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Вызывает вопросы: Путин об отношении к российским журналистам в некоторых странах — видео
Вызывает вопросы: Путин об отношении к российским журналистам в некоторых странах — видео
Главный исполнительный директор германского агентства печати Петер Кропш на Петербургском экономическом форуме задал президенту России Владимиру Путину вопрос... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T14:01+0500
2021-06-08T14:01+0500
видео
журналисты
сми
владимир путин
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Любые СМИ имеют возможность открыто и в рамках закона работать в России и свободно высказывать свою позицию, заявил Владимир Путин, отвечая Петеру Кропшу. По словам российского лидера, в РФ высказывается очень много разных мнений, даются оценки действиям власти и президента, порой и жесткие."Они (СМИ. — Прим. ред.) все работают, ничего с ними не происходит. Если Вы почитаете, в каких выражениях это происходит, я думаю, что Вам станет понятно, насколько свободна у нас дискуссия, в том числе и по политическим вопросам", — отметил Путин.А вот происходящее с российскими журналистами в некоторых странах — вызывает вопросы, подчеркнул он."Нам бы очень хотелось, чтобы мы работали на равных", — сказал он.Подробности — в видео.
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Путин о преследовании российских журналистов за рубежом
Путин о преследовании российских журналистов за рубежом
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видео, журналисты, сми, владимир путин, мультимедиа

Вызывает вопросы: Путин об отношении к российским журналистам в некоторых странах — видео

14:01 08.06.2021
991
Главный исполнительный директор германского агентства печати Петер Кропш на Петербургском экономическом форуме задал президенту России Владимиру Путину вопрос о деятельности СМИ в РФ и присвоении некоторым изданиям статуса иностранного агента.
Любые СМИ имеют возможность открыто и в рамках закона работать в России и свободно высказывать свою позицию, заявил Владимир Путин, отвечая Петеру Кропшу.
По словам российского лидера, в РФ высказывается очень много разных мнений, даются оценки действиям власти и президента, порой и жесткие.
"Они (СМИ. — Прим. ред.) все работают, ничего с ними не происходит. Если Вы почитаете, в каких выражениях это происходит, я думаю, что Вам станет понятно, насколько свободна у нас дискуссия, в том числе и по политическим вопросам", — отметил Путин.
А вот происходящее с российскими журналистами в некоторых странах — вызывает вопросы, подчеркнул он.
"Идет фактическое давление на российских журналистов, их преследование, закрытие каналов, ограничение деятельности их административным и финансовым способом. По сути, идет удушение наших каналов", — заявил президент.
"Нам бы очень хотелось, чтобы мы работали на равных", — сказал он.
Подробности — в видео.
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