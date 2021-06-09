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Мирзиёеву презентовали проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову — фото
Мирзиёеву презентовали проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову — фото
Монумент ученому и мыслителю Мухаммаду аль-Хорезми планируется установить в Ургенче, а народному артисту Узбекской ССР Батыру Закирову — в Ташкенте. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T14:10+0500
2021-06-09T14:22+0500
политика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. По данным пресс-службы, узбекский лидер оценил проекты памятников, отобранных Академией художеств РУз в рамках конкурса, и дал рекомендации по благоустройству площадок, на которых будут воздвигнуты монументы.Также президенту презентовали проект современной библиотеки. Она появится в Национальном парке имени Алишера Навои. Фонд составит более полутора миллионов книг. На первом этаже из трех будет представлена литература об искусстве и информационных технологиях, на втором — историческая и филологическая, книги о религии, на третьем — по гуманитарным наукам. Рядом со зданием обустроят зеленую зону.
https://uz.sputniknews.ru/20210515/narisuy-mne-pesnyu-v-tashkente-proydet-vystavka-kartin-k-yubileyu-batyra-zakirova-18742236.html
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шавкат мирзиёев

Мирзиёеву презентовали проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову — фото

14:10 09.06.2021 (обновлено: 14:22 09.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Монумент ученому и мыслителю Мухаммаду аль-Хорезми планируется установить в Ургенче, а народному артисту Узбекской ССР Батыру Закирову — в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Монумент ученому IX века, математику, астроному, географу и историку Мухаммаду аль-Хорезми планируется установить в Ургенче, а народному артисту Узбекской ССР, родоначальнику эстрадного искусства в республике Батыру Закирову, 85-летие со дня рождения которого отмечается в этому году, — в Ташкенте.

По данным пресс-службы, узбекский лидер оценил проекты памятников, отобранных Академией художеств РУз в рамках конкурса, и дал рекомендации по благоустройству площадок, на которых будут воздвигнуты монументы.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову. - Sputnik Узбекистан
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову. - Sputnik Узбекистан
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову. - Sputnik Узбекистан
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.

1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.

2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.

3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.

Также президенту презентовали проект современной библиотеки. Она появится в Национальном парке имени Алишера Навои. Фонд составит более полутора миллионов книг. На первом этаже из трех будет представлена литература об искусстве и информационных технологиях, на втором — историческая и филологическая, книги о религии, на третьем — по гуманитарным наукам. Рядом со зданием обустроят зеленую зону.
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