https://uz.sputniknews.ru/20210609/mirziyoevu-prezentovali-proekty-pamyatnikov-muxammadu-al-xorezmi-i-batyru-zakirovu--foto-19165893.html
Мирзиёеву презентовали проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову — фото
Мирзиёеву презентовали проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову — фото
Монумент ученому и мыслителю Мухаммаду аль-Хорезми планируется установить в Ургенче, а народному артисту Узбекской ССР Батыру Закирову — в Ташкенте. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T14:10+0500
2021-06-09T14:10+0500
2021-06-09T14:22+0500
политика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. По данным пресс-службы, узбекский лидер оценил проекты памятников, отобранных Академией художеств РУз в рамках конкурса, и дал рекомендации по благоустройству площадок, на которых будут воздвигнуты монументы.Также президенту презентовали проект современной библиотеки. Она появится в Национальном парке имени Алишера Навои. Фонд составит более полутора миллионов книг. На первом этаже из трех будет представлена литература об искусстве и информационных технологиях, на втором — историческая и филологическая, книги о религии, на третьем — по гуманитарным наукам. Рядом со зданием обустроят зеленую зону.
https://uz.sputniknews.ru/20210515/narisuy-mne-pesnyu-v-tashkente-proydet-vystavka-kartin-k-yubileyu-batyra-zakirova-18742236.html
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шавкат мирзиёев
Мирзиёеву презентовали проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову — фото
14:10 09.06.2021 (обновлено: 14:22 09.06.2021)
Монумент ученому и мыслителю Мухаммаду аль-Хорезми планируется установить в Ургенче, а народному артисту Узбекской ССР Батыру Закирову — в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства.
Монумент ученому IX века, математику, астроному, географу и историку Мухаммаду аль-Хорезми планируется установить в Ургенче, а народному артисту Узбекской ССР, родоначальнику эстрадного искусства в республике Батыру Закирову, 85-летие со дня рождения которого отмечается в этому году, — в Ташкенте.
По данным пресс-службы, узбекский лидер оценил проекты памятников, отобранных Академией художеств РУз в рамках конкурса, и дал рекомендации по благоустройству площадок, на которых будут воздвигнуты монументы.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову.
Также президенту презентовали проект современной библиотеки. Она появится в Национальном парке имени Алишера Навои. Фонд составит более полутора миллионов книг. На первом этаже из трех будет представлена литература об искусстве и информационных технологиях, на втором — историческая и филологическая, книги о религии, на третьем — по гуманитарным наукам. Рядом со зданием обустроят зеленую зону.