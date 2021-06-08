https://uz.sputniknews.ru/20210608/grandioznyy-kontsert-organizuyut-v-dushanbe-v-chest-priezda-mirziyoeva-19150366.html

Грандиозный концерт устроят в Душанбе в честь приезда Мирзиёева

Грандиозный концерт устроят в Душанбе в честь приезда Мирзиёева

Узбекский лидер посетит Таджикистан 10-11 июня. Он побывает в столице соседней республики и в Худжанде. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T18:18+0500

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политика

концерт

эмомали рахмон

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Грандиозный концерт под названием "Вечер дружбы" состоится в Душанбе в честь визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Узбекский лидер посетит соседнюю республику 10-11 июня. В первый день в Душанбе пройдут основные переговоры, на второй день запланированы мероприятия в Худжанде.Ожидается, что на сцену выйдут такие звезды, как Юлдуз Усманова, Фаррух Закиров, Озодбек Назарбеков.Среди заявленных таджикских исполнителей — Нигина Амонкулова, Давлатманд Холов, Мухаммадрафи Кароматулло.На концерт также прибудут представители официальной делегации Узбекистана, правительства и парламента РТ.Первый визит Мирзиёева в Таджикистан состоялся 9 марта 2018 года. Многие СМИ назвали его "историческим".

https://uz.sputniknews.ru/20180310/kak-vstrechali-mirzieeva-v-dushanbe-7684471.html

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концерт, эмомали рахмон, шавкат мирзиёев