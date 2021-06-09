https://uz.sputniknews.ru/20210609/dve-medali-zavoevali-uzbekskie-bortsy-v-polshe-19167727.html

Две медали завоевали узбекские борцы в Польше

Две медали завоевали узбекские борцы в Польше

В первый день международного турнира медали различного достоинства завоевали Рашид Курбанов и Махмуд Шавкатов. Сегодня в нескольких весовых категориях выступят... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T14:57+0500

2021-06-09T14:57+0500

2021-06-09T15:04+0500

спорт

борьба

спортивные соревнования

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1302/24/13022423_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_bead7a9697d19edff316d7cbb2bf8f27.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В первый день соревнований узбекские борцы завоевали две медали в международном турнире в Польше, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Среди призеров — Рашид Курбанов, выступавший в весовой категории до 79 килограммов. В четвертьфинале и полуфинале он не оставил никаких шансов представителям Польши и Литвы, одержав победу со счетом 10:0.Вторую медаль в весе до 57 килограммов завоевал Махмуд Шавкатов. Сегодня пройдут выступления вольников в нескольких весовых категориях.

польша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

борьба, спортивные соревнования, польша