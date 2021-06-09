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в Узбекистане создадут онлайн-реестр лесных насаждений
в Узбекистане создадут онлайн-реестр лесных насаждений
Посредством новых технологий специалисты будут бороться с деградацией и опустыниванием земель, планировать долгосрочные лесохозяйственные мероприятия. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T19:12+0500
2021-06-09T19:12+0500
общество
лесное хозяйство
государственного комитета республики узбекистан по лесному хозяйству
экология
фао
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. На базе проектного института "Урмонлойиха" образован дата-центр и лаборатория геоинформационных систем (ГИС) для инвентариации и мониторинга лесов. Это сделано в рамках совместного проекта ФАО и Государственного комитета Узбекистана по лесному хозяйству - "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах".В Дата-центре будут обрабатывать, хранить и распространять информацию о лесных хозяйствах республики, ГИС-лаборатория будет графически визуализировать пространственные (географические) данные и связанную с ними информацию. Специалисты смогут проводить анализ лесных экосистем, осуществлять полную инвентаризацию и мониторинг земель лесного фонда, используя средства спутниковой навигации. Будет создан реестр лесных насаждений, который внесут в единую электронную базу данных Госкомлеса.Посредством новых технологий специалисты будут бороться с деградацией и опустыниванием земель, планировать долгосрочные лесохозяйственные мероприятия. В ГИС-лаборатории можно создавать высокоточные цифровые карты при помощи современных спутниковых систем. Вносить изменения, происходящие в лесхозах, в электронные карты теперь можно будет в режиме реального времени, оперативно реагируя при этом на экологические вызовы.
https://uz.sputniknews.ru/20201110/Tekhnikum-lesnogo-khozyaystva-perevedut-pod-upravlenie-profilnogo-komiteta-15374443.html
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лесное хозяйство, государственного комитета республики узбекистан по лесному хозяйству, экология, фао

в Узбекистане создадут онлайн-реестр лесных насаждений

19:12 09.06.2021
580
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция по посадке леса в парке "Лосиный остров"
Акция по посадке леса в парке Лосиный остров - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Перейти в фотобанк
Посредством новых технологий специалисты будут бороться с деградацией и опустыниванием земель, планировать долгосрочные лесохозяйственные мероприятия.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. На базе проектного института "Урмонлойиха" образован дата-центр и лаборатория геоинформационных систем (ГИС) для инвентариации и мониторинга лесов. Это сделано в рамках совместного проекта ФАО и Государственного комитета Узбекистана по лесному хозяйству - "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах".
В Дата-центре будут обрабатывать, хранить и распространять информацию о лесных хозяйствах республики, ГИС-лаборатория будет графически визуализировать пространственные (географические) данные и связанную с ними информацию.
Специалисты смогут проводить анализ лесных экосистем, осуществлять полную инвентаризацию и мониторинг земель лесного фонда, используя средства спутниковой навигации. Будет создан реестр лесных насаждений, который внесут в единую электронную базу данных Госкомлеса.
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2020
Общество
Техникум лесного хозяйства переведут под управление профильного комитета
10 ноября 2020, 18:33
53
Посредством новых технологий специалисты будут бороться с деградацией и опустыниванием земель, планировать долгосрочные лесохозяйственные мероприятия. В ГИС-лаборатории можно создавать высокоточные цифровые карты при помощи современных спутниковых систем. Вносить изменения, происходящие в лесхозах, в электронные карты теперь можно будет в режиме реального времени, оперативно реагируя при этом на экологические вызовы.
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