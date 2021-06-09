https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-i-tadjikistan-sozdadut-sovmestnyy-investfond-s-ustavnym-kapitalom-v-50-mln-19168985.html
Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестфонд с уставным капиталом в $50 млн
Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестфонд с уставным капиталом в $50 млн
Фонд будет организован для поддержки и продвижения перспективных проектов в разных отраслях экономики. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T15:32+0500
2021-06-09T15:32+0500
2021-06-09T16:30+0500
экономика
инвестиции
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом 50 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.В среду в таджикском Бохтаре состоялся первый узбекско-таджикский межрегиональный инвестиционный форум. Мероприятие было организовано в преддверии официального визита в Таджикистан узбекского лидера Шавката Мирзиёева.Ранее министерство сообщало, что Ташкент и Душанбе намерены увеличить взаимную торговлю с 500 миллионов долларов в 2020-м до одного миллиарда долларов в ближайшие годы. Это намечено сделать за счет упрощения торговых процедур и обеспечения благоприятного доступа продукции на рынки двух стран.Напомним, визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан состоится 10-11 июня. В программе — переговоры и культурные мероприятия в Душанбе, встреча с представителями общественности, посещение ряда промышленных объектов в Согдийской области. Планируется подписать более 30 документов.
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инвестиции, таджикистан, узбекистан
Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестфонд с уставным капиталом в $50 млн
15:32 09.06.2021 (обновлено: 16:30 09.06.2021)
Фонд будет организован для поддержки и продвижения перспективных проектов в разных отраслях экономики.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом 50 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.
В среду в таджикском Бохтаре состоялся первый узбекско-таджикский межрегиональный инвестиционный форум. Мероприятие было организовано в преддверии официального визита в Таджикистан узбекского лидера Шавката Мирзиёева.
"Было озвучено, что в целях поддержки и продвижения реализации перспективных совместных проектов в различных отраслях экономики создается узбекско-таджикский инвестиционный фонд с уставным капиталом в 50 миллионов долларов", — говорится в публикации
на сайте МИВТ по итогам форума.
Ранее министерство сообщало, что Ташкент и Душанбе намерены увеличить взаимную торговлю с 500 миллионов долларов в 2020-м до одного миллиарда долларов в ближайшие годы. Это намечено сделать за счет упрощения торговых процедур и обеспечения благоприятного доступа продукции на рынки двух стран.
Напомним, визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан состоится 10-11 июня. В программе
— переговоры и культурные мероприятия в Душанбе, встреча с представителями общественности, посещение ряда промышленных объектов в Согдийской области.
Планируется подписать более 30 документов.