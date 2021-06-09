https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-airways-zapustit-mobilnoe-prilojenie-dlya-pokupki-aviabiletov-onlayn-19172067.html
Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение для онлайн-покупки авиабилетов
Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение для онлайн-покупки авиабилетов
В авиакомпании заявили, что запуск нового программного обеспечения запланирован на IV квартал 2021 года. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T17:55+0500
2021-06-09T17:55+0500
2021-06-09T17:59+0500
общество
авиабилет
покупка
онлайн
авиакомпания uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение, с помощью которого можно будет покупать авиабилеты онлайн. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.Кроме того, инновационная разработка включит в себя еще ряд дополнительных функций и возможностей.В авиакомпании напомнили, что работа над созданием нового программного обеспечения для Android и IOS проводилась и раньше, однако из-за перехода на новую систему бронирования в феврале текущего года данный процесс был временно приостановлен.Отмечается, что запуск мобильного приложения запланирован на IV квартал 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20161017/3910058.html
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авиабилет, покупка, онлайн, авиакомпания uzbekistan airways
Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение для онлайн-покупки авиабилетов
17:55 09.06.2021 (обновлено: 17:59 09.06.2021)
В авиакомпании заявили, что запуск нового программного обеспечения запланирован на IV квартал 2021 года.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik.
Uzbekistan Airways запустит
мобильное приложение, с помощью которого можно будет покупать авиабилеты онлайн. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Кроме того, инновационная разработка включит в себя еще ряд дополнительных функций и возможностей.
В авиакомпании напомнили, что работа над созданием нового программного обеспечения для Android и IOS проводилась и раньше, однако из-за перехода на новую систему бронирования в феврале текущего года данный процесс был временно приостановлен.
Отмечается, что запуск мобильного приложения запланирован на IV квартал 2021 года.