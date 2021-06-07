https://uz.sputniknews.ru/20210607/kakoy-velosiped-kupit-3-soveta-na-leto-19091034.html

Какой велосипед купить: 3 совета на лето

Какой велосипед купить: 3 совета на лето

Велосипед — это всегда уместная покупка: прогулки на нем отлично поддерживают здоровье, а еще это один из самых дешевых видов транспорта. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

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велосипед

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Однако существует множество видов и конфигураций велосипедов. Как в этом разобраться и найти идеальный вариант для себя?Мы подготовили обзор, который поможет вам купить именно то, что нужно.Решите, для чего вам нужен велосипедЭто первое, что следует сделать с самого началась. Обидно будет купить велосипед для экстремальных поездок, в то время как то, что вам на самом деле нужно — это комфортный транспорт для коротких поездок от дома до работы.Шаг №1 — это оценить ваши потребности. Далее следует определить местность, по которой будете разъезжать.Где будете кататься на велосипеде?В чем особенность: у транспортного средства должна быть прямая посадка (как на стуле), высокая скорость и низкая рама (или чтобы ее вовсе не было). Что касается скоростей, то трех вполне достаточно.В чем особенность: эти транспортные средства предназначены для велогонок и веломарафонов. Они немного весят и имеют спортивное седло. Посадка — максимально аэродинамическая (почти горизонтальная), руль загнут вниз. Скоростей много, амортизаторов нет.В чем особенность: посадка у транспортного средства спортивная (то есть с наклоном вперед), руль прямой, а шины широкие (с внедорожным "грязевым" протектором).В таком велосипеде есть много скоростей, что очень удобно для местности с большим перепадом высот. В некоторых также есть амортизаторы, что подходит для любителей экстрима.В чем особенность: это микс городского и горного велосипедов. Отличие в том, что туристический приспособлен к перевозке грузов.В нем продумано все для того, чтобы человек не уставал: руль-барабан или руль-бабочка (разгружает спину и руки), усиленные колеса, сильные ободные тормоза, длинная колесная база. Также имеется множество скоростей, держателей и креплений (для багажа и сумок).Электровелосипеды — последний хитТакое транспортное средство подойдет для двух типов людей: для ленивых и имеющих особенности со здоровьем. К последним относятся в том числе пенсионеры.Плюсы: позволяет прилагать небольшие усилия, но при этом ехать так же быстро, как и на обычном велосипеде. Кроме того, у вас будет больше возможности полюбоваться пейзажами и в целом насладиться поездкой.Минусы: в дальних походах электровелосипед попросту негде подзаряжать. Кроме того, это довольно дорогое удовольствие. Многие предпочитают покрутить педали самостоятельно вместо того, чтобы тратить огромную сумму.Не забудьте обеспечить свою безопасностьВелосипед является источником повышенной опасности. Причем не только для того, кто за рулем, но и для других участников дорожного движения (машин и пешеходов). Мы составили список того, что следует обязательно купить, чтобы чувствовать себя спокойно и защищено:Что еще следует знать: ездить в наушниках — последнее дело, ведь в случае если вам посигналит мчащаяся сзади машина, то вы попросту не услышите.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Глушенкова

Анна Глушенкова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Глушенкова

покупка, здоровье, велосипед