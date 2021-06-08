https://uz.sputniknews.ru/20210608/odin-chelovek-pogib-pri-pojare-v-navoi-19154733.html
Один человек погиб при пожаре в Навои
Один человек погиб при пожаре в Навои
При пожаре в производственном цеху в Навоийской области погиб рабочий. Сотрудник МЧС госпитализирован с ожогами. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T19:19+0500
2021-06-08T19:19+0500
2021-06-08T19:30+0500
происшествия
навоийская область
мчс узбекистана
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_178:0:1280:620_1920x0_80_0_0_1d479f2aebe092a56de5db8cc00c9207.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Один человек погиб при пожаре в цеху по производству извести в Навоийской области, сообщает пресс-служба МЧС.По данным ведомства, возгорание произошло 7 июня в 15.52. Цех принадлежит строительной компании Zarafshan Golden Group, расположенной в Карманинском районе. Видео с место событий распространилось в Сети.Отмечается, что возгорание было ликвидировано в кротчайшие сроки. О его причинах и материальном ущербе, причиненном им, не сообщается.
навоийская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_453:0:1280:620_1920x0_80_0_0_6196300706384a9c2592a9e8da053140.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
навоийская область, мчс узбекистана, пожар
Один человек погиб при пожаре в Навои
19:19 08.06.2021 (обновлено: 19:30 08.06.2021)
При пожаре в производственном цеху в Навоийской области погиб рабочий. Сотрудник МЧС госпитализирован с ожогами.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Один человек погиб при пожаре в цеху по производству извести в Навоийской области, сообщает
пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, возгорание произошло 7 июня в 15.52. Цех принадлежит строительной компании Zarafshan Golden Group, расположенной в Карманинском районе. Видео с место событий распространилось в Сети.
“В результате инцидента один работник предприятия погиб на месте. Также один сотрудник МЧС, находившийся на месте пожара, был госпитализирован с ожогами в Навоийский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание было ликвидировано в кротчайшие сроки. О его причинах и материальном ущербе, причиненном им, не сообщается.