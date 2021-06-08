https://uz.sputniknews.ru/20210608/minimalnaya-neobxodimost-kak-v-uzbekistane-budut-opredelyat-nujdayuschixsya-19142161.html

Минимальная необходимость: как в Узбекистане будут определять нуждающихся

Минимальная необходимость: как в Узбекистане будут определять нуждающихся

В Узбекистане рассчитали минимальные потребительские расходы для населения, чтобы более точно определять уязвимые категории граждан для адресной помощи. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T14:13+0500

2021-06-08T14:13+0500

2021-06-08T14:13+0500

инфографика

расходы

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19143587_101:0:2299:1236_1920x0_80_0_0_8dbb45ecd0f456b5596a662c5a360602.png

Исследования проводились на примере 5,4 тысячи семей, где уровень дохода достаточно низкий, а почти 70% от имеющихся средств тратится на продукты питания. В МПР вошли расходы на еду, а также на товары и услуги первой необходимости. В итоге этот показатель установлен в размере 440 тысяч сумов на одного человека, что составляет 59% от текущего МРОТ. Для более точного и актуального подсчета в 2021 году планируется изучить уровень жизни 10 тысяч домохозяйств.Расчет МПР призван помочь в выявлении малообеспеченных слоев населения для оказания им адресной и эффективной материальной поддержки.Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, расходы, мультимедиа