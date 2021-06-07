Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210607/kakoy-velosiped-kupit-3-soveta-na-leto-19091034.html
Какой велосипед купить: 3 совета на лето
Какой велосипед купить: 3 совета на лето
Велосипед — это всегда уместная покупка: прогулки на нем отлично поддерживают здоровье, а еще это один из самых дешевых видов транспорта. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T11:01+0500
2021-06-07T11:22+0500
покупка
здоровье
общество
велосипед
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/04/19090965_0:410:2730:1946_1920x0_80_0_0_155f889a44dcd183fd8a4b724492053b.jpg
Однако существует множество видов и конфигураций велосипедов. Как в этом разобраться и найти идеальный вариант для себя?Мы подготовили обзор, который поможет вам купить именно то, что нужно.Решите, для чего вам нужен велосипедЭто первое, что следует сделать с самого началась. Обидно будет купить велосипед для экстремальных поездок, в то время как то, что вам на самом деле нужно — это комфортный транспорт для коротких поездок от дома до работы.Шаг №1 — это оценить ваши потребности. Далее следует определить местность, по которой будете разъезжать.Где будете кататься на велосипеде?В чем особенность: у транспортного средства должна быть прямая посадка (как на стуле), высокая скорость и низкая рама (или чтобы ее вовсе не было). Что касается скоростей, то трех вполне достаточно.В чем особенность: эти транспортные средства предназначены для велогонок и веломарафонов. Они немного весят и имеют спортивное седло. Посадка — максимально аэродинамическая (почти горизонтальная), руль загнут вниз. Скоростей много, амортизаторов нет.В чем особенность: посадка у транспортного средства спортивная (то есть с наклоном вперед), руль прямой, а шины широкие (с внедорожным "грязевым" протектором).В таком велосипеде есть много скоростей, что очень удобно для местности с большим перепадом высот. В некоторых также есть амортизаторы, что подходит для любителей экстрима.В чем особенность: это микс городского и горного велосипедов. Отличие в том, что туристический приспособлен к перевозке грузов.В нем продумано все для того, чтобы человек не уставал: руль-барабан или руль-бабочка (разгружает спину и руки), усиленные колеса, сильные ободные тормоза, длинная колесная база. Также имеется множество скоростей, держателей и креплений (для багажа и сумок).Электровелосипеды — последний хитТакое транспортное средство подойдет для двух типов людей: для ленивых и имеющих особенности со здоровьем. К последним относятся в том числе пенсионеры.Плюсы: позволяет прилагать небольшие усилия, но при этом ехать так же быстро, как и на обычном велосипеде. Кроме того, у вас будет больше возможности полюбоваться пейзажами и в целом насладиться поездкой.Минусы: в дальних походах электровелосипед попросту негде подзаряжать. Кроме того, это довольно дорогое удовольствие. Многие предпочитают покрутить педали самостоятельно вместо того, чтобы тратить огромную сумму.Не забудьте обеспечить свою безопасностьВелосипед является источником повышенной опасности. Причем не только для того, кто за рулем, но и для других участников дорожного движения (машин и пешеходов). Мы составили список того, что следует обязательно купить, чтобы чувствовать себя спокойно и защищено:Что еще следует знать: ездить в наушниках — последнее дело, ведь в случае если вам посигналит мчащаяся сзади машина, то вы попросту не услышите.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Глушенкова
Анна Глушенкова
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/04/19090965_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0ac20734b24e296226fc7d5b34def076.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
покупка, здоровье, велосипед

Какой велосипед купить: 3 совета на лето

711
© СС0 / Unsplash / Razvan MirelВелосипед, иллюстративное фото
Велосипед, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© СС0 / Unsplash / Razvan Mirel
Анна Глушенкова
Все материалы
Велосипед — это всегда уместная покупка: прогулки на нем отлично поддерживают здоровье, а еще это один из самых дешевых видов транспорта.
Однако существует множество видов и конфигураций велосипедов. Как в этом разобраться и найти идеальный вариант для себя?
Мы подготовили обзор, который поможет вам купить именно то, что нужно.

Решите, для чего вам нужен велосипед

Это первое, что следует сделать с самого началась. Обидно будет купить велосипед для экстремальных поездок, в то время как то, что вам на самом деле нужно — это комфортный транспорт для коротких поездок от дома до работы.
Шаг №1 — это оценить ваши потребности. Далее следует определить местность, по которой будете разъезжать.

Где будете кататься на велосипеде?

