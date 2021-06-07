Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210607/obraschaytes-v-moskvu-tixanovskaya-nanesla-polshe-udar-v-spinu-19117951.html
"Обращайтесь в Москву!" Тихановская нанесла Польше удар в спину
"Обращайтесь в Москву!" Тихановская нанесла Польше удар в спину
Светлана Тихановская ненароком оказалась в центре внутрипольского политического скандала. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T11:00+0500
2021-06-07T11:00+0500
колумнисты
запад
оппозиция
польша
москва
беларусь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/07/19118000_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_80ca0fc8dd8fbdc971abcd7166c18a98.jpg
В пятницу вечером мэр Варшавы Рафал Тшасковский с гордостью сообщил, что "избранный президент Беларуси" примет участие в работе "Кампуса Польши будущего" — масштабного молодежного мероприятия, которое запланировано на конец лета.Казалось бы, новость вполне рядовая: гастролирование по разнообразным общественно-политическим тусовкам составляет львиную долю деятельности активистов, бескомпромиссно борющихся с кровавыми режимами из-за границы.Но в данном случае нашла коса на камень. Не прошло и часа после анонса, как жестко по поводу грядущего события высказался вице-спикер сейма Польши Рышард Терлецкий.По его словам, "если Тихановская хочет рекламировать антидемократическую оппозицию в Польше, пусть обратится за помощью в Москву, мы же давайте поддержим белорусскую оппозицию, которая не на стороне наших противников".Объяснение резкой реакции Терлецкого очень простое: страна пребывает в состоянии глубокого общественно-политического раскола, который разделяет польское общество практически пополам. По одну сторону баррикад находится правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) — правые консерваторы, националисты и евроскептики, перекраивающие государственно-политическую систему Польши так, что Евросоюз уже устал их обвинять в ущемлении свободы слова, ликвидации независимости судебной власти и множестве других грехов. По другую сторону — проевропейские либералы в лице оппозиционной "Гражданской платформы" (ГП).Чтобы проиллюстрировать остроту гражданско-политических трений в Польше, достаточно упомянуть один факт: на состоявшихся в прошлом году президентских выборах консерватор Анджей Дуда набрал во втором туре 51,03 процента, а его конкурент — упомянутый Рафал Тшасковский из ГП — 48,97. Так вот, "Кампус Польши будущего", куда собралась "президент Света", — общественно-политическое мероприятие, организуемое польской либеральной оппозицией. В результате некоторые представители противостоящего лагеря — как это очевидно из процитированных слов Терлецкого — восприняли планы Тихановской близко к сердцу и в штыки.Ряд политиков и экспертов с разной степенью прямоты и жесткости указали на то, что недопустимо ставить партийные интересы выше национальных, а Терлецкий и Кo фактически делают именно это. Сам Анджей Дуда постарался мягко урезонить наиболее рьяных единомышленников, отметив: "Госпожа Светлана Тихановская прекрасно знает, что на польской политической арене все серьезные политики и группы выступают на стороне свободной и демократической Беларуси. Ее мало волнуют внутренние споры".Тихоновская же назвала твит Терлецкого "странным" и несправедливым "по отношению к белорусскому народу".Самое любопытное, что несдержанный на язык вице-спикер по большому счету прав. Нет, любые намеки на связи польских либералов с Москвой, разумеется, абсурдны. Если в чем ведущие политические силы Польши и сходятся, так это в последовательной русофобии.Дело в ином — в попытках либеральной оппозиции Польши перехватить контроль над повесткой. Потому что, несмотря на формальное внешнее совпадение позиций, о чем упомянул и Дуда, на самом деле противоборствующие политические силы там смотрят на Тихановскую и "белорусскую тему" с принципиально разных точек зрения.Польские либералы воспроизводят типичный, столь хорошо знакомый по многочисленным примерам западный подход к теме "демократизации авторитарных режимов". Но очевидно, что для правых, находящихся у власти, дело обстоит существенно иначе. Для них "белорусский кейс" — это игра на поле державных, а точнее, даже имперских амбиций. Беларусь для ПиС входит в орбиту польских национальных интересов, и Варшава тут должна вести самостоятельную политику. Ну а попытки Брюсселя, Берлина и иже с ними участвовать в процессах закономерно воспринимаются как посягательство на польскую сферу влияния.Ситуация усугубляется тем, что внутренние польские разногласия действительно схожи с событиями у восточного соседа. По существу, либералы обвиняют ПиС ровно в том же, в чем белорусская оппозиция обвиняет Лукашенко, — в узурпации власти, авторитаризме, ограничении прав и свобод граждан, коррупции и далее по списку. Причем их открыто, активно и весьма громко поддерживает в этом Европейский союз, угрожающий Варшаве санкциями.