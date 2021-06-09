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https://uz.sputniknews.ru/20210609/v-kashkadare-mashina-na-skorosti-vletela-v-igravshego-rebenka--ego-ne-spasli-19157948.html
В Кашкадарье машина на скорости влетела в игравшего ребенка — его не спасли
В Кашкадарье машина на скорости влетела в игравшего ребенка — его не спасли
Отмечается, что 10-летний мальчик играл на улице один без присмотра после 20.30 вечера. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T08:58+0500
2021-06-09T09:42+0500
происшествия
ребенок
машина
авария
смерть
дтп
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Кашкадарьинской области случилось смертельное ДТП: легковушка на полной скорости въехала в ребенка.Трагедия произошла вечером 7 июня в Дехканабадском районе. Автомобиль Nexia-3 ехал по 39 километру дороги М1288, проходящей по территории "Бустона". За рулем находился 39-летний местный житель.Водитель мчался на высокой скорости и упустил из виду 10-летнего ребенка, игравшего в этот момент на улице. Отмечается, что мальчик был один без присмотра взрослых.Ребенок получил травмы, не совместимые с жизнь. Он скончался в больнице.
кашкадарьинская область
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ребенок, машина, авария, смерть, дтп, кашкадарьинская область

В Кашкадарье машина на скорости влетела в игравшего ребенка — его не спасли

08:58 09.06.2021 (обновлено: 09:42 09.06.2021)
1089
© СС0 / Unsplash / Kaleb KendallДетские качели
Детские качели - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© СС0 / Unsplash / Kaleb Kendall
Отмечается, что 10-летний мальчик играл на улице один без присмотра после 20.30 вечера.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Кашкадарьинской области случилось смертельное ДТП: легковушка на полной скорости въехала в ребенка.
Трагедия произошла вечером 7 июня в Дехканабадском районе. Автомобиль Nexia-3 ехал по 39 километру дороги М1288, проходящей по территории "Бустона". За рулем находился 39-летний местный житель.
Водитель мчался на высокой скорости и упустил из виду 10-летнего ребенка, игравшего в этот момент на улице. Отмечается, что мальчик был один без присмотра взрослых.
Ребенок получил травмы, не совместимые с жизнь. Он скончался в больнице.
© Пресс-служба УВД Дехканабадского районаNexia-3, сбившая ребенка
Nexia-3, сбившая ребенка - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
Nexia-3, сбившая ребенка
© Пресс-служба УВД Дехканабадского района
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