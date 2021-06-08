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С небес на землю: как Ташкент встретил первого узбекистанца, поднявшегося на Эверест
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Альпинист Сергей Денисенко первым среди узбекистанцев достиг наивысшей точки мира — вершины Джомолунгма в Гималаях. Свое восхождение спортсмен посвятил 30-летию независимости родной страны.
Восхождение длилось несколько недель, а самая долгожданная минута на "крыше мира", на отметке в 8 850 метров, наступила 1 июня 2021 года. Спустя почти неделю Денисенко вернулся в родной Ташкент, где его, как национального героя, встречали не только родные, но и представители местных органов власти, спортсмены и журналисты.
"Чувствую усталость и гордость за свою страну, что теперь и флаг Узбекистана развевается над самой высокой точкой Земли", — признался альпинист, принимая поздравления от соотечественников.
© Рамиз БахтияровВстреча альпиниста Сергея Денисенко в аэропорту Ташкента после восхождения на Эверест
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© Рамиз Бахтияров
Встреча альпиниста Сергея Денисенко в аэропорту Ташкента после восхождения на Эверест
© Рамиз Бахтияров
Сергей Денисенко вместе со своим отцом во время встречи в аэропорту Ташкента
2/2
© Рамиз Бахтияров
Сергей Денисенко вместе со своим отцом во время встречи в аэропорту Ташкента
1/2
© Рамиз Бахтияров
Встреча альпиниста Сергея Денисенко в аэропорту Ташкента после восхождения на Эверест
2/2
© Рамиз Бахтияров
Сергей Денисенко вместе со своим отцом во время встречи в аэропорту Ташкента
По словам спортсмена, восхождение требует очень серьезной физической подготовки, выносливости и силы духа. На покорение главной вершины мира у него ушло более двух лет. Зато теперь мечта всей жизни исполнилась.
Как встречали героя на родине, смотрите в нашем видео.