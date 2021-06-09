https://uz.sputniknews.ru/20210609/the-british-museum-organizuet-vystavku-o-kulturnom-nasledii-uzbekistana-19169702.html
The British Museum организует выставку о культурном наследии Узбекистана
The British Museum организует выставку о культурном наследии Узбекистана
Кроме того, планируется привлечь британских специалистов для совместного исследования, а также реставрации культурно-исторических и археологических объектов на... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T15:52+0500
2021-06-09T15:52+0500
2021-06-09T16:22+0500
культура
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Великобритании состоялись онлайн-переговоры между старшим куратором Британского музея Джоном Симпсоном, начальником управления реализации программ Фонда развития культуры и искусства (ФРКИ) при Министерстве культуры Узбекистана Жалолом Насыровым и специалистом фонда Алсу Ахмеджановой. Об этом сообщает корреспондент ИА "Дунё".В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество в области музейного дела. Таким образом, была достигнута договоренность, об организации в Британском музее совместных выставочных мероприятий по культурному наследию Узбекистана. Кроме того, планируется привлечь британских специалистов для совместного исследования, а также реставрации культурно-исторических и археологических объектов на территории Узбекистана.Отмечается, что переговоры организованы в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между двумя структурами в 2020 году.The British Museum образован в 1753 году. Он является главным историко-археологическим музеем Великобритании и занимает второе место после Лувра по количеству посещаемости. Ежегодно посмотреть на более чем 15 млн экспонатов приходят шесть млн человек.
https://uz.sputniknews.ru/20161107/uzbekistan-london-turizm-4056814.html
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музей, великобритания, узбекистан
The British Museum организует выставку о культурном наследии Узбекистана
15:52 09.06.2021 (обновлено: 16:22 09.06.2021)
Кроме того, планируется привлечь британских специалистов для совместного исследования, а также реставрации культурно-исторических и археологических объектов на территории Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
В посольстве Узбекистана в Великобритании состоялись онлайн-переговоры между старшим куратором Британского музея Джоном Симпсоном, начальником управления реализации программ Фонда развития культуры и искусства (ФРКИ) при Министерстве культуры Узбекистана Жалолом Насыровым и специалистом фонда Алсу Ахмеджановой. Об этом сообщает
корреспондент ИА "Дунё".
В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество в области музейного дела. Таким образом, была достигнута договоренность, об организации в Британском музее совместных выставочных мероприятий по культурному наследию Узбекистана. Кроме того, планируется привлечь британских специалистов для совместного исследования, а также реставрации культурно-исторических и археологических объектов на территории Узбекистана.
Отмечается, что переговоры организованы в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между двумя структурами в 2020 году.
The British Museum образован в 1753 году. Он является главным историко-археологическим музеем Великобритании и занимает второе место после Лувра по количеству посещаемости. Ежегодно посмотреть на более чем 15 млн экспонатов приходят шесть млн человек.