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В Ташкенте погиб мужчина, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте

В Ташкенте погиб мужчина, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте

ДТП произошло поздним вечером 1 июня в Алмазарском районе. Возбуждено уголовное дело. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T16:41+0500

2021-06-07T16:41+0500

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происшествия

гувд ташкента

дтп

ташкент

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Ташкенте погиб мужчина, который попытался перейти дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, ДТП произошло поздним вечером 1 июня в Алмазарском районе столицы. Уроженец Бухарской области Шамшод К. 1996 года рождения, находясь по доверенности за рулем Chevrolet Lacetti, сбил пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте.Пешеход — уроженец Андижанской области Аброр М. 1986 года рождения — был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, 2 июня он скончался.Возбуждено дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") УК Узбекистан.

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гувд ташкента, дтп, ташкент