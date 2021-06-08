https://uz.sputniknews.ru/20210608/ocherednoe-zasedanie-ekonomsoveta-sng-sostoitsya-v-moskve-18-iyunya-19137704.html

Очередное заседание Экономсовета СНГ состоится в Москве 18 июня

Очередное заседание Экономсовета СНГ состоится в Москве 18 июня

В частности, будет озвучен доклад об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики стран Содружества за 2020 год. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T11:50+0500

2021-06-08T11:50+0500

2021-06-08T11:51+0500

политика

снг

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0d/18309182_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_9aacf972e2e77c7680f00d9b24018af1.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Девяностое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств состоится 18 июня в Москве, сообщает Исполком СНГ.Главы делегаций стран объединения встретятся на территории ВДНХ в павильоне "Космос".Как напомнили в Исполкоме СНГ, на сегодня на ВДНХ действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси и в тестовом режиме — Молдовы. Межгосударственный статкомитет СНГ представит на заседании доклад об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики стран Содружества за 2020 год.Также членам Экономсовета расскажут про итоги выполнения: Участники заседания рассмотрят дорожную карту по разработке и реализации национальной программы по фитомониторингу и борьбе с саранчовыми вредителями на период до 2026 года, а также документы по развитию сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20190615/video-pavilon-Uzbekistan-VDNKh-11774371.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

снг, узбекистан