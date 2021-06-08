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https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-nukuse-s-razmaxom-otmetili-800-letie-aleksandra-nevskogo-prichem-tut-karakalpakstan-19145967.html
В Нукусе с размахом отметили 800-летие Александра Невского. При чем тут Каракалпакстан
В Нукусе с размахом отметили 800-летие Александра Невского. При чем тут Каракалпакстан
В тяжелом походе в Каракорум — столицу Монгольской империи — Александр проходил через земли Хивинского ханства. Эту веху истории вспоминали в Нукусе. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T16:20+0500
2021-06-08T16:48+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Восьмисотлетие великого русского князя Александра Невского отметили в столице Каракалпакстана — Нукусе, сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии.Седьмого июня здесь в Государственном академическом театре имени Бердаха прошел большой праздничный концерт, посвященный этой юбилейной дате, отмечаемой с большим размахом на территории всей России — родине великого полководца.Как сообщается, торжества организованы по инициативе епархии при активной поддержке руководства страны и лично председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мурата Камалова.Для Русской православной церкви имя великого князя является почитаемым, а сам он возведен в ранг святых. В XIII веке Русь переживала тяжелые времена, когда угроза государственности исходила с двух сторон — католического Запада и татаро-монгол.Великий полководец, не проигравший ни одного сражения, проявил тогда талант дипломата и заключил мир с более веротерпимым врагом — Золотой Ордой. Это позволило ему защитить православие от католической экспансии. В тяжелом походе в Каракорум — столицу Монгольской империи — Александр проходил через земли Хивинского ханства. Этой странице истории и была посвящена театрализованная постановка в рамках праздничного концерта. Точнее, встрече князя с одним из ханов Орды Сартаком. Как отмечалось на мероприятии, путь через хорезмские земли упоминается в письменных свидетельствах участника тех событий францисканского монаха Плано Карпини. Восстановленный фрагмент из его рукописи "История монголов" приводится в книге члена-корреспондента АН СССР М.П. Алексеева:В рамках юбилейного мероприятия в здании театра были развернуты две выставки. Одна повествовала об истории Республики Каракалпакстан, другая была посвящена 150-летнему юбилею Ташкентской епархии.
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митрополит викентий, рпц, история, каракалпакстан

В Нукусе с размахом отметили 800-летие Александра Невского. При чем тут Каракалпакстан

16:20 08.06.2021 (обновлено: 16:48 08.06.2021)
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© Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархииВ Нукусе с размахом отметили 800-летие Александра Невского
В Нукусе с размахом отметили 800-летие Александра Невского - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии
В тяжелом походе в Каракорум — столицу Монгольской империи — Александр проходил через земли Хивинского ханства. Эту веху истории вспоминали в Нукусе.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Восьмисотлетие великого русского князя Александра Невского отметили в столице Каракалпакстана — Нукусе, сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии.
Седьмого июня здесь в Государственном академическом театре имени Бердаха прошел большой праздничный концерт, посвященный этой юбилейной дате, отмечаемой с большим размахом на территории всей России — родине великого полководца.
Как сообщается, торжества организованы по инициативе епархии при активной поддержке руководства страны и лично председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мурата Камалова.
© Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархииПредседатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мурат Камалов и митрополит Викентий
Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мурат Камалов и митрополит Викентий - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мурат Камалов и митрополит Викентий
© Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии
Для Русской православной церкви имя великого князя является почитаемым, а сам он возведен в ранг святых. В XIII веке Русь переживала тяжелые времена, когда угроза государственности исходила с двух сторон — католического Запада и татаро-монгол.
Великий полководец, не проигравший ни одного сражения, проявил тогда талант дипломата и заключил мир с более веротерпимым врагом — Золотой Ордой. Это позволило ему защитить православие от католической экспансии.
В тяжелом походе в Каракорум — столицу Монгольской империи — Александр проходил через земли Хивинского ханства. Этой странице истории и была посвящена театрализованная постановка в рамках праздничного концерта. Точнее, встрече князя с одним из ханов Орды Сартаком.
Как отмечалось на мероприятии, путь через хорезмские земли упоминается в письменных свидетельствах участника тех событий францисканского монаха Плано Карпини. Восстановленный фрагмент из его рукописи "История монголов" приводится в книге члена-корреспондента АН СССР М.П. Алексеева:
© Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархииКарта пути Александра Невского в столицу Монгольской империи через земли Хивинского ханства
Карта пути Александра Невского в столицу Монгольской империи через земли Хивинского ханства - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
Карта пути Александра Невского в столицу Монгольской империи через земли Хивинского ханства
© Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии
“...князь шел с низовий Волги вдоль северо-восточного берега Каспийского моря, это были земли половцев (команов) как назвали их русские летописи. Переправившись через реку Яик (Урал), отряд вступил в зону болот, соленых рек и солончаков, по которым он шел 20 дней, затронув юго-западный край Хорезмского (Аральского) моря. Прежде чем вступить в земли Биссерминов (хорезмийцев) Хиву, путники несколько дней шли по обширной и бесплодной каракумской пустыне…”, — говорится в ней.
В рамках юбилейного мероприятия в здании театра были развернуты две выставки. Одна повествовала об истории Республики Каракалпакстан, другая была посвящена 150-летнему юбилею Ташкентской епархии.
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