https://uz.sputniknews.ru/20210609/sovmestnye-ucheniya-spetsnaza-rossii-i-uzbekistana-startovali-v-sibiri-19166513.html
Совместные учения спецназа России и Узбекистана стартовали в Сибири
Совместные учения спецназа России и Узбекистана стартовали в Сибири
Совместные тактико-специальные учения продлятся до 11 июня в горах Саяна в Красноярском крае (Центр военно-спортивной подготовки "Ергаки"). 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T14:05+0500
2021-06-09T14:05+0500
2021-06-09T14:09+0500
общество
военные учения
разведка
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1315/61/13156141_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8f6012aac431e6ebeef5bec766ba8a57.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Совместные учения подразделений специального назначения Центрального военного округа РФ и Узбекистана стартовали в Красноярском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО."Командирам групп специального назначения был вручен приказ на выполнение боевого задания, офицеры приступили к принятию решения по порядку выполнения учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.Согласно легенде учений, военнослужащие должны преодолеть сложный скальный рельеф горного массива Западный Саян с тем, чтобы спустить на землю пострадавших и эвакуировать их с помощью вьючных животных. В арсенале военных — соответствующее горное снаряжение российского производства.В ходе учений разведгруппы двух стран преодолеют горно-лесистый маршрут, проведут поисково-разведывательные действия, отработают захват лагеря условной бандгруппы и захват пленных при внезапной встрече с противником. Далее они окажут первую медицинскую помощь и эвакуируют раненых. Им также придется добывать пищу в тылу противника. Особое внимание уделят освоению технических средств разведки и лазерных приборов разведчика различных модификаций.
https://uz.sputniknews.ru/20201213/Spetsnaz-TsVO-Rossii-provel-v-Termeze-voennye-ucheniya--foto-15590752.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1315/61/13156141_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa7b6d648b60d54bb2adb76242cd2e4d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
военные учения, разведка, узбекистан
Совместные учения спецназа России и Узбекистана стартовали в Сибири
14:05 09.06.2021 (обновлено: 14:09 09.06.2021)
Совместные тактико-специальные учения продлятся до 11 июня в горах Саяна в Красноярском крае (Центр военно-спортивной подготовки "Ергаки").
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Совместные учения подразделений специального назначения Центрального военного округа РФ и Узбекистана стартовали в Красноярском крае, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
"Командирам групп специального назначения был вручен приказ на выполнение боевого задания, офицеры приступили к принятию решения по порядку выполнения учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.
Согласно легенде учений, военнослужащие должны преодолеть сложный скальный рельеф горного массива Западный Саян с тем, чтобы спустить на землю пострадавших и эвакуировать их с помощью вьючных животных. В арсенале военных — соответствующее горное снаряжение российского производства.
В ходе учений разведгруппы двух стран преодолеют горно-лесистый маршрут, проведут поисково-разведывательные действия, отработают захват лагеря условной бандгруппы и захват пленных при внезапной встрече с противником. Далее они окажут первую медицинскую помощь и эвакуируют раненых. Им также придется добывать пищу в тылу противника.
Особое внимание уделят освоению технических средств разведки и лазерных приборов разведчика различных модификаций.