https://uz.sputniknews.ru/20210609/the-british-museum-organizuet-vystavku-o-kulturnom-nasledii-uzbekistana-19169702.html

The British Museum организует выставку о культурном наследии Узбекистана

The British Museum организует выставку о культурном наследии Узбекистана

Кроме того, планируется привлечь британских специалистов для совместного исследования, а также реставрации культурно-исторических и археологических объектов на... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T15:52+0500

2021-06-09T15:52+0500

2021-06-09T16:22+0500

культура

музей

великобритания

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Великобритании состоялись онлайн-переговоры между старшим куратором Британского музея Джоном Симпсоном, начальником управления реализации программ Фонда развития культуры и искусства (ФРКИ) при Министерстве культуры Узбекистана Жалолом Насыровым и специалистом фонда Алсу Ахмеджановой. Об этом сообщает корреспондент ИА "Дунё".В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество в области музейного дела. Таким образом, была достигнута договоренность, об организации в Британском музее совместных выставочных мероприятий по культурному наследию Узбекистана. Кроме того, планируется привлечь британских специалистов для совместного исследования, а также реставрации культурно-исторических и археологических объектов на территории Узбекистана.Отмечается, что переговоры организованы в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между двумя структурами в 2020 году.The British Museum образован в 1753 году. Он является главным историко-археологическим музеем Великобритании и занимает второе место после Лувра по количеству посещаемости. Ежегодно посмотреть на более чем 15 млн экспонатов приходят шесть млн человек.

https://uz.sputniknews.ru/20161107/uzbekistan-london-turizm-4056814.html

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музей, великобритания, узбекистан