Участие Светланы Тихановской в общественно-политическом мероприятии польских либералов может быть использовано против правящей партии и государственного руководства, даже если она будет в своем выступлении только и делать, что обличать "режим Лукашенко" да призывать все прогрессивное человечество помочь демократизации Беларуси.Однако для правых публично признать щекотливость сложившегося положения не может себе позволить ни один здравомыслящий политик, поскольку это автоматически влечет за собой обвинение в приоритете партийных интересов над национальными. Впрочем, простодушная реакция Рышарда Терлецкого показывает, что у ПиС хватает деятелей, которые не видят в этом проблемы.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20200918/Lavrov-Litva-i-Polsha-diktuyut-Belarusi-svoyu-volyu-cherez-Tikhanovskuyu-15011411.html
https://uz.sputniknews.ru/20201025/15252624.html
https://uz.sputniknews.ru/20210529/pochemu-u-zapada-net-priemov-protiv-lukashenko-18974776.html
польша
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Алкснис
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png
Ирина Алкснис
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/07/19118000_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_bafc3cebf6ff77026e99fe8ef512c956.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
запад, оппозиция, польша, москва, беларусь

"Обращайтесь в Москву!" Тихановская нанесла Польше удар в спину

11:00 07.06.2021
347
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Перейти в фотобанк
Ирина Алкснис - Sputnik Узбекистан
Ирина Алкснис
Все материалы
Светлана Тихановская ненароком оказалась в центре внутрипольского политического скандала.
В пятницу вечером мэр Варшавы Рафал Тшасковский с гордостью сообщил, что "избранный президент Беларуси" примет участие в работе "Кампуса Польши будущего" — масштабного молодежного мероприятия, которое запланировано на конец лета.
Казалось бы, новость вполне рядовая: гастролирование по разнообразным общественно-политическим тусовкам составляет львиную долю деятельности активистов, бескомпромиссно борющихся с кровавыми режимами из-за границы.
Но в данном случае нашла коса на камень. Не прошло и часа после анонса, как жестко по поводу грядущего события высказался вице-спикер сейма Польши Рышард Терлецкий.
По его словам, "если Тихановская хочет рекламировать антидемократическую оппозицию в Польше, пусть обратится за помощью в Москву, мы же давайте поддержим белорусскую оппозицию, которая не на стороне наших противников".
Лавров: Литва и Польша диктуют Беларуси свою волю через Тихановскую - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2020
Видео
Лавров: Литва и Польша диктуют Беларуси свою волю через Тихановскую
18 сентября 2020, 18:15
17090
Объяснение резкой реакции Терлецкого очень простое: страна пребывает в состоянии глубокого общественно-политического раскола, который разделяет польское общество практически пополам.
По одну сторону баррикад находится правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) — правые консерваторы, националисты и евроскептики, перекраивающие государственно-политическую систему Польши так, что Евросоюз уже устал их обвинять в ущемлении свободы слова, ликвидации независимости судебной власти и множестве других грехов. По другую сторону — проевропейские либералы в лице оппозиционной "Гражданской платформы" (ГП).
Чтобы проиллюстрировать остроту гражданско-политических трений в Польше, достаточно упомянуть один факт: на состоявшихся в прошлом году президентских выборах консерватор Анджей Дуда набрал во втором туре 51,03 процента, а его конкурент — упомянутый Рафал Тшасковский из ГП — 48,97.
Это наименьший разрыв в современной истории Польши, зато явка рекордная — 68,2 процента. Да и многотысячные акции протеста против политики властей, будь то ужесточение законодательства по абортам или судебная реформа, стали уже привычными.
Так вот, "Кампус Польши будущего", куда собралась "президент Света", — общественно-политическое мероприятие, организуемое польской либеральной оппозицией. В результате некоторые представители противостоящего лагеря — как это очевидно из процитированных слов Терлецкого — восприняли планы Тихановской близко к сердцу и в штыки.
Ряд политиков и экспертов с разной степенью прямоты и жесткости указали на то, что недопустимо ставить партийные интересы выше национальных, а Терлецкий и Кo фактически делают именно это.
Сам Анджей Дуда постарался мягко урезонить наиболее рьяных единомышленников, отметив: "Госпожа Светлана Тихановская прекрасно знает, что на польской политической арене все серьезные политики и группы выступают на стороне свободной и демократической Беларуси. Ее мало волнуют внутренние споры".
