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Солнечное затмение в Узбекистане: где и когда лучше смотреть — карта
Солнечное затмение в Узбекистане: где и когда лучше смотреть — карта
На территории республики 10 июня можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Заметнее всего оно проявится на востоке страны. Подробности в нашей... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T19:39+0500
2021-06-09T19:47+0500
инфографика
солнечное затмение
узбекистан
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Наблюдать за астрономическим явлением можно будет в период между 17.00 и 18.00 по местному времени, а максимальная фаза затмения ожидается в 17 часов 26 минут. Нагляднее это будет видно в Андижане и других восточных районах страны — до 8% от площади солнечного диска, в столице эта величина составит около 7%, а в Каракалпакии всего лишь 2%. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! &gt;&gt;Чтобы лучше было видно, выберете открытое пространство и позаботьтесь о защите своих глаз от воздействия прямых солнечных лучей. Наблюдать за затмением лучше через светофильтры.Более зрелищное затмение с закрытием трех четвертей солнечного диска над территорией Узбекистана можно будет наблюдать 25 октября 2022 года.
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инфографика, солнечное затмение, узбекистан, мультимедиа

Солнечное затмение в Узбекистане: где и когда лучше смотреть — карта

19:39 09.06.2021 (обновлено: 19:47 09.06.2021)
1542
На территории республики 10 июня можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Заметнее всего оно проявится на востоке страны. Подробности в нашей инфографике.
Солнечный прищур - Sputnik Узбекистан
Солнечный прищур - Sputnik Узбекистан
Наблюдать за астрономическим явлением можно будет в период между 17.00 и 18.00 по местному времени, а максимальная фаза затмения ожидается в 17 часов 26 минут. Нагляднее это будет видно в Андижане и других восточных районах страны — до 8% от площади солнечного диска, в столице эта величина составит около 7%, а в Каракалпакии всего лишь 2%.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>
Чтобы лучше было видно, выберете открытое пространство и позаботьтесь о защите своих глаз от воздействия прямых солнечных лучей. Наблюдать за затмением лучше через светофильтры.
Более зрелищное затмение с закрытием трех четвертей солнечного диска над территорией Узбекистана можно будет наблюдать 25 октября 2022 года.
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