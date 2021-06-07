Общество
В Ташкенте поймали "скамеечного вандала"
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В районной администрации осудили поступок местного жителя. Его привлекли к ответственности.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Правоохранители вычислили вандала, который ломал скамейки в Мирзо-Улугбекском районе столицы.
Разбитая скамейка у Карасуйского канала в махалле "Чимён"
Злоумышленника привлекли к ответственности: 1 июня в районном суде состоялось открытое судебное заседание по данному делу.
"Подсудимый признал себя виновным и заявил, что сожалеет о содеянном. Он также сообщил, что находится в сложном семейном положении. Суд это учел. В итоге, подсудимый был приговорен к штрафу в размере 2 БРВ (490 000 сумов), а также административному аресту сроком на три дня", — говорится в сообщении администрации.
Скамейка у Карасуйского канала в махалле "Чимён"