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С небес на землю: как Ташкент встретил первого узбекистанца, поднявшегося на Эверест
С небес на землю: как Ташкент встретил первого узбекистанца, поднявшегося на Эверест
Узбекистанский спортсмен первым среди своих соотечественников совершил восхождение на самую высокую гору мира. Вернувшись на родину он рассказал о своих эмоциях и ощущениях.
2021-06-08T06:42+0500
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альпинизм
узбекистан
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Восхождение длилось несколько недель, а самая долгожданная минута на "крыше мира", на отметке в 8 850 метров, наступила 1 июня 2021 года. Спустя почти неделю Денисенко вернулся в родной Ташкент, где его, как национального героя, встречали не только родные, но и представители местных органов власти, спортсмены и журналисты. По словам спортсмена, восхождение требует очень серьезной физической подготовки, выносливости и силы духа. На покорение главной вершины мира у него ушло более двух лет. Зато теперь мечта всей жизни исполнилась. Как встречали героя на родине, смотрите в нашем видео.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
альпинизм, узбекистан

С небес на землю: как Ташкент встретил первого узбекистанца, поднявшегося на Эверест

06:42 08.06.2021
2407
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Альпинист Сергей Денисенко первым среди узбекистанцев достиг наивысшей точки мира — вершины Джомолунгма в Гималаях. Свое восхождение спортсмен посвятил 30-летию независимости родной страны.
Восхождение длилось несколько недель, а самая долгожданная минута на "крыше мира", на отметке в 8 850 метров, наступила 1 июня 2021 года. Спустя почти неделю Денисенко вернулся в родной Ташкент, где его, как национального героя, встречали не только родные, но и представители местных органов власти, спортсмены и журналисты.

"Чувствую усталость и гордость за свою страну, что теперь и флаг Узбекистана развевается над самой высокой точкой Земли", — признался альпинист, принимая поздравления от соотечественников.

© Рамиз БахтияровВстреча альпиниста Сергея Денисенко в аэропорту Ташкента после восхождения на Эверест
Встреча альпиниста Сергея Денисенко в аэропорту Ташкента после восхождения на Эверест - Sputnik Узбекистан
1/2
© Рамиз Бахтияров
Встреча альпиниста Сергея Денисенко в аэропорту Ташкента после восхождения на Эверест
© Рамиз Бахтияров

Сергей Денисенко вместе со своим отцом во время встречи в аэропорту Ташкента

Сергей Денисенко вместе со своим отцом во время встречи в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан
2/2
© Рамиз Бахтияров

Сергей Денисенко вместе со своим отцом во время встречи в аэропорту Ташкента

1/2
© Рамиз Бахтияров
Встреча альпиниста Сергея Денисенко в аэропорту Ташкента после восхождения на Эверест
2/2
© Рамиз Бахтияров

Сергей Денисенко вместе со своим отцом во время встречи в аэропорту Ташкента

По словам спортсмена, восхождение требует очень серьезной физической подготовки, выносливости и силы духа. На покорение главной вершины мира у него ушло более двух лет. Зато теперь мечта всей жизни исполнилась.
Как встречали героя на родине, смотрите в нашем видео.
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