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Совместные учения спецназа России и Узбекистана стартовали в Сибири
Совместные учения спецназа России и Узбекистана стартовали в Сибири
Совместные тактико-специальные учения продлятся до 11 июня в горах Саяна в Красноярском крае (Центр военно-спортивной подготовки "Ергаки"). 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T14:05+0500
2021-06-09T14:09+0500
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военные учения
разведка
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Совместные учения подразделений специального назначения Центрального военного округа РФ и Узбекистана стартовали в Красноярском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО."Командирам групп специального назначения был вручен приказ на выполнение боевого задания, офицеры приступили к принятию решения по порядку выполнения учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.Согласно легенде учений, военнослужащие должны преодолеть сложный скальный рельеф горного массива Западный Саян с тем, чтобы спустить на землю пострадавших и эвакуировать их с помощью вьючных животных. В арсенале военных — соответствующее горное снаряжение российского производства.В ходе учений разведгруппы двух стран преодолеют горно-лесистый маршрут, проведут поисково-разведывательные действия, отработают захват лагеря условной бандгруппы и захват пленных при внезапной встрече с противником. Далее они окажут первую медицинскую помощь и эвакуируют раненых. Им также придется добывать пищу в тылу противника. Особое внимание уделят освоению технических средств разведки и лазерных приборов разведчика различных модификаций.
https://uz.sputniknews.ru/20201213/Spetsnaz-TsVO-Rossii-provel-v-Termeze-voennye-ucheniya--foto-15590752.html
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военные учения, разведка, узбекистан

Совместные учения спецназа России и Узбекистана стартовали в Сибири

14:05 09.06.2021 (обновлено: 14:09 09.06.2021)
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© Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республикиВоенные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил Узбекистана
Военные учения, прошедшие на Чирчикском полигоне на базе учебного центра Академии Вооруженных сил Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны республики
Совместные тактико-специальные учения продлятся до 11 июня в горах Саяна в Красноярском крае (Центр военно-спортивной подготовки "Ергаки").
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Совместные учения подразделений специального назначения Центрального военного округа РФ и Узбекистана стартовали в Красноярском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
"Командирам групп специального назначения был вручен приказ на выполнение боевого задания, офицеры приступили к принятию решения по порядку выполнения учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.
Согласно легенде учений, военнослужащие должны преодолеть сложный скальный рельеф горного массива Западный Саян с тем, чтобы спустить на землю пострадавших и эвакуировать их с помощью вьючных животных. В арсенале военных — соответствующее горное снаряжение российского производства.
Спецназ РУз и РФ на тактико-специальных учениях в Термезе - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2020
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В ходе учений разведгруппы двух стран преодолеют горно-лесистый маршрут, проведут поисково-разведывательные действия, отработают захват лагеря условной бандгруппы и захват пленных при внезапной встрече с противником. Далее они окажут первую медицинскую помощь и эвакуируют раненых. Им также придется добывать пищу в тылу противника.
Особое внимание уделят освоению технических средств разведки и лазерных приборов разведчика различных модификаций.
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