https://uz.sputniknews.ru/20210609/rossiya-pomojet-uzbekistanu-obnovit-kommunalnuyu-texniku-19175451.html

Россия поможет Узбекистану обновить коммунальную технику

Россия поможет Узбекистану обновить коммунальную технику

Российскими поставщиками являются АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ", ООО "Меркатор Калуга", АО "Коминвест-АКМТ", АО "Кургандормаш". 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T20:37+0500

2021-06-09T20:37+0500

2021-06-09T20:38+0500

коммунальная техника

ао "российский экспортный центр"

узбекистан

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19175617_0:110:3026:1812_1920x0_80_0_0_a01888b8b748ac33026a9efa02fa3b92.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ, и ВЭБ.РФ предоставили первый транш кредитных средств в размере около 677 миллионов рублей для финансирования поставки российской коммунальной техники в Узбекистан, сообщила группа РЭЦ.Зампред правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова выразила надежду, что партнерство с ВЭБ.РФ и Узнацбанком позволит "расширить географию поставок российских экспортеров и будет способствовать развитию внешнеэкономических и торговых связей между российскими и узбекскими компаниями".Договоренность о финансировании поставок коммунальной и другой спецтехники в Узбекистан была достигнута в сентябре 2020-го. В декабре того же года Росэксимбанк и ВЭБ.РФ заключили с Узнацбанком соответствующие кредитные договоры.Российскими поставщиками являются АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ", ООО "Меркатор Калуга", АО "Коминвест-АКМТ", АО "Кургандормаш". Большая часть поставляемой техники собирается на шасси "КАМАЗ" с использованием российского навесного оборудования.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коммунальная техника, ао "российский экспортный центр", узбекистан