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https://uz.sputniknews.ru/20210607/v-kompanii-uzairways--novye-naznacheniya-19128064.html
В компании UzAirways — новые назначения
В компании UzAirways — новые назначения
Как обновился коллектив национальной авиакомпании — читайте ниже. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T18:27+0500
2021-06-07T18:29+0500
общество
назначения
авиакомпания uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В компании Uzbekistan Airways назначены директор по цифровизации и пресс-секретарь.Должность директора по цифровизации занял Шохруз Ходжиев. Он родился в Самарканде в 1990 году, выпускник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и Санкт-Петербургского государственного экономического университета. До этого Ходжиев был замначальника управления цифровизации в Минтрансе Узбекистана.Пресс-секретарем стала Камола Икрамова. Она родилась в Ташкенте в 1986 году, окончила Государственный институт искусств республики. Ранее Икрамова работала в области коммуникаций на различных должностях в Национальной ассоциации электронных средств массовой информации РУз и в международных компаниях.
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назначения, авиакомпания uzbekistan airways

В компании UzAirways — новые назначения

18:27 07.06.2021 (обновлено: 18:29 07.06.2021)
721
© Sputnik / Мария НауменкоКрыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways
Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© Sputnik / Мария Науменко
Как обновился коллектив национальной авиакомпании — читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В компании Uzbekistan Airways назначены директор по цифровизации и пресс-секретарь.
Должность директора по цифровизации занял Шохруз Ходжиев. Он родился в Самарканде в 1990 году, выпускник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
До этого Ходжиев был замначальника управления цифровизации в Минтрансе Узбекистана.
Пресс-секретарем стала Камола Икрамова. Она родилась в Ташкенте в 1986 году, окончила Государственный институт искусств республики.
Ранее Икрамова работала в области коммуникаций на различных должностях в Национальной ассоциации электронных средств массовой информации РУз и в международных компаниях.
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