https://uz.sputniknews.ru/20210609/pochti-futbolnaya-komanda-v-yujnoy-afrike-jenschina-rodila-10-detey-19165640.html
Почти футбольная команда: в Южной Африке женщина родила 10 детей
Почти футбольная команда: в Южной Африке женщина родила 10 детей
Госиаме Тамара Ситхоле побила мировой рекорд Гиннеса, ранее принадлежавший женщине из Мали Халиме Сиссе, у которой появились на свет девять младенцев. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T13:39+0500
2021-06-09T13:39+0500
2021-06-09T14:00+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Южноафриканская женщина Госиаме Тамара Ситхоле в возрасте 37 лет родила 10 детей, сообщает местное новостное издание IOL.В начале беременности врачи заявили Ситхоле, что она ждет шестерняшек. После подробно проведенной ультразвуковой диагностики медики констатировали — она станет матерью восьмерых малышей. Однако ко всеобщему удивлению на свет появились десять детей. Отмечается, что зачаты они были естественным путем.Таким образом, многодетная мама из Южной Африки побила мировой рекорд Гиннеса, ранее принадлежавший женщине из Мали Халиме Сиссе, у которой появились на свет девять младенцев.
https://uz.sputniknews.ru/20190217/Mat-u-kotoroy-pyat-kak-vyzhit-s-pyaternyashkami-10843031.html
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Почти футбольная команда: в Южной Африке женщина родила 10 детей
13:39 09.06.2021 (обновлено: 14:00 09.06.2021)
Госиаме Тамара Ситхоле побила мировой рекорд Гиннеса, ранее принадлежавший женщине из Мали Халиме Сиссе, у которой появились на свет девять младенцев.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Южноафриканская женщина Госиаме Тамара Ситхоле в возрасте 37 лет родила 10 детей, сообщает
местное новостное издание IOL.
В начале беременности врачи заявили Ситхоле, что она ждет шестерняшек. После подробно проведенной ультразвуковой диагностики медики констатировали — она станет матерью восьмерых малышей. Однако ко всеобщему удивлению на свет появились десять детей. Отмечается, что зачаты они были естественным путем.
Таким образом, многодетная мама из Южной Африки побила мировой рекорд Гиннеса, ранее принадлежавший женщине из Мали Халиме Сиссе, у которой появились на свет девять младенцев.