https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-nukuse-s-razmaxom-otmetili-800-letie-aleksandra-nevskogo-prichem-tut-karakalpakstan-19145967.html

В Нукусе с размахом отметили 800-летие Александра Невского. При чем тут Каракалпакстан

В Нукусе с размахом отметили 800-летие Александра Невского. При чем тут Каракалпакстан

В тяжелом походе в Каракорум — столицу Монгольской империи — Александр проходил через земли Хивинского ханства. Эту веху истории вспоминали в Нукусе. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T16:20+0500

2021-06-08T16:20+0500

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митрополит викентий

рпц

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каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Восьмисотлетие великого русского князя Александра Невского отметили в столице Каракалпакстана — Нукусе, сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии.Седьмого июня здесь в Государственном академическом театре имени Бердаха прошел большой праздничный концерт, посвященный этой юбилейной дате, отмечаемой с большим размахом на территории всей России — родине великого полководца.Как сообщается, торжества организованы по инициативе епархии при активной поддержке руководства страны и лично председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Мурата Камалова.Для Русской православной церкви имя великого князя является почитаемым, а сам он возведен в ранг святых. В XIII веке Русь переживала тяжелые времена, когда угроза государственности исходила с двух сторон — католического Запада и татаро-монгол.Великий полководец, не проигравший ни одного сражения, проявил тогда талант дипломата и заключил мир с более веротерпимым врагом — Золотой Ордой. Это позволило ему защитить православие от католической экспансии. В тяжелом походе в Каракорум — столицу Монгольской империи — Александр проходил через земли Хивинского ханства. Этой странице истории и была посвящена театрализованная постановка в рамках праздничного концерта. Точнее, встрече князя с одним из ханов Орды Сартаком. Как отмечалось на мероприятии, путь через хорезмские земли упоминается в письменных свидетельствах участника тех событий францисканского монаха Плано Карпини. Восстановленный фрагмент из его рукописи "История монголов" приводится в книге члена-корреспондента АН СССР М.П. Алексеева:В рамках юбилейного мероприятия в здании театра были развернуты две выставки. Одна повествовала об истории Республики Каракалпакстан, другая была посвящена 150-летнему юбилею Ташкентской епархии.

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митрополит викентий, рпц, история, каракалпакстан