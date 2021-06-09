https://uz.sputniknews.ru/20210609/v-uzbekistane-sozdadut-onlayn-reestr-lesnyx-nasajdeniy-19174257.html

в Узбекистане создадут онлайн-реестр лесных насаждений

в Узбекистане создадут онлайн-реестр лесных насаждений

Посредством новых технологий специалисты будут бороться с деградацией и опустыниванием земель, планировать долгосрочные лесохозяйственные мероприятия. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T19:12+0500

2021-06-09T19:12+0500

2021-06-09T19:12+0500

общество

лесное хозяйство

государственного комитета республики узбекистан по лесному хозяйству

экология

фао

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. На базе проектного института "Урмонлойиха" образован дата-центр и лаборатория геоинформационных систем (ГИС) для инвентариации и мониторинга лесов. Это сделано в рамках совместного проекта ФАО и Государственного комитета Узбекистана по лесному хозяйству - "Устойчивое управление лесами в горных и долинных районах".В Дата-центре будут обрабатывать, хранить и распространять информацию о лесных хозяйствах республики, ГИС-лаборатория будет графически визуализировать пространственные (географические) данные и связанную с ними информацию. Специалисты смогут проводить анализ лесных экосистем, осуществлять полную инвентаризацию и мониторинг земель лесного фонда, используя средства спутниковой навигации. Будет создан реестр лесных насаждений, который внесут в единую электронную базу данных Госкомлеса.Посредством новых технологий специалисты будут бороться с деградацией и опустыниванием земель, планировать долгосрочные лесохозяйственные мероприятия. В ГИС-лаборатории можно создавать высокоточные цифровые карты при помощи современных спутниковых систем. Вносить изменения, происходящие в лесхозах, в электронные карты теперь можно будет в режиме реального времени, оперативно реагируя при этом на экологические вызовы.

https://uz.sputniknews.ru/20201110/Tekhnikum-lesnogo-khozyaystva-perevedut-pod-upravlenie-profilnogo-komiteta-15374443.html

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лесное хозяйство, государственного комитета республики узбекистан по лесному хозяйству, экология, фао