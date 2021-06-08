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Очередное заседание Экономсовета СНГ состоится в Москве 18 июня
Очередное заседание Экономсовета СНГ состоится в Москве 18 июня
В частности, будет озвучен доклад об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики стран Содружества за 2020 год. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T11:50+0500
2021-06-08T11:51+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Девяностое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств состоится 18 июня в Москве, сообщает Исполком СНГ.Главы делегаций стран объединения встретятся на территории ВДНХ в павильоне "Космос".Как напомнили в Исполкоме СНГ, на сегодня на ВДНХ действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси и в тестовом режиме — Молдовы. Межгосударственный статкомитет СНГ представит на заседании доклад об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики стран Содружества за 2020 год.Также членам Экономсовета расскажут про итоги выполнения: Участники заседания рассмотрят дорожную карту по разработке и реализации национальной программы по фитомониторингу и борьбе с саранчовыми вредителями на период до 2026 года, а также документы по развитию сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20190615/video-pavilon-Uzbekistan-VDNKh-11774371.html
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снг, узбекистан

Очередное заседание Экономсовета СНГ состоится в Москве 18 июня

11:50 08.06.2021 (обновлено: 11:51 08.06.2021)
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© МПА СНГФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© МПА СНГ
В частности, будет озвучен доклад об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики стран Содружества за 2020 год.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Девяностое заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств состоится 18 июня в Москве, сообщает Исполком СНГ.
Главы делегаций стран объединения встретятся на территории ВДНХ в павильоне "Космос".
"В повестку дня заседания включен вопрос о создании выставочно-торговых центров государств–участников СНГ на территории ВДНХ", — говорится в публикации.
Как напомнили в Исполкоме СНГ, на сегодня на ВДНХ действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси и в тестовом режиме — Молдовы.
А в этом году планируется открыть павильоны Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.
Павильон №66 Культура (Узбекская ССР) на территории ВДНХ - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2019
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Межгосударственный статкомитет СНГ представит на заседании доклад об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики стран Содружества за 2020 год.
Также членам Экономсовета расскажут про итоги выполнения:
Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств участников СНГ в сфере энергетики;
Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств–участников СНГ в области использования возобновляемых источников энергии.
Участники заседания рассмотрят дорожную карту по разработке и реализации национальной программы по фитомониторингу и борьбе с саранчовыми вредителями на период до 2026 года, а также документы по развитию сотрудничества.
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