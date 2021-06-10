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https://uz.sputniknews.ru/20210610/abr-vydelit-uzbekistanu-100-millionov-na-razvitie-stem-obrazovaniya-19196773.html
АБР выделит Узбекистану $100 миллионов на развитие STEM-образования
АБР выделит Узбекистану $100 миллионов на развитие STEM-образования
В рамках проекта планируется улучшить стандарты учебных программ и учебников по предметам STEM, переподготовить кадры, а также закупить необходимое... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T17:17+0500
2021-06-10T17:23+0500
общество
азиатский банк развития
министерство народного образования узбекистана
образование
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) выделит $100 миллионов на развитие STEM-образования в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО).Для реализации проекта МНО и АБР подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.По информации министерства, инициатива направлена на развитие в школах STEM-образования для 7-11 классов. В частности, планируется улучшить стандарты учебных программ и учебников по предметам STEM, переподготовить кадры, а также закупить необходимое оборудование, реконструировать школьные задания и развить современные образовательные технологии. Помимо этого, также будет усовершенствована система оценки знаний учащихся в узбекистанских школах.Отмечается, что проект намечено реализовать в соответствии с бизнес-планом страновых операций по Узбекистану на 2020-2022 годы, а также концепцией развития системы народного образования республики до 2030 года.
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https://uz.sputniknews.ru/20210129/V-Uzbekistane-poyavilsya-portal-idey-dlya-obrazovaniya-15893208.html
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азиатский банк развития, министерство народного образования узбекистана, образование

АБР выделит Узбекистану $100 миллионов на развитие STEM-образования

17:17 10.06.2021 (обновлено: 17:23 10.06.2021)
798
© CC0 / Unsplash / Jessica RuscelloУчебники
Учебники - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© CC0 / Unsplash / Jessica Ruscello
В рамках проекта планируется улучшить стандарты учебных программ и учебников по предметам STEM, переподготовить кадры, а также закупить необходимое оборудование, реконструировать школьные задания и развить современные образовательные технологии
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) выделит $100 миллионов на развитие STEM-образования в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО).
Для реализации проекта МНО и АБР подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.
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По информации министерства, инициатива направлена на развитие в школах STEM-образования для 7-11 классов. В частности, планируется улучшить стандарты учебных программ и учебников по предметам STEM, переподготовить кадры, а также закупить необходимое оборудование, реконструировать школьные задания и развить современные образовательные технологии. Помимо этого, также будет усовершенствована система оценки знаний учащихся в узбекистанских школах.
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Отмечается, что проект намечено реализовать в соответствии с бизнес-планом страновых операций по Узбекистану на 2020-2022 годы, а также концепцией развития системы народного образования республики до 2030 года.
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