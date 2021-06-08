https://uz.sputniknews.ru/20210608/vladimir-solovev-pozdravil-uzbekistanskogo-kollegu-so-vstupleniem-na-rukovodyaschiy-post-19135676.html

Владимир Соловьев поздравил узбекистанского коллегу со вступлением на руководящий пост

Владимир Соловьев поздравил узбекистанского коллегу со вступлением на руководящий пост

Председатель Союза журналистов России поприветствовал Олимжона Осарова на посту главы Творческого союза журналистов Узбекистана. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T10:31+0500

2021-06-08T10:31+0500

2021-06-08T10:48+0500

общество

союз журналистов россии

творческий союз журналистов узбекистана

поздравление

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравил узбекистанского коллегу Олимжона Осарова с назначением на должность главы Творческого союза журналистов РУз, сообщает пресс-служба ведомства. "Наши страны связывают давние узы дружбы и сотрудничества. В 2018 году в рамках празднования 100-летия СЖР между нашими организациями было подписано соглашение о сотрудничестве", — информируется в релизе.Соловьев также пожелали Осарову счастья и успехов во всех начинаниях.

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2021

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союз журналистов россии, творческий союз журналистов узбекистана, поздравление