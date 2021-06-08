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https://uz.sputniknews.ru/20210608/uzbekistantsy-uvidyat-solnechnoe-zatmenie-10-iyunya--tochnoe-vremya-19145283.html
Узбекистанцы 10 июня увидят солнечное затмение — точное время
Узбекистанцы 10 июня увидят солнечное затмение — точное время
Десятого июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение, при котором Луна закроет диск дневного светила так, что по его краю останется лишь тонкий ободок... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T15:38+0500
2021-06-08T15:43+0500
общество
солнечное затмение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Жители Узбекистана 10 июня смогут увидеть солнечное затмение — первое в 2021 году, сообщает Астрономический институт имени Улугбека.Оно начнется в 16:57:51 по ташкентскому времени. Максимальная фаза наступит в 17:26:11, а в 17:53:18 — явление закончится.Там также напомнили, что последнее частичное солнечное затмение, которое можно было наблюдать в Ташкенте и других городах Узбекистана, произошло 21 июня 2020 года. В столице магнитуда тогда составила более 60 процентов. Следующее солнечное затмение ожидается 25 октября 2022-го. Магнитуда достигнет 75 процентов.
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солнечное затмение, узбекистан

Узбекистанцы 10 июня увидят солнечное затмение — точное время

15:38 08.06.2021 (обновлено: 15:43 08.06.2021)
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© CC0 / Unsplash / Jongsun LeeКольцеобразное затмение Солнца
Кольцеобразное затмение Солнца - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© CC0 / Unsplash / Jongsun Lee
Десятого июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение, при котором Луна закроет диск дневного светила так, что по его краю останется лишь тонкий ободок. Явление полностью или частично будет видно с территории России и стран СНГ, Северной Канады, Гренландии.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Жители Узбекистана 10 июня смогут увидеть солнечное затмение — первое в 2021 году, сообщает Астрономический институт имени Улугбека.
Оно начнется в 16:57:51 по ташкентскому времени. Максимальная фаза наступит в 17:26:11, а в 17:53:18 — явление закончится.

"Магнитуда в Ташкенте составит семь процентов, в Андижане — восемь процентов, а вот в Нукусе — только два процента, то есть солнечное затмение будет практически незаметным", — рассказали в институте.

Там также напомнили, что последнее частичное солнечное затмение, которое можно было наблюдать в Ташкенте и других городах Узбекистана, произошло 21 июня 2020 года. В столице магнитуда тогда составила более 60 процентов.
Следующее солнечное затмение ожидается 25 октября 2022-го. Магнитуда достигнет 75 процентов.
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