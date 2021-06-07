https://uz.sputniknews.ru/20210607/portret-putina-vylojili-iz-chelovecheskix-zubov--video-19115028.html

Путин из человеческих зубов: портрет президента РФ шокировал Сеть — видео

Путин из человеческих зубов: портрет президента РФ шокировал Сеть — видео

Шедевр создала жительница Уфы. На это художницу вдохновило недавнее обращение российского лидера к посягающим на целостность страны. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

художник

искусство

президент

владимир путин

мультимедиа

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Чтобы сотворить картину, девушке понадобилось 500 зубов. Где же она их берет? Можно выдохнуть — здесь ничего криминального нет: зубы предоставляет местная стоматология.Подробнее о необычном искусстве смотрите в видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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видео, художник, искусство, президент, владимир путин, мультимедиа