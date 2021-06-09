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Две медали завоевали узбекские борцы в Польше
Две медали завоевали узбекские борцы в Польше
В первый день международного турнира медали различного достоинства завоевали Рашид Курбанов и Махмуд Шавкатов. Сегодня в нескольких весовых категориях выступят... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T14:57+0500
2021-06-09T14:57+0500
2021-06-09T15:04+0500
спорт
борьба
спортивные соревнования
польша
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В первый день соревнований узбекские борцы завоевали две медали в международном турнире в Польше, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Среди призеров — Рашид Курбанов, выступавший в весовой категории до 79 килограммов. В четвертьфинале и полуфинале он не оставил никаких шансов представителям Польши и Литвы, одержав победу со счетом 10:0.Вторую медаль в весе до 57 килограммов завоевал Махмуд Шавкатов. Сегодня пройдут выступления вольников в нескольких весовых категориях.
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борьба, спортивные соревнования, польша
Две медали завоевали узбекские борцы в Польше
14:57 09.06.2021 (обновлено: 15:04 09.06.2021)
В первый день международного турнира медали различного достоинства завоевали Рашид Курбанов и Махмуд Шавкатов. Сегодня в нескольких весовых категориях выступят вольники.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik
. В первый день соревнований узбекские борцы завоевали две медали в международном турнире в Польше, сообщает
Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
Среди призеров — Рашид Курбанов, выступавший в весовой категории до 79 килограммов. В четвертьфинале и полуфинале он не оставил никаких шансов представителям Польши и Литвы, одержав победу со счетом 10:0.
"В финале Курбанов провел бой против Ахсарбека Гулаева. Основное время боя завершилось со счетом 2:2. Так как последнее очко завоевал Гулаев, он и стал золотым призером. А наш борец удостоился серебра", — говорится в сообщении.
Вторую медаль в весе до 57 килограммов завоевал Махмуд Шавкатов. Сегодня пройдут выступления вольников в нескольких весовых категориях.