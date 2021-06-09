https://uz.sputniknews.ru/20210609/jitel-tashkenta-spas-tonuschuyu-devushku-tsenoy-svoey-jizni--razvernuty-poiski-19158147.html

Житель Ташкента спас тонущую девушку ценой своей жизни — развернуты поиски

Житель Ташкента спас тонущую девушку ценой своей жизни — развернуты поиски

Местный житель бросился в канал Анхор, чтобы спасти тонущую, но сам утонул, не сумев выбраться из воды. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

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происшествия

поиск людей

вода

спасение

ташкент

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Ташкенте ведутся поиски мужчины, который героически пытался спасти тонущую девушку.Сообщается, что местный житель увидел, как девушка тонет в канале Анхор, и незамедлительно бросился на помощь. Однако выбраться из воды не смог. Мужчина утонул. Сейчас продолжаются его поиски.

ташкент

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поиск людей, вода, спасение, ташкент