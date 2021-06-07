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Минюст упразднит журналы регистрации данных о своих сотрудниках
Минюст упразднит журналы регистрации данных о своих сотрудниках
Таким образом в министерстве хотят ликвидировать бюрократические барьеры, минимизировать человеческий фактор, сэкономить бумагу и сократить время на оформление... 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T11:39+0500
2021-06-07T11:56+0500
общество
министерство юстиции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Министерстве юстиции запустили автоматизированную систему MinJust HR по сбору, хранению, переработке и делопроизводству в сфере кадровых отношений, сообщили в ведомстве.В пресс-службе рассказали о преимуществах разработки. Структурный состав, штаты, должности и сотрудники объединены в этой системе в единую электронную базу, автоматизированы процессы сбора и обработки информации.Все приказы, контракты и заявления будут приниматься в электронной форме.Приход сотрудников на работу и уход будет контролироваться через технологию распознания лица (Face ID). Объявлять о вакантных должностях, а также проводить отбор соискателей и оформлять документы по его результатам можно будет также в электронной форме по ссылке. Упразднены журналы регистрации данных о звании, служебном свидетельстве или пропуске, поощрениях или премиях, примененных мерах наказания, антропометрических показателях, служебных командировках, медицинской карточке, кадровом запасе, трудовых книжках, служебных проверках, размерах ежемесячных надбавок, телефонных номерах и адресах электронной почты, налажено их электронное производство через систему.Вместе с тем система предполагает автоматическую оценку эффективности труда (KPI) и дистанционное обучение сотрудников.Таким образом в министерстве хотят ликвидировать бюрократические барьеры, минимизировать человеческий фактор, сэкономить бумагу и сократить время на оформление документов.В Агентстве по интеллектуальной собственности зарегистрировано авторское право Министерства юстиции на автоматизированную систему MinJust HR, получено соответствующее свидетельство.
https://uz.sputniknews.ru/20200205/Predsedateley-sudov-lishat-prava-samostoyatelno-raspredelyat-dela-mezhdu-sudyami-13394338.html
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министерство юстиции узбекистана

Минюст упразднит журналы регистрации данных о своих сотрудниках

11:39 07.06.2021 (обновлено: 11:56 07.06.2021)
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© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкГосударственный архив Челябинской области
Государственный архив Челябинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Таким образом в министерстве хотят ликвидировать бюрократические барьеры, минимизировать человеческий фактор, сэкономить бумагу и сократить время на оформление документов.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Министерстве юстиции запустили автоматизированную систему MinJust HR по сбору, хранению, переработке и делопроизводству в сфере кадровых отношений, сообщили в ведомстве.
В пресс-службе рассказали о преимуществах разработки. Структурный состав, штаты, должности и сотрудники объединены в этой системе в единую электронную базу, автоматизированы процессы сбора и обработки информации.
Все приказы, контракты и заявления будут приниматься в электронной форме.
Приход сотрудников на работу и уход будет контролироваться через технологию распознания лица (Face ID).
Объявлять о вакантных должностях, а также проводить отбор соискателей и оформлять документы по его результатам можно будет также в электронной форме по ссылке.
Упразднены журналы регистрации данных о звании, служебном свидетельстве или пропуске, поощрениях или премиях, примененных мерах наказания, антропометрических показателях, служебных командировках, медицинской карточке, кадровом запасе, трудовых книжках, служебных проверках, размерах ежемесячных надбавок, телефонных номерах и адресах электронной почты, налажено их электронное производство через систему.
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Вместе с тем система предполагает автоматическую оценку эффективности труда (KPI) и дистанционное обучение сотрудников.
Таким образом в министерстве хотят ликвидировать бюрократические барьеры, минимизировать человеческий фактор, сэкономить бумагу и сократить время на оформление документов.
В Агентстве по интеллектуальной собственности зарегистрировано авторское право Министерства юстиции на автоматизированную систему MinJust HR, получено соответствующее свидетельство.
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