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Россия поможет Узбекистану обновить коммунальную технику
Россия поможет Узбекистану обновить коммунальную технику
Российскими поставщиками являются АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ", ООО "Меркатор Калуга", АО "Коминвест-АКМТ", АО "Кургандормаш". 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T20:37+0500
2021-06-09T20:38+0500
коммунальная техника
ао "российский экспортный центр"
узбекистан
экономика
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ, и ВЭБ.РФ предоставили первый транш кредитных средств в размере около 677 миллионов рублей для финансирования поставки российской коммунальной техники в Узбекистан, сообщила группа РЭЦ.Зампред правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова выразила надежду, что партнерство с ВЭБ.РФ и Узнацбанком позволит "расширить географию поставок российских экспортеров и будет способствовать развитию внешнеэкономических и торговых связей между российскими и узбекскими компаниями".Договоренность о финансировании поставок коммунальной и другой спецтехники в Узбекистан была достигнута в сентябре 2020-го. В декабре того же года Росэксимбанк и ВЭБ.РФ заключили с Узнацбанком соответствующие кредитные договоры.Российскими поставщиками являются АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ", ООО "Меркатор Калуга", АО "Коминвест-АКМТ", АО "Кургандормаш". Большая часть поставляемой техники собирается на шасси "КАМАЗ" с использованием российского навесного оборудования.
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коммунальная техника, ао "российский экспортный центр", узбекистан

Россия поможет Узбекистану обновить коммунальную технику

20:37 09.06.2021 (обновлено: 20:38 09.06.2021)
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© Sputnik / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальных служб
Автомобили коммунальных служб - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Sputnik / Вадим Брайдов
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Российскими поставщиками являются АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ", ООО "Меркатор Калуга", АО "Коминвест-АКМТ", АО "Кургандормаш".
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ, и ВЭБ.РФ предоставили первый транш кредитных средств в размере около 677 миллионов рублей для финансирования поставки российской коммунальной техники в Узбекистан, сообщила группа РЭЦ.
Коммунальная техника поставляется для нужд концерна "Узавтодор", Главного управления благоустройства Ташкента и других муниципальных учреждений Узбекистана.
Зампред правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова выразила надежду, что партнерство с ВЭБ.РФ и Узнацбанком позволит "расширить географию поставок российских экспортеров и будет способствовать развитию внешнеэкономических и торговых связей между российскими и узбекскими компаниями".
Договоренность о финансировании поставок коммунальной и другой спецтехники в Узбекистан была достигнута в сентябре 2020-го. В декабре того же года Росэксимбанк и ВЭБ.РФ заключили с Узнацбанком соответствующие кредитные договоры.
"ВЭБ.РФ и Росэксимбанк открыли финансирование пилотного проекта в Узбекистане в российских рублях. Это важный шаг по исполнению поставленных перед ВЭБ.РФ задач по переводу расчетов по экспортным проектам в национальные валюты", — добавил заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Даниил Алгульян.
Российскими поставщиками являются АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ", ООО "Меркатор Калуга", АО "Коминвест-АКМТ", АО "Кургандормаш".
Большая часть поставляемой техники собирается на шасси "КАМАЗ" с использованием российского навесного оборудования.
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