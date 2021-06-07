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В Ташкенте поймали "скамеечного вандала"
В Ташкенте поймали "скамеечного вандала"
В районной администрации осудили поступок местного жителя. Его привлекли к ответственности. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T12:39+0500
2021-06-07T12:39+0500
общество
вандализм
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Правоохранители вычислили вандала, который ломал скамейки в Мирзо-Улугбекском районе столицы.Злоумышленника привлекли к ответственности: 1 июня в районном суде состоялось открытое судебное заседание по данному делу.
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вандализм, ташкент

В Ташкенте поймали "скамеечного вандала"

12:39 07.06.2021
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© СС0 / Unsplash / Sergey LapuninСкамейка в парке, иллюстративное фото
Скамейка в парке, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© СС0 / Unsplash / Sergey Lapunin
В районной администрации осудили поступок местного жителя. Его привлекли к ответственности.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Правоохранители вычислили вандала, который ломал скамейки в Мирзо-Улугбекском районе столицы.
© Администрация Мирзо-Улугбекского районаРазбитая скамейка у Карасуйского канала в махалле "Чимён"
Разбитая скамейка у Карасуйского канала в махалле Чимён - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
Разбитая скамейка у Карасуйского канала в махалле "Чимён"
© Администрация Мирзо-Улугбекского района
Злоумышленника привлекли к ответственности: 1 июня в районном суде состоялось открытое судебное заседание по данному делу.

"Подсудимый признал себя виновным и заявил, что сожалеет о содеянном. Он также сообщил, что находится в сложном семейном положении. Суд это учел. В итоге, подсудимый был приговорен к штрафу в размере 2 БРВ (490 000 сумов), а также административному аресту сроком на три дня", — говорится в сообщении администрации.

© Администрация Мирзо-Улугбекского районаСкамейка у Карасуйского канала в махалле "Чимён"
Скамейка у Карасуйского канала в махалле Чимён - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
Скамейка у Карасуйского канала в махалле "Чимён"
© Администрация Мирзо-Улугбекского района
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