https://uz.sputniknews.ru/20210609/sovmestnye-ucheniya-spetsnaza-rossii-i-uzbekistana-startovali-v-sibiri-19166513.html

Совместные учения спецназа России и Узбекистана стартовали в Сибири

Совместные учения спецназа России и Узбекистана стартовали в Сибири

Совместные тактико-специальные учения продлятся до 11 июня в горах Саяна в Красноярском крае (Центр военно-спортивной подготовки "Ергаки"). 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T14:05+0500

2021-06-09T14:05+0500

2021-06-09T14:09+0500

общество

военные учения

разведка

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Совместные учения подразделений специального назначения Центрального военного округа РФ и Узбекистана стартовали в Красноярском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО."Командирам групп специального назначения был вручен приказ на выполнение боевого задания, офицеры приступили к принятию решения по порядку выполнения учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.Согласно легенде учений, военнослужащие должны преодолеть сложный скальный рельеф горного массива Западный Саян с тем, чтобы спустить на землю пострадавших и эвакуировать их с помощью вьючных животных. В арсенале военных — соответствующее горное снаряжение российского производства.В ходе учений разведгруппы двух стран преодолеют горно-лесистый маршрут, проведут поисково-разведывательные действия, отработают захват лагеря условной бандгруппы и захват пленных при внезапной встрече с противником. Далее они окажут первую медицинскую помощь и эвакуируют раненых. Им также придется добывать пищу в тылу противника. Особое внимание уделят освоению технических средств разведки и лазерных приборов разведчика различных модификаций.

https://uz.sputniknews.ru/20201213/Spetsnaz-TsVO-Rossii-provel-v-Termeze-voennye-ucheniya--foto-15590752.html

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военные учения, разведка, узбекистан