Если вы нацелены на повседневные прогулки по улицам и паркам, то подойдет городской велосипед.
© СС0 / Unsplash / Arslan AhmedГородской велосипед
Городской велосипед - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Городской велосипед
© СС0 / Unsplash / Arslan Ahmed
В чем особенность: у транспортного средства должна быть прямая посадка (как на стуле), высокая скорость и низкая рама (или чтобы ее вовсе не было). Что касается скоростей, то трех вполне достаточно.
Если в планах — с ветерком рассекать только по асфальту, то для таких случаев есть шоссейный велосипед.
© СС0 / Unsplash / Alex LambШоссейный велосипед
Шоссейный велосипед - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Шоссейный велосипед
© СС0 / Unsplash / Alex Lamb
В чем особенность: эти транспортные средства предназначены для велогонок и веломарафонов. Они немного весят и имеют спортивное седло. Посадка — максимально аэродинамическая (почти горизонтальная), руль загнут вниз. Скоростей много, амортизаторов нет.
Если в планах — мчаться по бездорожью, то поднимаясь на склон, то спускаясь, лучше всего подойдет горный велосипед.
© СС0 / Unsplash / Gabriel PorrasГорный велосипед
Горный велосипед - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Горный велосипед
© СС0 / Unsplash / Gabriel Porras
В чем особенность: посадка у транспортного средства спортивная (то есть с наклоном вперед), руль прямой, а шины широкие (с внедорожным "грязевым" протектором).
В таком велосипеде есть много скоростей, что очень удобно для местности с большим перепадом высот. В некоторых также есть амортизаторы, что подходит для любителей экстрима.
Если хотите кататься на велосипеде во время путешествий с палатками и спальниками, то присмотритесь к туристическому варианту.
© СС0 / Unsplash / Marek PiwnickiТуристический велосипед
Туристический велосипед - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Туристический велосипед
© СС0 / Unsplash / Marek Piwnicki
В чем особенность: это микс городского и горного велосипедов. Отличие в том, что туристический приспособлен к перевозке грузов.
В нем продумано все для того, чтобы человек не уставал: руль-барабан или руль-бабочка (разгружает спину и руки), усиленные колеса, сильные ободные тормоза, длинная колесная база. Также имеется множество скоростей, держателей и креплений (для багажа и сумок).

Электровелосипеды — последний хит

Такое транспортное средство подойдет для двух типов людей: для ленивых и имеющих особенности со здоровьем. К последним относятся в том числе пенсионеры.
Плюсы: позволяет прилагать небольшие усилия, но при этом ехать так же быстро, как и на обычном велосипеде. Кроме того, у вас будет больше возможности полюбоваться пейзажами и в целом насладиться поездкой.
Минусы: в дальних походах электровелосипед попросту негде подзаряжать. Кроме того, это довольно дорогое удовольствие. Многие предпочитают покрутить педали самостоятельно вместо того, чтобы тратить огромную сумму.

Не забудьте обеспечить свою безопасность

Велосипед является источником повышенной опасности. Причем не только для того, кто за рулем, но и для других участников дорожного движения (машин и пешеходов).
© СС0 / Unsplash / Sebastian HerrmannВелопрогулка
Велопрогулка - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Велопрогулка
© СС0 / Unsplash / Sebastian Herrmann
Мы составили список того, что следует обязательно купить, чтобы чувствовать себя спокойно и защищено:
фонарики на велосипеде. Это очень важное приспособление для темного времени суток;
зеркало заднего вида с обеих сторон руля. Его купить необходимо, поскольку о время движения нужно смотреть не только вперед, но и назад;
аптечку для себя. Туда стоит положить пластыри, спирт, зеленку, бинты;
"аптечку" для велосипеда. Скажем, вы в горах и тут наезжаете на что-то острое. Что делать? Как раз на такие случаи и следует купить "аптечку". Там должны быть велозаплатки, насос и мультитул;
если катаетесь в экстремальной местности, но не будет лишним купить шлем, наколенники, защиту на голени, рук, спины и груди.
Что еще следует знать: ездить в наушниках — последнее дело, ведь в случае если вам посигналит мчащаяся сзади машина, то вы попросту не услышите.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:15Кабмин Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академотпуска студентам вузов
19:39Съезд лидеров мировых религий в Казахстане перенесли на 2022 год
19:01АГМК в январе-мае экспортировал продукции на $455,7 млн
18:27В компании UzAirways — новые назначения
17:57Сколько узбекистанцев уехали работать в Россию с начала года
17:10Поступление за $10 тысяч: в Ташкенте предотвратили факт мошенничества
16:41В Ташкенте погиб мужчина, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте
16:17ЕС направил 11 млн евро в госбюджет Узбекистана на улучшение агросектора
15:41Эксперт призвал страны ЦА разработать региональную климатическую стратегию
15:27Ученые из РФ примут участие в консультациях по восстановлению экосистемы Аральского моря
14:58Великий и ужасный: кадры покорения Эвереста — высочайшей вершины Земли
14:42Самарканд стал первым "зеленым" городом в Узбекистане по программе ЕБРР
14:02В Ташобласти выявили случаи нарушения правил использования огнестрельного оружия
13:55Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году
13:35Элдор Шомуродов может сменить команду: "Ювентус", "Рома" или "Милан" — видео
13:11Как избавиться от навязчивой рекламы по телефону — лайфхаки
12:52Больше женщин смогут поступить в вуз в Узбекистане - Кабмин
12:39В Ташкенте поймали "скамеечного вандала"
11:46Маленькие партии России рвутся к власти втайне от всех
11:39Минюст упразднит журналы регистрации данных о своих сотрудниках