Тихоновская же назвала твит Терлецкого "странным" и несправедливым "по отношению к белорусскому народу".
Участники несанкционированной властями акции протеста Партизанский марш у оцепления правоохранительных сил в Минске - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2020
Колумнисты
Беларусь хоронит "цветную революцию"
25 октября 2020, 11:01
21903
Самое любопытное, что несдержанный на язык вице-спикер по большому счету прав. Нет, любые намеки на связи польских либералов с Москвой, разумеется, абсурдны. Если в чем ведущие политические силы Польши и сходятся, так это в последовательной русофобии.
Дело в ином — в попытках либеральной оппозиции Польши перехватить контроль над повесткой. Потому что, несмотря на формальное внешнее совпадение позиций, о чем упомянул и Дуда, на самом деле противоборствующие политические силы там смотрят на Тихановскую и "белорусскую тему" с принципиально разных точек зрения.
Польские либералы воспроизводят типичный, столь хорошо знакомый по многочисленным примерам западный подход к теме "демократизации авторитарных режимов".
В его основе — глобализм и гегемония Запада, устанавливающего правила миропорядка. В случае Беларуси образцом для подражания и лидером, указующим свет, безусловно, выступает Европа.
Но очевидно, что для правых, находящихся у власти, дело обстоит существенно иначе. Для них "белорусский кейс" — это игра на поле державных, а точнее, даже имперских амбиций.
Беларусь для ПиС входит в орбиту польских национальных интересов, и Варшава тут должна вести самостоятельную политику. Ну а попытки Брюсселя, Берлина и иже с ними участвовать в процессах закономерно воспринимаются как посягательство на польскую сферу влияния.
Ситуация усугубляется тем, что внутренние польские разногласия действительно схожи с событиями у восточного соседа.
По существу, либералы обвиняют ПиС ровно в том же, в чем белорусская оппозиция обвиняет Лукашенко, — в узурпации власти, авторитаризме, ограничении прав и свобод граждан, коррупции и далее по списку. Причем их открыто, активно и весьма громко поддерживает в этом Европейский союз, угрожающий Варшаве санкциями.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2021
Колумнисты
Почему у Запада нет приемов против Лукашенко
29 мая, 12:46
868
Участие Светланы Тихановской в общественно-политическом мероприятии польских либералов может быть использовано против правящей партии и государственного руководства, даже если она будет в своем выступлении только и делать, что обличать "режим Лукашенко" да призывать все прогрессивное человечество помочь демократизации Беларуси.
Однако для правых публично признать щекотливость сложившегося положения не может себе позволить ни один здравомыслящий политик, поскольку это автоматически влечет за собой обвинение в приоритете партийных интересов над национальными.
Впрочем, простодушная реакция Рышарда Терлецкого показывает, что у ПиС хватает деятелей, которые не видят в этом проблемы.
Источник: РИА Новости
001000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:15Кабмин Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академотпуска студентам вузов
19:39Съезд лидеров мировых религий в Казахстане перенесли на 2022 год
19:01АГМК в январе-мае экспортировал продукции на $455,7 млн
18:27В компании UzAirways — новые назначения
17:57Сколько узбекистанцев уехали работать в Россию с начала года
17:10Поступление за $10 тысяч: в Ташкенте предотвратили факт мошенничества
16:41В Ташкенте погиб мужчина, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте
16:17ЕС направил 11 млн евро в госбюджет Узбекистана на улучшение агросектора
15:41Эксперт призвал страны ЦА разработать региональную климатическую стратегию
15:27Ученые из РФ примут участие в консультациях по восстановлению экосистемы Аральского моря
14:58Великий и ужасный: кадры покорения Эвереста — высочайшей вершины Земли
14:42Самарканд стал первым "зеленым" городом в Узбекистане по программе ЕБРР
14:02В Ташобласти выявили случаи нарушения правил использования огнестрельного оружия
13:55Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году
13:35Элдор Шомуродов может сменить команду: "Ювентус", "Рома" или "Милан" — видео
13:11Как избавиться от навязчивой рекламы по телефону — лайфхаки
12:52Больше женщин смогут поступить в вуз в Узбекистане - Кабмин
12:39В Ташкенте поймали "скамеечного вандала"
11:46Маленькие партии России рвутся к власти втайне от всех
11:39Минюст упразднит журналы регистрации данных о своих сотрудниках