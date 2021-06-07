Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210607/massovaya-draka-na-charvake-v-guvd-schitayut-chto-eto-bylo-davno-19115879.html
Массовая драка на Чарваке: в ГУВД считают, что это было давно
Массовая драка на Чарваке: в ГУВД считают, что это было давно
Скорее всего, все произошло пару лет назад. Предположительно, в 2018-2019 годах — на это указывает общий вид побережья, отсутствие нынешних построек. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T09:46+0500
2021-06-07T09:48+0500
происшествия
чарвакское водохранилище
массовая драка
ташкентская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/17/14825718_1:0:2591:1457_1920x0_80_0_0_0246bfb9dc22912559882e211eab430e.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В ГУВД Ташкентской области прокомментировали кадры, распространившиеся в социальных сетях. На видео запечатлена массовая драка на пляже зоны отдыха "Чарвак Оромгохи".Правоохранители проверили данные и выяснили время и точное место инцидента.Это произошло точно не в этом году, отмечают в ГУВД, поскольку на кадрах — большое количество отдыхающих, а нынешний купальный сезон на Чарваке был официально открыт 3 июня. За прошедшие несколько дней информации о подобных ЧП на пляже не поступало.Скорее всего, все произошло пару лет назад. Предположительно, в 2018-2019 годах — на это указывает общий вид побережья, отсутствие нынешних построек. В настоящее время Бостанлыкским УВД ведется расследование происшествия.
https://uz.sputniknews.ru/20191125/SMI-nazvali-prichinu-massovoy-draki-dvornikov-v-tsentre-Moskvy-12872184.html
чарвакское водохранилище
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/17/14825718_324:0:2267:1457_1920x0_80_0_0_474e8ff7072a8f602691871a4ef3e69b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
чарвакское водохранилище, массовая драка, ташкентская область

Массовая драка на Чарваке: в ГУВД считают, что это было давно

09:46 07.06.2021 (обновлено: 09:48 07.06.2021)
876
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяНа пляже в разгар сезона всегда работает множество кафе и палаток с едой и напитками, но из-за карантина заведения остались только вблизи гостиниц
На пляже в разгар сезона всегда работает множество кафе и палаток с едой и напитками, но из-за карантина заведения остались только вблизи гостиниц - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© Sputnik / Анна Желиховская
Скорее всего, все произошло пару лет назад. Предположительно, в 2018-2019 годах — на это указывает общий вид побережья, отсутствие нынешних построек.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В ГУВД Ташкентской области прокомментировали кадры, распространившиеся в социальных сетях. На видео запечатлена массовая драка на пляже зоны отдыха "Чарвак Оромгохи".
Правоохранители проверили данные и выяснили время и точное место инцидента.
Это произошло точно не в этом году, отмечают в ГУВД, поскольку на кадрах — большое количество отдыхающих, а нынешний купальный сезон на Чарваке был официально открыт 3 июня. За прошедшие несколько дней информации о подобных ЧП на пляже не поступало.
Скорее всего, все произошло пару лет назад. Предположительно, в 2018-2019 годах — на это указывает общий вид побережья, отсутствие нынешних построек.
Мигалка на крыше автомобиля полиции - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2019
Россия
СМИ назвали причину массовой драки дворников в центре Москвы
25 ноября 2019, 16:55
242
В настоящее время Бостанлыкским УВД ведется расследование происшествия.
110100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:15Кабмин Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академотпуска студентам вузов
19:39Съезд лидеров мировых религий в Казахстане перенесли на 2022 год
19:01АГМК в январе-мае экспортировал продукции на $455,7 млн
18:27В компании UzAirways — новые назначения
17:57Сколько узбекистанцев уехали работать в Россию с начала года
17:10Поступление за $10 тысяч: в Ташкенте предотвратили факт мошенничества
16:41В Ташкенте погиб мужчина, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте
16:17ЕС направил 11 млн евро в госбюджет Узбекистана на улучшение агросектора
15:41Эксперт призвал страны ЦА разработать региональную климатическую стратегию
15:27Ученые из РФ примут участие в консультациях по восстановлению экосистемы Аральского моря
14:58Великий и ужасный: кадры покорения Эвереста — высочайшей вершины Земли
14:42Самарканд стал первым "зеленым" городом в Узбекистане по программе ЕБРР
14:02В Ташобласти выявили случаи нарушения правил использования огнестрельного оружия
13:55Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году
13:35Элдор Шомуродов может сменить команду: "Ювентус", "Рома" или "Милан" — видео
13:11Как избавиться от навязчивой рекламы по телефону — лайфхаки
12:52Больше женщин смогут поступить в вуз в Узбекистане - Кабмин
12:39В Ташкенте поймали "скамеечного вандала"
11:46Маленькие партии России рвутся к власти втайне от всех
11:39Минюст упразднит журналы регистрации данных о своих сотрудниках