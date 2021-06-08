https://uz.sputniknews.ru/20210608/institut-po-povysheniyu-kultury-ispolzovaniya-interneta-sozdadut-v-uzbekistane-19152374.html

Институт по повышению культуры использования Интернета создадут в Узбекистане

Институт по повышению культуры использования Интернета создадут в Узбекистане

Сотрудники нового исследовательского центра будут, в частности, разрабатывать эффективные и современные пропагандистские технологии и методы... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T18:43+0500

2021-06-08T18:43+0500

2021-06-08T18:46+0500

интернет

узбекистан

постановление

культура

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Институт социально-духовных исследований создадут в Узбекистане, соответствующее постановление правительства страны опубликовано во вторник.Новый институт создается при Республиканском центре духовности и просветительства.Среди основных задач института также подготовка научно-практических предложений по изучению, оценке и улучшению социально-духовной среды в стране. Кроме того, сотрудники нового исследовательского центра займутся разработкой эффективных и современных пропагандистских технологий и методов духовно-просветительской работы в обществе.Республиканский центр духовности и просветительства возобновил работу в июле 2017 года за счет объединения Республиканского центра духовности и Научно-практического центра национальной идеи и идеологии.

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интернет, узбекистан, постановление