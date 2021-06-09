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Встреча сенаторов России и Узбекистана: о чем договорились стороны
Встреча сенаторов России и Узбекистана: о чем договорились стороны
Россия и Узбекистан продолжают развивать межпарламентские связи. 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T18:50+0500
2021-06-09T18:50+0500
2021-06-09T19:07+0500
сенат олий мажлиса узбекистана
политика
совет федерации федерального собрания рф
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Члены Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам науки, образования и здравоохранения встретились с российской делегацией во главе с Юрием Архаровым — членом Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты РУз.Гостям из России рассказали, как в Узбекистане идет улучшение законодательства в социальной сфере, в частности, о законах в области образования, здравоохранения и научной деятельности, одобренных Олий Мажлисом, о проводимых реформах в этой сфере и планах на будущее.Напомним, председатель Сената РУз Танзила Нарбаева в апреле в рамках визита в Россию посетила Санкт-Петербург, где, в частности, обсудила развитие межпарламентских связей с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.Матвиенко в ходе переговоров отметила: отношения России и Узбекистана проверены временем, они имеют характер стратегического партнерства и союзничества.Тогда же стороны подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/pandemiya-migratsiya-i-prava-cheloveka-uzbekistan-priglashaet-strany-sng-na-obsujdenie-18379503.html
https://uz.sputniknews.ru/20210416/uzbekistan-primet-zasedanie-soveta-mpa-sng-v-2022-godu-18365482.html
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сенат олий мажлиса узбекистана, совет федерации федерального собрания рф
Встреча сенаторов России и Узбекистана: о чем договорились стороны
18:50 09.06.2021 (обновлено: 19:07 09.06.2021)
Россия и Узбекистан продолжают развивать межпарламентские связи.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Члены Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам науки, образования и здравоохранения встретились с российской делегацией во главе с Юрием Архаровым — членом Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике. Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты РУз.
Гостям из России рассказали, как в Узбекистане идет улучшение законодательства в социальной сфере, в частности, о законах в области образования, здравоохранения и научной деятельности, одобренных Олий Мажлисом, о проводимых реформах в этой сфере и планах на будущее.
"На встрече достигнута договоренность о сотрудничестве в развитии межпарламентских связей, в частности — в вопросах совершенствования законодательства в сфере здравоохранения", — говорится в публикации.
Напомним, председатель Сената РУз Танзила Нарбаева в апреле в рамках визита в Россию посетила Санкт-Петербург, где, в частности, обсудила развитие межпарламентских связей с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Матвиенко в ходе переговоров отметила
: отношения России и Узбекистана проверены временем, они имеют характер стратегического партнерства и союзничества.
Тогда же стороны подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции.