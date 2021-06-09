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Житель Ташкента спас тонущую девушку ценой своей жизни — развернуты поиски
Житель Ташкента спас тонущую девушку ценой своей жизни — развернуты поиски
Местный житель бросился в канал Анхор, чтобы спасти тонущую, но сам утонул, не сумев выбраться из воды. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T09:12+0500
2021-06-09T09:12+0500
2021-06-09T09:44+0500
происшествия
поиск людей
вода
спасение
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Ташкенте ведутся поиски мужчины, который героически пытался спасти тонущую девушку.Сообщается, что местный житель увидел, как девушка тонет в канале Анхор, и незамедлительно бросился на помощь. Однако выбраться из воды не смог. Мужчина утонул. Сейчас продолжаются его поиски.
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поиск людей, вода, спасение, ташкент
Житель Ташкента спас тонущую девушку ценой своей жизни — развернуты поиски
09:12 09.06.2021 (обновлено: 09:44 09.06.2021)
Местный житель бросился в канал Анхор, чтобы спасти тонущую, но сам утонул, не сумев выбраться из воды.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Ташкенте ведутся поиски мужчины, который героически пытался спасти тонущую девушку.
Сообщается, что местный житель увидел, как девушка тонет в канале Анхор, и незамедлительно бросился на помощь.
Однако выбраться из воды не смог. Мужчина утонул. Сейчас продолжаются его поиски.