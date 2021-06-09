https://uz.sputniknews.ru/20210609/mirziyoevu-prezentovali-proekty-pamyatnikov-muxammadu-al-xorezmi-i-batyru-zakirovu--foto-19165893.html

Мирзиёеву презентовали проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову — фото

Мирзиёеву презентовали проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову — фото

Монумент ученому и мыслителю Мухаммаду аль-Хорезми планируется установить в Ургенче, а народному артисту Узбекской ССР Батыру Закирову — в Ташкенте. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T14:10+0500

2021-06-09T14:10+0500

2021-06-09T14:22+0500

политика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. По данным пресс-службы, узбекский лидер оценил проекты памятников, отобранных Академией художеств РУз в рамках конкурса, и дал рекомендации по благоустройству площадок, на которых будут воздвигнуты монументы.Также президенту презентовали проект современной библиотеки. Она появится в Национальном парке имени Алишера Навои. Фонд составит более полутора миллионов книг. На первом этаже из трех будет представлена литература об искусстве и информационных технологиях, на втором — историческая и филологическая, книги о религии, на третьем — по гуманитарным наукам. Рядом со зданием обустроят зеленую зону.

https://uz.sputniknews.ru/20210515/narisuy-mne-pesnyu-v-tashkente-proydet-vystavka-kartin-k-yubileyu-batyra-zakirova-18742236.html

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шавкат мирзиёев