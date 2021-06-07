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Больше женщин смогут поступить в вуз в Узбекистане - Кабмин
Больше женщин смогут поступить в вуз в Узбекистане - Кабмин
Женщины из малообеспеченных смогут обратиться за рекомендацией в электронной форме в районный (городской) отдел по поддержке махалли и семьи по месту... 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T12:52+0500
2021-06-07T14:06+0500
общество
женщины
образование в узбекистане
малообеспеченные семьи
поступление в университет
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Кабмин Узбекистана дополнил рекомендации по приему женщин в высшие учебные заведения на основе дополнительных государственных грантов, которые были утверждены год назад. Об этом говорится на информационно-правовом портале Norma.В этом году женщин из малообеспеченных семей будут рекомендовать к участию в конкурсе в рамках дополнительного государственного гранта при поступлении в вузы. Их число будет расширено, при этом они сами смогут обратиться за рекомендацией в электронной форме в районный (городской) отдел по поддержке махалли и семьи по месту постоянного или временного проживания. Срок действия такой рекомендации — один год.Кроме того, будут уточнены критерии малообеспеченной семьи. Процесс рассмотрения рекомендации интегрируется с информационной системой "Единый реестр социальной защиты" Пенсионного фонда при Минфине, платформой межведомственной интеграции системы "Электронное правительство".Вводится процедура определения уровня потребности семьи через "железную", "женскую" и "молодежную" тетради.
https://uz.sputniknews.ru/20200623/Zhenschiny-smogut-poluchit-granty-na-postuplenie-v-uzbekskie-vuzy-14400028.html
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женщины, образование в узбекистане, малообеспеченные семьи, поступление в университет

Больше женщин смогут поступить в вуз в Узбекистане - Кабмин

12:52 07.06.2021 (обновлено: 14:06 07.06.2021)
2756
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкУченица в классе перед началом единого государственного экзамена по информатике в "Образовательном центре гимназии № 6 "Горностай" в Новосибирске
Ученица в классе перед началом единого государственного экзамена по информатике в Образовательном центре гимназии № 6 Горностай в Новосибирске - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк
Женщины из малообеспеченных смогут обратиться за рекомендацией в электронной форме в районный (городской) отдел по поддержке махалли и семьи по месту постоянного или временного проживания.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Кабмин Узбекистана дополнил рекомендации по приему женщин в высшие учебные заведения на основе дополнительных государственных грантов, которые были утверждены год назад. Об этом говорится на информационно-правовом портале Norma.
В этом году женщин из малообеспеченных семей будут рекомендовать к участию в конкурсе в рамках дополнительного государственного гранта при поступлении в вузы. Их число будет расширено, при этом они сами смогут обратиться за рекомендацией в электронной форме в районный (городской) отдел по поддержке махалли и семьи по месту постоянного или временного проживания. Срок действия такой рекомендации — один год.
Кроме того, будут уточнены критерии малообеспеченной семьи.
Девушка на одной из улиц Баку - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2020
Общество
Женщины смогут получить гранты на поступление в узбекские вузы
23 июня 2020, 22:09
1418
Процесс рассмотрения рекомендации интегрируется с информационной системой "Единый реестр социальной защиты" Пенсионного фонда при Минфине, платформой межведомственной интеграции системы "Электронное правительство".
Вводится процедура определения уровня потребности семьи через "железную", "женскую" и "молодежную" тетради.
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