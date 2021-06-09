https://uz.sputniknews.ru/20210609/naznachen-novyy-xokim-mubarekskogo-rayona-19164467.html

В Мубарекском районе Кашкадарьинской области назначен новый хоким

В Мубарекском районе Кашкадарьинской области назначен новый хоким

Пост занял Акрам Арипов. Ранее он работал на должности заместителя хокима Каршинского района по вопросам сельского и водного хозяйства. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T12:54+0500

2021-06-09T12:54+0500

2021-06-09T13:00+0500

хоким

кашкадарьинская область

назначения

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Пост хокима Мубарекского района Кашкадарьинской области занял Акрам Арипов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Ранее он занимал должность заместителя хокима Каршинского района по вопросам сельского и водного хозяйства.В мае 2020 года Улугбек Эрназаров был назначен временно исполняющим обязанности хокима Мубарекского района. Прежде он был руководителем Кашкадарьинского областного управления транспорта.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хоким, кашкадарьинская область, назначения, узбекистан