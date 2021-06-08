https://uz.sputniknews.ru/20210608/forum-primakovskie-chteniya-sredi-uchastnikov--eksperty-iz-uzbekistana-19154306.html

Форум "Примаковские чтения": среди участников — эксперты из Узбекистана

Форум "Примаковские чтения": среди участников — эксперты из Узбекистана

Делегацию республики возглавляет директор Института стратегических и межрегиональных исследований Элдор Арипов. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T19:20+0500

2021-06-08T19:20+0500

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политика

институт стратегических и межрегиональных исследований

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Представители Узбекистана участвуют в VII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", проходящем в Москве 8-9 июня. Организаторы мероприятия — Институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук, Центр международной торговли и Торгово-промышленная палата РФ. Тема — "Современные вызовы мировому порядку".Форум собрал ведущих дипломатов, политиков и ученых из 25 стран мира.Также среди участников — помощник президента России Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Представители разных стран обсуждают такие вопросы, как трансформация западных обществ, готовность Китая к глобальному лидерству, культурная революция в США, роль Индии как страны, выступающей за полицентричность мира. Узбекские эксперты уделят особое внимание перспективам развития регионального сотрудничества в Центральной Азии, событиям и процессам в Афганистане и Южной Азии.

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институт стратегических и межрегиональных исследований