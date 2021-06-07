https://uz.sputniknews.ru/20210607/massovaya-draka-na-charvake-v-guvd-schitayut-chto-eto-bylo-davno-19115879.html
Массовая драка на Чарваке: в ГУВД считают, что это было давно
Массовая драка на Чарваке: в ГУВД считают, что это было давно
Скорее всего, все произошло пару лет назад. Предположительно, в 2018-2019 годах — на это указывает общий вид побережья, отсутствие нынешних построек. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T09:46+0500
2021-06-07T09:46+0500
2021-06-07T09:48+0500
происшествия
чарвакское водохранилище
массовая драка
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В ГУВД Ташкентской области прокомментировали кадры, распространившиеся в социальных сетях. На видео запечатлена массовая драка на пляже зоны отдыха "Чарвак Оромгохи".Правоохранители проверили данные и выяснили время и точное место инцидента.Это произошло точно не в этом году, отмечают в ГУВД, поскольку на кадрах — большое количество отдыхающих, а нынешний купальный сезон на Чарваке был официально открыт 3 июня. За прошедшие несколько дней информации о подобных ЧП на пляже не поступало.Скорее всего, все произошло пару лет назад. Предположительно, в 2018-2019 годах — на это указывает общий вид побережья, отсутствие нынешних построек. В настоящее время Бостанлыкским УВД ведется расследование происшествия.
https://uz.sputniknews.ru/20191125/SMI-nazvali-prichinu-massovoy-draki-dvornikov-v-tsentre-Moskvy-12872184.html
чарвакское водохранилище
ташкентская область
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чарвакское водохранилище, массовая драка, ташкентская область
Массовая драка на Чарваке: в ГУВД считают, что это было давно
09:46 07.06.2021 (обновлено: 09:48 07.06.2021)
Скорее всего, все произошло пару лет назад. Предположительно, в 2018-2019 годах — на это указывает общий вид побережья, отсутствие нынешних построек.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
В ГУВД Ташкентской области прокомментировали
кадры, распространившиеся в социальных сетях. На видео запечатлена массовая драка на пляже зоны отдыха "Чарвак Оромгохи".
Правоохранители проверили данные и выяснили время и точное место инцидента.
Это произошло точно не в этом году, отмечают в ГУВД, поскольку на кадрах — большое количество отдыхающих, а нынешний купальный сезон на Чарваке был официально открыт 3 июня. За прошедшие несколько дней информации о подобных ЧП на пляже не поступало.
Скорее всего, все произошло пару лет назад. Предположительно, в 2018-2019 годах — на это указывает общий вид побережья, отсутствие нынешних построек.
В настоящее время Бостанлыкским УВД ведется расследование происшествия.