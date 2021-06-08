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Владимир Соловьев поздравил узбекистанского коллегу со вступлением на руководящий пост
Владимир Соловьев поздравил узбекистанского коллегу со вступлением на руководящий пост
Председатель Союза журналистов России поприветствовал Олимжона Осарова на посту главы Творческого союза журналистов Узбекистана. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T10:31+0500
2021-06-08T10:31+0500
2021-06-08T10:48+0500
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союз журналистов россии
творческий союз журналистов узбекистана
поздравление
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравил узбекистанского коллегу Олимжона Осарова с назначением на должность главы Творческого союза журналистов РУз, сообщает пресс-служба ведомства. "Наши страны связывают давние узы дружбы и сотрудничества. В 2018 году в рамках празднования 100-летия СЖР между нашими организациями было подписано соглашение о сотрудничестве", — информируется в релизе.Соловьев также пожелали Осарову счастья и успехов во всех начинаниях.
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союз журналистов россии, творческий союз журналистов узбекистана, поздравление
Владимир Соловьев поздравил узбекистанского коллегу со вступлением на руководящий пост
10:31 08.06.2021 (обновлено: 10:48 08.06.2021)
Председатель Союза журналистов России поприветствовал Олимжона Осарова на посту главы Творческого союза журналистов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравил узбекистанского коллегу Олимжона Осарова с назначением на должность главы Творческого союза журналистов РУз, сообщает
пресс-служба ведомства.
"Наши страны связывают давние узы дружбы и сотрудничества. В 2018 году в рамках празднования 100-летия СЖР между нашими организациями было подписано соглашение о сотрудничестве", — информируется в релизе.
Соловьев также пожелали Осарову счастья и успехов во всех начинаниях.