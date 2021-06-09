Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20210609/naznachen-novyy-xokim-mubarekskogo-rayona-19164467.html
В Мубарекском районе Кашкадарьинской области назначен новый хоким
В Мубарекском районе Кашкадарьинской области назначен новый хоким
Пост занял Акрам Арипов. Ранее он работал на должности заместителя хокима Каршинского района по вопросам сельского и водного хозяйства. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T12:54+0500
2021-06-09T13:00+0500
хоким
кашкадарьинская область
назначения
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19164395_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_f814fe6fc2104da46235f589615931eb.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Пост хокима Мубарекского района Кашкадарьинской области занял Акрам Арипов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Ранее он занимал должность заместителя хокима Каршинского района по вопросам сельского и водного хозяйства.В мае 2020 года Улугбек Эрназаров был назначен временно исполняющим обязанности хокима Мубарекского района. Прежде он был руководителем Кашкадарьинского областного управления транспорта.
кашкадарьинская область
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19164395_109:123:1083:853_1920x0_80_0_0_2daa2b0d2d8f15320b6306763fd92d5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
хоким, кашкадарьинская область, назначения, узбекистан

В Мубарекском районе Кашкадарьинской области назначен новый хоким

12:54 09.06.2021 (обновлено: 13:00 09.06.2021)
1337
© Хокимият Кашкадарьинской областиХоким Мубарекского района Кашкадарьинской области Акрам Арипов
Хоким Мубарекского района Кашкадарьинской области Акрам Арипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Хокимият Кашкадарьинской области
Пост занял Акрам Арипов. Ранее он работал на должности заместителя хокима Каршинского района по вопросам сельского и водного хозяйства.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Пост хокима Мубарекского района Кашкадарьинской области занял Акрам Арипов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Ранее он занимал должность заместителя хокима Каршинского района по вопросам сельского и водного хозяйства.
В мае 2020 года Улугбек Эрназаров был назначен временно исполняющим обязанности хокима Мубарекского района. Прежде он был руководителем Кашкадарьинского областного управления транспорта.
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:57Две медали завоевали узбекские борцы в Польше
14:36Власти Узбекистана разрешили казахстанской Air Astana летать в Самарканд
14:10Мирзиёеву презентовали проекты памятников Мухаммаду аль-Хорезми и Батыру Закирову — фото
14:05Совместные учения спецназа России и Узбекистана стартовали в Сибири
13:59На самаркандской заправке взорвалась легковушка
13:39Почти футбольная команда: в Южной Африке женщина родила 10 детей
13:31Рекламный щит рухнул на проезжающий мимо автомобиль — комментарий ГУВД
13:23Комитет начальников штабов стран СНГ соберется в Санкт-Петербурге
12:54В Мубарекском районе Кашкадарьинской области назначен новый хоким
12:54Билетов нет: в Душанбе на концерте Юлдуз Усмановой ожидается аншлаг
12:48На торги выставлены первые места для частных дорожных радаров
12:47Американская внучка Хрущева призывает не нежничать с Россией
12:42В вузах Узбекистана увеличат количество бюджетных мест
12:16В Ташкентской области молодежь пригласили к уборке территорий
11:54Земля — новый объект торговли: с 1 августа изменится многое
11:28Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Пакистана
10:54Байден превращается в "курьера Путина"
10:35В Узбекистан прибыл глава МИД Катара
10:32Дети, застрявшие посреди реки Чирчик, спасены — фото
10:15Зеленский приступил к экономическому уничтожению Беларуси