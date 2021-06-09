https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-airways-zapustit-mobilnoe-prilojenie-dlya-pokupki-aviabiletov-onlayn-19172067.html

Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение для онлайн-покупки авиабилетов

Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение для онлайн-покупки авиабилетов

В авиакомпании заявили, что запуск нового программного обеспечения запланирован на IV квартал 2021 года. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T17:55+0500

2021-06-09T17:55+0500

2021-06-09T17:59+0500

общество

авиабилет

покупка

онлайн

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение, с помощью которого можно будет покупать авиабилеты онлайн. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.Кроме того, инновационная разработка включит в себя еще ряд дополнительных функций и возможностей.В авиакомпании напомнили, что работа над созданием нового программного обеспечения для Android и IOS проводилась и раньше, однако из-за перехода на новую систему бронирования в феврале текущего года данный процесс был временно приостановлен.Отмечается, что запуск мобильного приложения запланирован на IV квартал 2021 года.

https://uz.sputniknews.ru/20161017/3910058.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авиабилет, покупка, онлайн, авиакомпания uzbekistan airways