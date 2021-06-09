https://uz.sputniknews.ru/20210609/solnechnoe-zatmenie-v-uzbekistane-gde-i-kogda-luchshe-smotret--karta-19173386.html

Солнечное затмение в Узбекистане: где и когда лучше смотреть — карта

Солнечное затмение в Узбекистане: где и когда лучше смотреть — карта

На территории республики 10 июня можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Заметнее всего оно проявится на востоке страны. Подробности в нашей... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T19:39+0500

2021-06-09T19:39+0500

2021-06-09T19:47+0500

инфографика

солнечное затмение

узбекистан

мультимедиа

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Наблюдать за астрономическим явлением можно будет в период между 17.00 и 18.00 по местному времени, а максимальная фаза затмения ожидается в 17 часов 26 минут. Нагляднее это будет видно в Андижане и других восточных районах страны — до 8% от площади солнечного диска, в столице эта величина составит около 7%, а в Каракалпакии всего лишь 2%. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>Чтобы лучше было видно, выберете открытое пространство и позаботьтесь о защите своих глаз от воздействия прямых солнечных лучей. Наблюдать за затмением лучше через светофильтры.Более зрелищное затмение с закрытием трех четвертей солнечного диска над территорией Узбекистана можно будет наблюдать 25 октября 2022 года.

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инфографика, солнечное затмение, узбекистан, мультимедиа