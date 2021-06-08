https://uz.sputniknews.ru/20210608/institut-po-povysheniyu-kultury-ispolzovaniya-interneta-sozdadut-v-uzbekistane-19152374.html
Институт по повышению культуры использования Интернета создадут в Узбекистане
Институт по повышению культуры использования Интернета создадут в Узбекистане
Сотрудники нового исследовательского центра будут, в частности, разрабатывать эффективные и современные пропагандистские технологии и методы... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T18:43+0500
2021-06-08T18:43+0500
2021-06-08T18:46+0500
интернет
узбекистан
постановление
культура
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Институт социально-духовных исследований создадут в Узбекистане, соответствующее постановление правительства страны опубликовано во вторник.Новый институт создается при Республиканском центре духовности и просветительства.Среди основных задач института также подготовка научно-практических предложений по изучению, оценке и улучшению социально-духовной среды в стране. Кроме того, сотрудники нового исследовательского центра займутся разработкой эффективных и современных пропагандистских технологий и методов духовно-просветительской работы в обществе.Республиканский центр духовности и просветительства возобновил работу в июле 2017 года за счет объединения Республиканского центра духовности и Научно-практического центра национальной идеи и идеологии.
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интернет, узбекистан, постановление
Институт по повышению культуры использования Интернета создадут в Узбекистане
18:43 08.06.2021 (обновлено: 18:46 08.06.2021)
Сотрудники нового исследовательского центра будут, в частности, разрабатывать эффективные и современные пропагандистские технологии и методы духовно-просветительской работы в обществе.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Институт социально-духовных исследований создадут в Узбекистане, соответствующее постановление правительства страны опубликовано во вторник.
"Принять предложение о создании Института социально-духовных исследований", — говорится в тексте документа, опубликованном на информационно-правовом портале Norma.uz
.
Новый институт создается при Республиканском центре духовности и просветительства.
В соответствии с документом, институт, в частности, займется исследованиями по усилению "идеологического иммунитета против разрушительных идей и информационных угроз, повышением среди населения культуры использования Интернета".
Среди основных задач института также подготовка научно-практических предложений по изучению, оценке и улучшению социально-духовной среды в стране. Кроме того, сотрудники нового исследовательского центра займутся разработкой эффективных и современных пропагандистских технологий и методов духовно-просветительской работы в обществе.
Республиканский центр духовности и просветительства возобновил работу в июле 2017 года за счет объединения Республиканского центра духовности и Научно-практического центра национальной идеи и идеологии.