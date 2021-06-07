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В Ташкенте погиб мужчина, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте
В Ташкенте погиб мужчина, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте
ДТП произошло поздним вечером 1 июня в Алмазарском районе. Возбуждено уголовное дело. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T16:41+0500
2021-06-07T16:41+0500
2021-06-07T16:44+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Ташкенте погиб мужчина, который попытался перейти дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, ДТП произошло поздним вечером 1 июня в Алмазарском районе столицы. Уроженец Бухарской области Шамшод К. 1996 года рождения, находясь по доверенности за рулем Chevrolet Lacetti, сбил пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте.Пешеход — уроженец Андижанской области Аброр М. 1986 года рождения — был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, 2 июня он скончался.Возбуждено дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") УК Узбекистан.
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гувд ташкента, дтп, ташкент
В Ташкенте погиб мужчина, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте
16:41 07.06.2021 (обновлено: 16:44 07.06.2021)
ДТП произошло поздним вечером 1 июня в Алмазарском районе. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
В Ташкенте погиб мужчина, который попытался перейти дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает
Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, ДТП произошло поздним вечером 1 июня в Алмазарском районе столицы. Уроженец Бухарской области Шамшод К. 1996 года рождения, находясь по доверенности за рулем Chevrolet Lacetti, сбил пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте.
Пешеход — уроженец Андижанской области Аброр М. 1986 года рождения — был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, 2 июня он скончался.
"Выражаем соболезнования семье погибшего", — говорится в публикации.
Возбуждено дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") УК Узбекистан.