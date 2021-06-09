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МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве
МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве
На встрече Генеральному управлению по борьбе с преступностью совместно с Агентством кинематографии рекомендовано снять фильм о работе, проделанной службой... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T16:41+0500
2021-06-09T16:46+0500
культура
национальное агентство "узбеккино"
меморандум
кино
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".В мероприятии приняли участие замминистра внутренних дел Республики Узбекистан полковник Абдуллаев и первый заместитель гендиректора Агентства кинематографии Узбекистана Ризаев. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы предотвращения нарушений, выявления их причин и условий, создания регулярных видеороликов и художественных фильмов, направленных на их устранение", — информируется в релизе. Кроме того, Генеральному управлению по борьбе с преступностью совместно с Агентством кинематографии рекомендовано снять фильм о работе, проделанной службой профилактики.
https://uz.sputniknews.ru/20191003/Zabytye-shedevry-kakie-kultovye-uzbekskie-filmy-vernutsya-na-rodinu-12549324.html
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национальное агентство "узбеккино", меморандум, кино

МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве

16:41 09.06.2021 (обновлено: 16:46 09.06.2021)
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© НА "Узбеккино"МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве
МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© НА "Узбеккино"
На встрече Генеральному управлению по борьбе с преступностью совместно с Агентством кинематографии рекомендовано снять фильм о работе, проделанной службой профилактики.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
В мероприятии приняли участие замминистра внутренних дел Республики Узбекистан полковник Абдуллаев и первый заместитель гендиректора Агентства кинематографии Узбекистана Ризаев.
© НА "Узбеккино"МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве
МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве
© НА "Узбеккино"
"В ходе встречи стороны обсудили вопросы предотвращения нарушений, выявления их причин и условий, создания регулярных видеороликов и художественных фильмов, направленных на их устранение", — информируется в релизе.
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Кроме того, Генеральному управлению по борьбе с преступностью совместно с Агентством кинематографии рекомендовано снять фильм о работе, проделанной службой профилактики.
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