска может быть переведено на заочную или дистанционную форму или экстернат.
Предоставление академотпуска не считается исключением из вуза. Стипендии в это время не выплачиваются.
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