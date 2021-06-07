https://uz.sputniknews.ru/20210607/v-kompanii-uzairways--novye-naznacheniya-19128064.html

В компании UzAirways — новые назначения

В компании UzAirways — новые назначения

Как обновился коллектив национальной авиакомпании — читайте ниже. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T18:27+0500

2021-06-07T18:27+0500

2021-06-07T18:29+0500

общество

назначения

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В компании Uzbekistan Airways назначены директор по цифровизации и пресс-секретарь.Должность директора по цифровизации занял Шохруз Ходжиев. Он родился в Самарканде в 1990 году, выпускник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и Санкт-Петербургского государственного экономического университета. До этого Ходжиев был замначальника управления цифровизации в Минтрансе Узбекистана.Пресс-секретарем стала Камола Икрамова. Она родилась в Ташкенте в 1986 году, окончила Государственный институт искусств республики. Ранее Икрамова работала в области коммуникаций на различных должностях в Национальной ассоциации электронных средств массовой информации РУз и в международных компаниях.

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назначения, авиакомпания uzbekistan airways