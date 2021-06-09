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В Мубарекском районе Кашкадарьинской области назначен новый хоким
В Мубарекском районе Кашкадарьинской области назначен новый хоким
Пост занял Акрам Арипов. Ранее он работал на должности заместителя хокима Каршинского района по вопросам сельского и водного хозяйства. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T12:54+0500
2021-06-09T12:54+0500
2021-06-09T13:00+0500
хоким
кашкадарьинская область
назначения
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Пост хокима Мубарекского района Кашкадарьинской области занял Акрам Арипов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Ранее он занимал должность заместителя хокима Каршинского района по вопросам сельского и водного хозяйства.В мае 2020 года Улугбек Эрназаров был назначен временно исполняющим обязанности хокима Мубарекского района. Прежде он был руководителем Кашкадарьинского областного управления транспорта.
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хоким, кашкадарьинская область, назначения, узбекистан
В Мубарекском районе Кашкадарьинской области назначен новый хоким
12:54 09.06.2021 (обновлено: 13:00 09.06.2021)
Пост занял Акрам Арипов. Ранее он работал на должности заместителя хокима Каршинского района по вопросам сельского и водного хозяйства.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Пост хокима Мубарекского района Кашкадарьинской области занял Акрам Арипов. Об этом сообщили
в пресс-службе администрации.
Ранее он занимал должность заместителя хокима Каршинского района по вопросам сельского и водного хозяйства.
В мае 2020 года Улугбек Эрназаров был назначен временно исполняющим обязанности хокима Мубарекского района. Прежде он был руководителем Кашкадарьинского областного управления транспорта.