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Три школы на выбор: в МНО рассказали о новшествах при подаче документов в первый класс
Три школы на выбор: в МНО рассказали о новшествах при подаче документов в первый класс
Прием документов в учебные заведения начнется с 15 июня. В качестве эксперимента эта процедура будет проходить в электронном виде в два этапа в Ташкенте... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T16:31+0500
2021-06-08T16:49+0500
общество
школы
министерство народного образования узбекистана
документы
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Родители первоклассников в этом году смогут выбрать для своих детей сразу три школы. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства народного образования Лайло Рустамова в ходе брифинга в АИМК.По информации спикера, прием документов в учебные заведения начнется с 15 июня. В качестве эксперимента эта процедура будет проходить в электронном виде в два этапа в Ташкенте, Каракалпакстане и в областных центрах.Сначала родителям необходимо зарегистрироваться на электронной платформе my.maktab.uz с 15 июня по 5 июля и выбрать для своих детей до трех школ. Затем с 6 по 31 июля для них станет доступна возможность подачи документов ребенка в школу по адресу прописки с гарантированным зачислением в данное учебное заведение, заявила пресс-секретарь. Вторую и третью школы родители смогут выбрать по собственному желанию, добавила эксперт.Как сообщает Рустамова, при выборе школы не по месту жительства, заявки будут приниматься с 1 по 15 августа при наличии свободных мест на момент электронной регистрации. В остальных регионах прием в первый класс общеобразовательных школ будет проходить в традиционной форме. Заявление о зачислении ребенка в учебное заведение по месту жительства можно будет подать с 15 июня по 15 июля, в школы по выбору - с 16 июля по 15 августа, заключила спикер.
https://uz.sputniknews.ru/20200910/Pervoklassniki-Uzbekistana-14-sentyabrya-poluchat-podarki-ot-prezidenta-14942840.html
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школы, министерство народного образования узбекистана, документы

Три школы на выбор: в МНО рассказали о новшествах при подаче документов в первый класс

16:31 08.06.2021 (обновлено: 16:49 08.06.2021)
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© Sputnik / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в одном из классов
Пустые парты в одном из классов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© Sputnik / Антон Уницын
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Прием документов в учебные заведения начнется с 15 июня. В качестве эксперимента эта процедура будет проходить в электронном виде в два этапа в Ташкенте, Каракалпакстане и в областных центрах.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Родители первоклассников в этом году смогут выбрать для своих детей сразу три школы. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства народного образования Лайло Рустамова в ходе брифинга в АИМК.
По информации спикера, прием документов в учебные заведения начнется с 15 июня. В качестве эксперимента эта процедура будет проходить в электронном виде в два этапа в Ташкенте, Каракалпакстане и в областных центрах.
Сначала родителям необходимо зарегистрироваться на электронной платформе my.maktab.uz с 15 июня по 5 июля и выбрать для своих детей до трех школ. Затем с 6 по 31 июля для них станет доступна возможность подачи документов ребенка в школу по адресу прописки с гарантированным зачислением в данное учебное заведение, заявила пресс-секретарь. Вторую и третью школы родители смогут выбрать по собственному желанию, добавила эксперт.
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Как сообщает Рустамова, при выборе школы не по месту жительства, заявки будут приниматься с 1 по 15 августа при наличии свободных мест на момент электронной регистрации.
В остальных регионах прием в первый класс общеобразовательных школ будет проходить в традиционной форме. Заявление о зачислении ребенка в учебное заведение по месту жительства можно будет подать с 15 июня по 15 июля, в школы по выбору - с 16 июля по 15 августа, заключила спикер.
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