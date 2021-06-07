https://uz.sputniknews.ru/20210607/massovaya-draka-na-charvake-v-guvd-schitayut-chto-eto-bylo-davno-19115879.html

Массовая драка на Чарваке: в ГУВД считают, что это было давно

Массовая драка на Чарваке: в ГУВД считают, что это было давно

Скорее всего, все произошло пару лет назад. Предположительно, в 2018-2019 годах — на это указывает общий вид побережья, отсутствие нынешних построек. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T09:46+0500

2021-06-07T09:46+0500

2021-06-07T09:48+0500

происшествия

чарвакское водохранилище

массовая драка

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В ГУВД Ташкентской области прокомментировали кадры, распространившиеся в социальных сетях. На видео запечатлена массовая драка на пляже зоны отдыха "Чарвак Оромгохи".Правоохранители проверили данные и выяснили время и точное место инцидента.Это произошло точно не в этом году, отмечают в ГУВД, поскольку на кадрах — большое количество отдыхающих, а нынешний купальный сезон на Чарваке был официально открыт 3 июня. За прошедшие несколько дней информации о подобных ЧП на пляже не поступало.Скорее всего, все произошло пару лет назад. Предположительно, в 2018-2019 годах — на это указывает общий вид побережья, отсутствие нынешних построек. В настоящее время Бостанлыкским УВД ведется расследование происшествия.

https://uz.sputniknews.ru/20191125/SMI-nazvali-prichinu-massovoy-draki-dvornikov-v-tsentre-Moskvy-12872184.html

чарвакское водохранилище

ташкентская область

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чарвакское водохранилище, массовая драка, ташкентская область