https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-i-tadjikistan-sozdadut-sovmestnyy-investfond-s-ustavnym-kapitalom-v-50-mln-19168985.html

Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестфонд с уставным капиталом в $50 млн

Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестфонд с уставным капиталом в $50 млн

Фонд будет организован для поддержки и продвижения перспективных проектов в разных отраслях экономики. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T15:32+0500

2021-06-09T15:32+0500

2021-06-09T16:30+0500

экономика

инвестиции

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом 50 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.В среду в таджикском Бохтаре состоялся первый узбекско-таджикский межрегиональный инвестиционный форум. Мероприятие было организовано в преддверии официального визита в Таджикистан узбекского лидера Шавката Мирзиёева.Ранее министерство сообщало, что Ташкент и Душанбе намерены увеличить взаимную торговлю с 500 миллионов долларов в 2020-м до одного миллиарда долларов в ближайшие годы. Это намечено сделать за счет упрощения торговых процедур и обеспечения благоприятного доступа продукции на рынки двух стран.Напомним, визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан состоится 10-11 июня. В программе — переговоры и культурные мероприятия в Душанбе, встреча с представителями общественности, посещение ряда промышленных объектов в Согдийской области. Планируется подписать более 30 документов.

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инвестиции, таджикистан, узбекистан