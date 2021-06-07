https://uz.sputniknews.ru/20210607/v-uzbekistane-uvelichili-kolichestvo-jenschin-kotorye-smogut-postupit-v-vuz-19121073.html

Больше женщин смогут поступить в вуз в Узбекистане - Кабмин

Больше женщин смогут поступить в вуз в Узбекистане - Кабмин

Женщины из малообеспеченных смогут обратиться за рекомендацией в электронной форме в районный (городской) отдел по поддержке махалли и семьи по месту... 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T12:52+0500

2021-06-07T12:52+0500

2021-06-07T14:06+0500

общество

женщины

образование в узбекистане

малообеспеченные семьи

поступление в университет

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Кабмин Узбекистана дополнил рекомендации по приему женщин в высшие учебные заведения на основе дополнительных государственных грантов, которые были утверждены год назад. Об этом говорится на информационно-правовом портале Norma.В этом году женщин из малообеспеченных семей будут рекомендовать к участию в конкурсе в рамках дополнительного государственного гранта при поступлении в вузы. Их число будет расширено, при этом они сами смогут обратиться за рекомендацией в электронной форме в районный (городской) отдел по поддержке махалли и семьи по месту постоянного или временного проживания. Срок действия такой рекомендации — один год.Кроме того, будут уточнены критерии малообеспеченной семьи. Процесс рассмотрения рекомендации интегрируется с информационной системой "Единый реестр социальной защиты" Пенсионного фонда при Минфине, платформой межведомственной интеграции системы "Электронное правительство".Вводится процедура определения уровня потребности семьи через "железную", "женскую" и "молодежную" тетради.

https://uz.sputniknews.ru/20200623/Zhenschiny-smogut-poluchit-granty-na-postuplenie-v-uzbekskie-vuzy-14400028.html

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женщины, образование в узбекистане, малообеспеченные семьи, поступление в университет