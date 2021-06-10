https://uz.sputniknews.ru/20210610/abr-vydelit-uzbekistanu-100-millionov-na-razvitie-stem-obrazovaniya-19196773.html

АБР выделит Узбекистану $100 миллионов на развитие STEM-образования

АБР выделит Узбекистану $100 миллионов на развитие STEM-образования

В рамках проекта планируется улучшить стандарты учебных программ и учебников по предметам STEM, переподготовить кадры, а также закупить необходимое... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T17:17+0500

2021-06-10T17:17+0500

2021-06-10T17:23+0500

общество

азиатский банк развития

министерство народного образования узбекистана

образование

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) выделит $100 миллионов на развитие STEM-образования в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО).Для реализации проекта МНО и АБР подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.По информации министерства, инициатива направлена на развитие в школах STEM-образования для 7-11 классов. В частности, планируется улучшить стандарты учебных программ и учебников по предметам STEM, переподготовить кадры, а также закупить необходимое оборудование, реконструировать школьные задания и развить современные образовательные технологии. Помимо этого, также будет усовершенствована система оценки знаний учащихся в узбекистанских школах.Отмечается, что проект намечено реализовать в соответствии с бизнес-планом страновых операций по Узбекистану на 2020-2022 годы, а также концепцией развития системы народного образования республики до 2030 года.

https://uz.sputniknews.ru/20201127/Na-chto-potratyat-kreditnye-sredstva-ABR---otvet-Kabmina-15489509.html

https://uz.sputniknews.ru/20210129/V-Uzbekistane-poyavilsya-portal-idey-dlya-obrazovaniya-15893208.html

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азиатский банк развития, министерство народного образования узбекистана, образование