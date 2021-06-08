https://uz.sputniknews.ru/20210608/vyzyvaet-voprosy-putin-ob-otnoshenii-k-rossiyskim-jurnalistam-v-nekotoryx-stranax--video-19142363.html

Вызывает вопросы: Путин об отношении к российским журналистам в некоторых странах — видео

Вызывает вопросы: Путин об отношении к российским журналистам в некоторых странах — видео

Главный исполнительный директор германского агентства печати Петер Кропш на Петербургском экономическом форуме задал президенту России Владимиру Путину вопрос... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T14:01+0500

2021-06-08T14:01+0500

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видео

журналисты

сми

владимир путин

мультимедиа

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Любые СМИ имеют возможность открыто и в рамках закона работать в России и свободно высказывать свою позицию, заявил Владимир Путин, отвечая Петеру Кропшу. По словам российского лидера, в РФ высказывается очень много разных мнений, даются оценки действиям власти и президента, порой и жесткие."Они (СМИ. — Прим. ред.) все работают, ничего с ними не происходит. Если Вы почитаете, в каких выражениях это происходит, я думаю, что Вам станет понятно, насколько свободна у нас дискуссия, в том числе и по политическим вопросам", — отметил Путин.А вот происходящее с российскими журналистами в некоторых странах — вызывает вопросы, подчеркнул он."Нам бы очень хотелось, чтобы мы работали на равных", — сказал он.Подробности — в видео.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Путин о преследовании российских журналистов за рубежом Путин о преследовании российских журналистов за рубежом 2021-06-08T14:01+0500 true PT1M40S

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, журналисты, сми, владимир путин, мультимедиа