Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210607/portret-putina-vylojili-iz-chelovecheskix-zubov--video-19115028.html
Путин из человеческих зубов: портрет президента РФ шокировал Сеть — видео
Путин из человеческих зубов: портрет президента РФ шокировал Сеть — видео
Шедевр создала жительница Уфы. На это художницу вдохновило недавнее обращение российского лидера к посягающим на целостность страны. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T08:32+0500
2021-06-07T11:39+0500
видео
художник
искусство
президент
владимир путин
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/07/19123243_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_759418041d79c3bc64eea058797b11da.jpg
Чтобы сотворить картину, девушке понадобилось 500 зубов. Где же она их берет? Можно выдохнуть — здесь ничего криминального нет: зубы предоставляет местная стоматология.Подробнее о необычном искусстве смотрите в видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/07/19123243_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6085fbeb85e9c0499de100c84284900d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, художник, искусство, президент, владимир путин, мультимедиа

Путин из человеческих зубов: портрет президента РФ шокировал Сеть — видео

08:32 07.06.2021 (обновлено: 11:39 07.06.2021)
664
Шедевр создала жительница Уфы. На это художницу вдохновило недавнее обращение российского лидера к посягающим на целостность страны.
Чтобы сотворить картину, девушке понадобилось 500 зубов.
Где же она их берет? Можно выдохнуть — здесь ничего криминального нет: зубы предоставляет местная стоматология.
Подробнее о необычном искусстве смотрите в видео.
001000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:15Кабмин Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академотпуска студентам вузов
19:39Съезд лидеров мировых религий в Казахстане перенесли на 2022 год
19:01АГМК в январе-мае экспортировал продукции на $455,7 млн
18:27В компании UzAirways — новые назначения
17:57Сколько узбекистанцев уехали работать в Россию с начала года
17:10Поступление за $10 тысяч: в Ташкенте предотвратили факт мошенничества
16:41В Ташкенте погиб мужчина, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте
16:17ЕС направил 11 млн евро в госбюджет Узбекистана на улучшение агросектора
15:41Эксперт призвал страны ЦА разработать региональную климатическую стратегию
15:27Ученые из РФ примут участие в консультациях по восстановлению экосистемы Аральского моря
14:58Великий и ужасный: кадры покорения Эвереста — высочайшей вершины Земли
14:42Самарканд стал первым "зеленым" городом в Узбекистане по программе ЕБРР
14:02В Ташобласти выявили случаи нарушения правил использования огнестрельного оружия
13:55Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году
13:35Элдор Шомуродов может сменить команду: "Ювентус", "Рома" или "Милан" — видео
13:11Как избавиться от навязчивой рекламы по телефону — лайфхаки
12:52Больше женщин смогут поступить в вуз в Узбекистане - Кабмин
12:39В Ташкенте поймали "скамеечного вандала"
11:46Маленькие партии России рвутся к власти втайне от всех
11:39Минюст упразднит журналы регистрации данных о своих сотрудниках