Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210608/odin-chelovek-pogib-pri-pojare-v-navoi-19154733.html
Один человек погиб при пожаре в Навои
Один человек погиб при пожаре в Навои
При пожаре в производственном цеху в Навоийской области погиб рабочий. Сотрудник МЧС госпитализирован с ожогами. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T19:19+0500
2021-06-08T19:30+0500
происшествия
навоийская область
мчс узбекистана
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_178:0:1280:620_1920x0_80_0_0_1d479f2aebe092a56de5db8cc00c9207.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Один человек погиб при пожаре в цеху по производству извести в Навоийской области, сообщает пресс-служба МЧС.По данным ведомства, возгорание произошло 7 июня в 15.52. Цех принадлежит строительной компании Zarafshan Golden Group, расположенной в Карманинском районе. Видео с место событий распространилось в Сети.Отмечается, что возгорание было ликвидировано в кротчайшие сроки. О его причинах и материальном ущербе, причиненном им, не сообщается.
навоийская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_453:0:1280:620_1920x0_80_0_0_6196300706384a9c2592a9e8da053140.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
навоийская область, мчс узбекистана, пожар

Один человек погиб при пожаре в Навои

19:19 08.06.2021 (обновлено: 19:30 08.06.2021)
257
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаПожарный МЧС
Пожарный МЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
При пожаре в производственном цеху в Навоийской области погиб рабочий. Сотрудник МЧС госпитализирован с ожогами.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Один человек погиб при пожаре в цеху по производству извести в Навоийской области, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, возгорание произошло 7 июня в 15.52. Цех принадлежит строительной компании Zarafshan Golden Group, расположенной в Карманинском районе. Видео с место событий распространилось в Сети.

“В результате инцидента один работник предприятия погиб на месте. Также один сотрудник МЧС, находившийся на месте пожара, был госпитализирован с ожогами в Навоийский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в кротчайшие сроки. О его причинах и материальном ущербе, причиненном им, не сообщается.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:11В Узбекистане начнут продавать землю в собственность
20:21В Самарканде арестовали автора видео с убийством человека
19:50Совместные маневры: к чему готовятся спецназовцы России и Узбекистана
19:20Форум "Примаковские чтения": среди участников — эксперты из Узбекистана
19:19Один человек погиб при пожаре в Навои
18:43Институт по повышению культуры использования Интернета создадут в Узбекистане
18:23В Каракалпакстане научились генерировать воду из воздуха
18:18Грандиозный концерт устроят в Душанбе в честь приезда Мирзиёева
17:34Звезды российской и турецкой эстрады спели на роскошной узбекской свадьбе — видео
16:42СНГ будут пронизывать транспортные коридоры мира: Узбекистан — "за"
16:36Как Узбекистан поддерживает возвращающихся на родину женщин-мигранток
16:31Три школы на выбор: в МНО рассказали о новшествах при подаче документов в первый класс
16:20В Нукусе с размахом отметили 800-летие Александра Невского. При чем тут Каракалпакстан
15:38Узбекистанцы 10 июня увидят солнечное затмение — точное время
14:52Узбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур
14:13Минимальная необходимость: как в Узбекистане будут определять нуждающихся
14:01Вызывает вопросы: Путин об отношении к российским журналистам в некоторых странах — видео
13:54В Министерстве напомнили женщинам о подаче заявки на грант для обучения в вузе
12:57Узбекистан ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов
12:26Покорившему Эверест узбекистанцу присвоили почетное звание и подарили машину