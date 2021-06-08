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Минимальная необходимость: как в Узбекистане будут определять нуждающихся
Минимальная необходимость: как в Узбекистане будут определять нуждающихся
В Узбекистане рассчитали минимальные потребительские расходы для населения, чтобы более точно определять уязвимые категории граждан для адресной помощи. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
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Исследования проводились на примере 5,4 тысячи семей, где уровень дохода достаточно низкий, а почти 70% от имеющихся средств тратится на продукты питания. В МПР вошли расходы на еду, а также на товары и услуги первой необходимости. В итоге этот показатель установлен в размере 440 тысяч сумов на одного человека, что составляет 59% от текущего МРОТ. Для более точного и актуального подсчета в 2021 году планируется изучить уровень жизни 10 тысяч домохозяйств.Расчет МПР призван помочь в выявлении малообеспеченных слоев населения для оказания им адресной и эффективной материальной поддержки.Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, расходы, мультимедиа

Минимальная необходимость: как в Узбекистане будут определять нуждающихся

14:13 08.06.2021
2402
В Узбекистане рассчитали минимальные потребительские расходы для населения, чтобы более точно определять уязвимые категории граждан для адресной помощи.
Исследования проводились на примере 5,4 тысячи семей, где уровень дохода достаточно низкий, а почти 70% от имеющихся средств тратится на продукты питания.
В МПР вошли расходы на еду, а также на товары и услуги первой необходимости. В итоге этот показатель установлен в размере 440 тысяч сумов на одного человека, что составляет 59% от текущего МРОТ. Для более точного и актуального подсчета в 2021 году планируется изучить уровень жизни 10 тысяч домохозяйств.
Расчет МПР призван помочь в выявлении малообеспеченных слоев населения для оказания им адресной и эффективной материальной поддержки.
Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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