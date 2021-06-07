https://uz.sputniknews.ru/20210607/kabmin-uzbekistana-utverdil-novyy-poryadok-predostavleniya-akademotpuska-studentam-vuzov-19130225.html

Кабмин Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академотпуска студентам вузов

Кабмин Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академотпуска студентам вузов

Список случаев, при которых разрешается получить академический отпуск, расширяется. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T20:15+0500

2021-06-07T20:15+0500

2021-06-07T20:15+0500

академический отпуск

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академического отпуска студентам высших образовательных учреждений. Документ опубликован на портале Lex.uz.В соответствии с ним, академотпуск может быть дан:На рассмотрение заявления студента дается неделя. Оформляется соответствующий приказ ректора или директора учебного заведения.По желанию студента его обучение на период академотпуска может быть переведено на заочную или дистанционную форму или экстернат.Предоставление академотпуска не считается исключением из вуза. Стипендии в это время не выплачиваются.

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академический отпуск, узбекистан