https://uz.sputniknews.ru/20210609/deti-zastryavshie-posredi-reki-chirchik-spaseny--foto-19159825.html

Дети, застрявшие посреди реки Чирчик, спасены — фото

Дети, застрявшие посреди реки Чирчик, спасены — фото

Ребят вывезли на специальном малогабаритном судне и передали родителям. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T10:32+0500

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происшествия

чирчик

мчс

река

подростки

спасение

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Спасатели вернули на берег троих детей, застрявших посреди реки Чирчик. По данным МЧС, накануне в 21.00 в дежурную часть Управления по ЧС Ташкента поступило сообщение о том, что подростки попали в беду.Дети приплыли к островку, расположенному посреди реки Чирчик, чтобы искупаться. Однако внезапно уровень воды повысился, а течение ускорилось. Ребята оказались в западне.На помощь оперативно прибыли спасатели. Подростков доставили на берег на специальном малогабаритном судне и передали родителям.

чирчик

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чирчик, мчс, река, подростки, спасение