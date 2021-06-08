https://uz.sputniknews.ru/20210608/odin-chelovek-pogib-pri-pojare-v-navoi-19154733.html

Один человек погиб при пожаре в Навои

Один человек погиб при пожаре в Навои

При пожаре в производственном цеху в Навоийской области погиб рабочий. Сотрудник МЧС госпитализирован с ожогами. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T19:19+0500

2021-06-08T19:19+0500

2021-06-08T19:30+0500

происшествия

навоийская область

мчс узбекистана

пожар

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Один человек погиб при пожаре в цеху по производству извести в Навоийской области, сообщает пресс-служба МЧС.По данным ведомства, возгорание произошло 7 июня в 15.52. Цех принадлежит строительной компании Zarafshan Golden Group, расположенной в Карманинском районе. Видео с место событий распространилось в Сети.Отмечается, что возгорание было ликвидировано в кротчайшие сроки. О его причинах и материальном ущербе, причиненном им, не сообщается.

навоийская область

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навоийская область, мчс узбекистана, пожар