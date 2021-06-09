https://uz.sputniknews.ru/20210609/mvd-uzbekistana-i-agentstvo-kinematografii-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-19170722.html

МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве

МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве

На встрече Генеральному управлению по борьбе с преступностью совместно с Агентством кинематографии рекомендовано снять фильм о работе, проделанной службой... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T16:41+0500

2021-06-09T16:41+0500

2021-06-09T16:46+0500

культура

национальное агентство "узбеккино"

меморандум

кино

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".В мероприятии приняли участие замминистра внутренних дел Республики Узбекистан полковник Абдуллаев и первый заместитель гендиректора Агентства кинематографии Узбекистана Ризаев. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы предотвращения нарушений, выявления их причин и условий, создания регулярных видеороликов и художественных фильмов, направленных на их устранение", — информируется в релизе. Кроме того, Генеральному управлению по борьбе с преступностью совместно с Агентством кинематографии рекомендовано снять фильм о работе, проделанной службой профилактики.

https://uz.sputniknews.ru/20191003/Zabytye-shedevry-kakie-kultovye-uzbekskie-filmy-vernutsya-na-rodinu-12549324.html

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национальное агентство "узбеккино", меморандум, кино