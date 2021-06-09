https://uz.sputniknews.ru/20210609/rossiya-pomojet-uzbekistanu-obnovit-kommunalnuyu-texniku-19175451.html
Россия поможет Узбекистану обновить коммунальную технику
Россия поможет Узбекистану обновить коммунальную технику
Российскими поставщиками являются АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ", ООО "Меркатор Калуга", АО "Коминвест-АКМТ", АО "Кургандормаш". 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T20:37+0500
2021-06-09T20:37+0500
2021-06-09T20:38+0500
коммунальная техника
ао "российский экспортный центр"
узбекистан
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19175617_0:110:3026:1812_1920x0_80_0_0_a01888b8b748ac33026a9efa02fa3b92.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ, и ВЭБ.РФ предоставили первый транш кредитных средств в размере около 677 миллионов рублей для финансирования поставки российской коммунальной техники в Узбекистан, сообщила группа РЭЦ.Зампред правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова выразила надежду, что партнерство с ВЭБ.РФ и Узнацбанком позволит "расширить географию поставок российских экспортеров и будет способствовать развитию внешнеэкономических и торговых связей между российскими и узбекскими компаниями".Договоренность о финансировании поставок коммунальной и другой спецтехники в Узбекистан была достигнута в сентябре 2020-го. В декабре того же года Росэксимбанк и ВЭБ.РФ заключили с Узнацбанком соответствующие кредитные договоры.Российскими поставщиками являются АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ", ООО "Меркатор Калуга", АО "Коминвест-АКМТ", АО "Кургандормаш". Большая часть поставляемой техники собирается на шасси "КАМАЗ" с использованием российского навесного оборудования.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19175617_363:50:3026:2047_1920x0_80_0_0_706d085006b51bee7311f0c2b4c3cef8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коммунальная техника, ао "российский экспортный центр", узбекистан
Россия поможет Узбекистану обновить коммунальную технику
20:37 09.06.2021 (обновлено: 20:38 09.06.2021)
Российскими поставщиками являются АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ", ООО "Меркатор Калуга", АО "Коминвест-АКМТ", АО "Кургандормаш".
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ, и ВЭБ.РФ предоставили первый транш кредитных средств в размере около 677 миллионов рублей для финансирования поставки российской коммунальной техники в Узбекистан, сообщила
группа РЭЦ.
Коммунальная техника поставляется для нужд концерна "Узавтодор", Главного управления благоустройства Ташкента и других муниципальных учреждений Узбекистана.
Зампред правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова выразила надежду, что партнерство с ВЭБ.РФ и Узнацбанком позволит "расширить географию поставок российских экспортеров и будет способствовать развитию внешнеэкономических и торговых связей между российскими и узбекскими компаниями".
Договоренность о финансировании поставок коммунальной и другой спецтехники в Узбекистан была достигнута в сентябре 2020-го. В декабре того же года Росэксимбанк и ВЭБ.РФ заключили с Узнацбанком соответствующие кредитные договоры.
"ВЭБ.РФ и Росэксимбанк открыли финансирование пилотного проекта в Узбекистане в российских рублях. Это важный шаг по исполнению поставленных перед ВЭБ.РФ задач по переводу расчетов по экспортным проектам в национальные валюты", — добавил заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Даниил Алгульян.
Российскими поставщиками являются АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ", ООО "Меркатор Калуга", АО "Коминвест-АКМТ", АО "Кургандормаш".
Большая часть поставляемой техники собирается на шасси "КАМАЗ" с использованием российского навесного оборудования.