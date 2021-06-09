https://uz.sputniknews.ru/20210609/deti-zastryavshie-posredi-reki-chirchik-spaseny--foto-19159825.html
Дети, застрявшие посреди реки Чирчик, спасены — фото
Дети, застрявшие посреди реки Чирчик, спасены — фото
Ребят вывезли на специальном малогабаритном судне и передали родителям. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T10:32+0500
2021-06-09T10:32+0500
2021-06-09T10:37+0500
происшествия
чирчик
мчс
река
подростки
спасение
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Спасатели вернули на берег троих детей, застрявших посреди реки Чирчик. По данным МЧС, накануне в 21.00 в дежурную часть Управления по ЧС Ташкента поступило сообщение о том, что подростки попали в беду.Дети приплыли к островку, расположенному посреди реки Чирчик, чтобы искупаться. Однако внезапно уровень воды повысился, а течение ускорилось. Ребята оказались в западне.На помощь оперативно прибыли спасатели. Подростков доставили на берег на специальном малогабаритном судне и передали родителям.
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чирчик, мчс, река, подростки, спасение
Дети, застрявшие посреди реки Чирчик, спасены — фото
10:32 09.06.2021 (обновлено: 10:37 09.06.2021)
Ребят вывезли на специальном малогабаритном судне и передали родителям.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Спасатели вернули на берег троих детей, застрявших посреди реки Чирчик.
По данным
МЧС, накануне в 21.00 в дежурную часть Управления по ЧС Ташкента поступило сообщение о том, что подростки попали в беду.
Дети приплыли к островку, расположенному посреди реки Чирчик, чтобы искупаться. Однако внезапно уровень воды повысился, а течение ускорилось. Ребята оказались в западне.
На помощь оперативно прибыли спасатели. Подростков доставили на берег на специальном малогабаритном судне и передали родителям.