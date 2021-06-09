Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-airways-zapustit-mobilnoe-prilojenie-dlya-pokupki-aviabiletov-onlayn-19172067.html
Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение для онлайн-покупки авиабилетов
Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение для онлайн-покупки авиабилетов
В авиакомпании заявили, что запуск нового программного обеспечения запланирован на IV квартал 2021 года. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T17:55+0500
2021-06-09T17:59+0500
общество
авиабилет
покупка
онлайн
авиакомпания uzbekistan airways
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0f/16000356_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08d2941e24d4b941b3da9b071378aa2a.jpg
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение, с помощью которого можно будет покупать авиабилеты онлайн. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.Кроме того, инновационная разработка включит в себя еще ряд дополнительных функций и возможностей.В авиакомпании напомнили, что работа над созданием нового программного обеспечения для Android и IOS проводилась и раньше, однако из-за перехода на новую систему бронирования в феврале текущего года данный процесс был временно приостановлен.Отмечается, что запуск мобильного приложения запланирован на IV квартал 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20161017/3910058.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0f/16000356_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e3e3ca59070336e3c24d71e2fc1a2a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
авиабилет, покупка, онлайн, авиакомпания uzbekistan airways

Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение для онлайн-покупки авиабилетов

17:55 09.06.2021 (обновлено: 17:59 09.06.2021)
1238
CC0 / Unsplash / NordWood ThemesМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
CC0 / Unsplash / NordWood Themes
В авиакомпании заявили, что запуск нового программного обеспечения запланирован на IV квартал 2021 года.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение, с помощью которого можно будет покупать авиабилеты онлайн. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Кроме того, инновационная разработка включит в себя еще ряд дополнительных функций и возможностей.
Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2016
Общество
"Узбекистон хаво йуллари" начинает продажи авиабилетов через Интернет
17 октября 2016, 16:21
781
В авиакомпании напомнили, что работа над созданием нового программного обеспечения для Android и IOS проводилась и раньше, однако из-за перехода на новую систему бронирования в феврале текущего года данный процесс был временно приостановлен.
Отмечается, что запуск мобильного приложения запланирован на IV квартал 2021 года.
110100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:35Солнечное затмение в Узбекистане: где и когда лучше смотреть — карта
19:27В Узбекистане модернизируют 475 учреждения госсанэпидслужбы
19:12В Узбекистане создадут онлайн-реестр лесных насаждений
19:10Узбекистан и Казахстан заканчивают согласование проекта "шелковой" визы
19:00Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио
18:50Встреча сенаторов России и Узбекистана: о чем договорились стороны
18:15В Ташкенте побиты температурные рекорды
17:55Uzbekistan Airways запустит мобильное приложение для онлайн-покупки авиабилетов
17:29Между Ташкентом и Москвой запускаются дополнительные регулярные рейсы
17:25Ученый из РФ поможет властям Узбекистана усовершенствовать инновационную экосистему страны
16:59Блокировка железной дороги жителями Чиракчи не повлияла на движение "Афросиаба"
16:53Узбекистан и Катар запускают прямые авиарейсы из Дохи в Ташкент и обратно
16:41МВД Узбекистана и Агентство кинематографии подписали меморандум о сотрудничестве
16:04Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения по совместным проектам на $730 млн
15:52The British Museum организует выставку о культурном наследии Узбекистана
15:32Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестфонд с уставным капиталом в $50 млн
15:21Удивит еще не раз: в чем особенности российского истребителя Су-57
15:20Когда медикам в отдаленных регионах выплатят по 30 млн сумов — ответ Минздрава
14:57Две медали завоевали узбекские борцы в Польше
14:36Власти Узбекистана разрешили казахстанской Air Astana летать в Самарканд