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Форум "Примаковские чтения": среди участников — эксперты из Узбекистана
Форум "Примаковские чтения": среди участников — эксперты из Узбекистана
Делегацию республики возглавляет директор Института стратегических и межрегиональных исследований Элдор Арипов. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T19:20+0500
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политика
институт стратегических и межрегиональных исследований
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Представители Узбекистана участвуют в VII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", проходящем в Москве 8-9 июня. Организаторы мероприятия — Институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук, Центр международной торговли и Торгово-промышленная палата РФ. Тема — "Современные вызовы мировому порядку".Форум собрал ведущих дипломатов, политиков и ученых из 25 стран мира.Также среди участников — помощник президента России Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Представители разных стран обсуждают такие вопросы, как трансформация западных обществ, готовность Китая к глобальному лидерству, культурная революция в США, роль Индии как страны, выступающей за полицентричность мира. Узбекские эксперты уделят особое внимание перспективам развития регионального сотрудничества в Центральной Азии, событиям и процессам в Афганистане и Южной Азии.
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институт стратегических и межрегиональных исследований

Форум "Примаковские чтения": среди участников — эксперты из Узбекистана

19:20 08.06.2021
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Международный научно-экспертный форум Примаковские чтения - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Делегацию республики возглавляет директор Института стратегических и межрегиональных исследований Элдор Арипов.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Представители Узбекистана участвуют в VII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", проходящем в Москве 8-9 июня.
Организаторы мероприятия — Институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук, Центр международной торговли и Торгово-промышленная палата РФ. Тема — "Современные вызовы мировому порядку".
Форум собрал ведущих дипломатов, политиков и ученых из 25 стран мира.
Делегацию Узбекистана возглавляет директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при главе республики Элдор Арипов. В нее также вошли ведущие эксперты ИСМИ, Международного института Центральной Азии, Университета мировой экономики и дипломатии и Министерства иностранных дел РУз.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Международный научно-экспертный форум Примаковские чтения - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Также среди участников — помощник президента России Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Международный научно-экспертный форум Примаковские чтения - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Представители разных стран обсуждают такие вопросы, как трансформация западных обществ, готовность Китая к глобальному лидерству, культурная революция в США, роль Индии как страны, выступающей за полицентричность мира.
Узбекские эксперты уделят особое внимание перспективам развития регионального сотрудничества в Центральной Азии, событиям и процессам в Афганистане и Южной Азии.
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