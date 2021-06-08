https://uz.sputniknews.ru/20210608/s-nebes-na-zemlyu-kak-tashkent-vstretil-pervogo-uzbekistantsa-podnyavshegosya-na-everest-19132422.html

С небес на землю: как Ташкент встретил первого узбекистанца, поднявшегося на Эверест

С небес на землю: как Ташкент встретил первого узбекистанца, поднявшегося на Эверест

Узбекистанский спортсмен первым среди своих соотечественников совершил восхождение на самую высокую гору мира. Вернувшись на родину он рассказал о своих эмоциях и ощущениях.

2021-06-08T06:42+0500

2021-06-08T06:42+0500

2021-06-08T06:42+0500

видео

альпинизм

узбекистан

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Восхождение длилось несколько недель, а самая долгожданная минута на "крыше мира", на отметке в 8 850 метров, наступила 1 июня 2021 года. Спустя почти неделю Денисенко вернулся в родной Ташкент, где его, как национального героя, встречали не только родные, но и представители местных органов власти, спортсмены и журналисты. По словам спортсмена, восхождение требует очень серьезной физической подготовки, выносливости и силы духа. На покорение главной вершины мира у него ушло более двух лет. Зато теперь мечта всей жизни исполнилась. Как встречали героя на родине, смотрите в нашем видео.

узбекистан

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

альпинизм, узбекистан