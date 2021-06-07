В Ташкенте поймали "скамеечного вандала"

"Подсудимый признал себя виновным и заявил, что сожалеет о содеянном. Он также сообщил, что находится в сложном семейном положении. Суд это учел. В итоге, подсудимый был приговорен к штрафу в размере 2 БРВ (490 000 сумов), а также административному аресту сроком на три дня", — говорится в сообщении администрации.